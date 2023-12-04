В Хабаровске закрыто на карантин по ОРВИ 4 группы в четырёх детских садах и 11 классов в пяти школах
Дата | 04.12.2023 В рубриках: Медицина
Уровень заболеваемости взрослого населения превышает эпидпорог на 48,5 процента, сообщили в городском управлении социального развития. Среди детей превышения эпидпорога нет.
Ситуация с гриппом пока не вызывает опасений – зафиксированы единичные случаи болезни.
Тем не менее, врачи напоминают горожанам и приезжим о необходимости соблюдения всех норм личной гигиены. Врачи рекомендуют носить маски, обрабатывать руки санитайзерами, стараться избегать длительного пребывания в местах массового скопления людей. В случае появления признаков заболевания обязательно вызвать врача на дом.
Эта запись была опубликована 04.12.2023в 15:43. В рубриках: Медицина.
- На карантине восемь групп в пяти детских садах Хабаровска
- В селе Восход введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пункт
- Более полутора тысяч уникальных органосохраняющих операций ежегодно выполняют в краевом Перинатальном центре
- В краевом онкологическом центре ввели в эксплуатацию новейший ангиограф
- Более 10 тысяч жителей края получат высокотехнологичную медпомощь в этом году