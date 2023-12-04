Уровень заболеваемости взрослого населения превышает эпидпорог на 48,5 процента, сообщили в городском управлении социального развития. Среди детей превышения эпидпорога нет.

Ситуация с гриппом пока не вызывает опасений – зафиксированы единичные случаи болезни.

Тем не менее, врачи напоминают горожанам и приезжим о необходимости соблюдения всех норм личной гигиены. Врачи рекомендуют носить маски, обрабатывать руки санитайзерами, стараться избегать длительного пребывания в местах массового скопления людей. В случае появления признаков заболевания обязательно вызвать врача на дом.

Эта запись была опубликована 04.12.2023в 15:43. В рубриках: Медицина.