Все больше компаний в Хабаровском крае развивают с помощью услуг регионального фонда поддержки малого предпринимательства свое производство. С начала года 240 малых и средних предприятий края получили льготные микрозаймы на сумму 490 млн рублей. Поддержка им предоставляется в рамках профильного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект был запущен как инициатива Президента России Владимира Путина еще с 2019 года.

— С 2022 года были выделены приоритетные направления в бизнесе для льготных программ фонда: сельское хозяйство и производство. Этим категориям бизнеса доступны микрозаймы до 5 млн по пониженной ставке в размере 8,5 % сроком до 36 месяцев. С начала года предприниматели производственной сферы получили поддержку фонда в размере около 80 млн рублей, — рассказала заместитель гендиректора по развитию фонда поддержки малого предпринимательства Ксения Вязникова.

Так, за пополнением оборотного капитала в краевой Фонд поддержки предпринимателей обратилась хабаровская компания «Атлас», которая занимается производством светодиодного освещения для улиц и помещений. Предприятие уже более 5 лет снабжает промышленными светильниками коммерческие организации, муниципальные учреждения Хабаровского края и соседних регионов. Сборка осуществляется под нужды проектов из российских комплектующих, которые сейчас успешно заместили зарубежные аналоги. Средства, полученные по льготной ставке, компания направит на закупку комплектующих и подготовку складских запасов к следующему сезону.

— У нас сборочное производство: мы закупаем корпуса, светодиодные платы и блоки питания. А далее собираем изделие под конкретного заказчика. Причём все комплектующие отечественного производства. В этом году мы собрали 5 тысяч светодиодных светильников различного типа. Они освещают улицы и административные здания, цеха и спортивные сооружения, а также автозаправочные станции, — рассказал генеральный директор компании «Атлас» Дмитрий Любенков.

Сейчас компания проводит модернизацию модельного ряда: меняет технические характеристики, оптимизирует модели светильников с точки зрения качества и стоимости, чтобы удерживать конкурентоспособность на рынке. В планах — расширять цех, складские помещения и увеличить штат сотрудников.

Напомним, с этого года Правительство РФ по поручению Владимира Путина готовит новые параметры нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ставку делают не на росте числа МСП, а на повышении эффективности действующих. Стоит задача по увеличению выручки МСП на одного работника на 25%, повышению минимального жизненной цикла компаний до 13 лет, стимулированию предприятий, занимающихся импортозамещением, технологических предприятий, сферы туризма и других направлений.

В настоящее время фонд поддержки малого предпринимательства предлагает микрозаймы по разным программам в диапазоне от 5 до 16,5 % годовых. Максимальный срок – 36 месяцев, а максимальная сумма – 5 млн рублей. Подробные консультации о работе фонда можно получить по тел.: +7 (4212) 752-777 (доб. 103, 224, 225) или по телефону 8-914-180-29-03.