Составлен список дорог, которые будут отремонтированы в Хабаровске в 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На выполнение ремонтных работ по этим улицам уже заключены контракты с подрядчиками. Всего в списке 33 объекта улично-дорожной сети:

Проспект 60-летия Октября от ул. Машинистов до ул. Аэродромной

ул. Ишимская от дома №35 до дома №89

ул. Свирская от ул. Ишимской до дома №92 по ул.Свирской

ул. Хинганская от ул. №42 до ул. Черниговской

ул. Сосновская от ул. Рыбинской до ул. Хинганской

пер. Полярный от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко

ул. Шилкинская от д. № 3 по ул. Шилкинская до ул. Полярной

ул. Архангельская от ул. Армейской до ул. Аксёнова

ул. Батумская от дома № 52 до ул. Орловской

ул. Строительная от ул. Менделеева до ул. Нагорной

ул. Целинная от ул. Аэродромной до ул. Производственной

ул. Узловая от д. № 10 до ул. Халтурина

проезд Сортировочный от ул. Клубной до Проспекта 60-летия Октября

ул. Аэродромная от ул. Школьной до ул. Целинной

пер. Волочаевский от ул. Волочаевской до пер. Дзержинского

пер. Общественный от ул. Полярной до ул. Немировича-Данченко

ул. Весенняя от ул. Радищева до ул. Шевчука

ул. Лермонтова от ул. Карла Маркса до д. № 52 по ул. Лермонтова

ул. Черниговская от д. № 1 до д. 36

ул. Пушкина от ул. Ленина до Уссурийского бульвара

пр-д. Бригадный от Проспекта 60-летия Октября до ул. Школьной

ул. 2-я Портовая от ул. Портовой до ул. Руднева

ул. Башенная от ул. Строительной до ул. Малиновского

ул. Оборская от д. № 4 до д. № 93 по ул. Оборской

ул. Рыбинская от ул. Батумской до ул. Орловской

ул. Сучанская от ул. Тихоокеанской до ул. Сибирской

ул. Брестская от ул. Некрасова до д. № 102 по ул. Брестской

ул. Уральская от ул. Сучанской до ул. Сибирской

ул. Республиканская от ул. Индустриальной до д. № 32 по ул. Республиканской

ул. Озерная от д. № 3 до д. № 27

Развязка ул. Тихоокеанская — обход г. Хабаровска 0-13 км

Путепровод ул. Ленинградская — Проспект 60-летия Октября — Восточное шоссе

ул. Портовая от ул. Руднева до ул. Голубкова

Пер. Благодатный

«Конечно, самым крупным и важным объектом года будет Проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной. Автолюбители давно ждут ремонта этой трассы. Но, кроме того, на протяжении последних лет при реализации национального проекта мы особое внимание уделяем дорогам частного сектора, на которых, помимо замены грунтового покрытия на асфальтовое, обустраиваются пешеходные тротуары и линии наружного освещения, если жилая застройка улицы это позволяет», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На выполнение дорожных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Хабаровске выделены средства в размере 1 368 227 780 рублей, из них 1 231 405 000 – региональные средства.