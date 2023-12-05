По информации Хабаровского гидрометцентра, в Охотском районе 8 декабря в Охотское море выйдет циклон. В Охотском районе днем ожидается сильный снег и метель. Синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 18-23 м/с, порывы достигнут 24-29 м/с. Администрации территории направлено штормовое предупреждение.

Спасатели, в свою очередь, дали рекомендации по предупреждению и минимизации возможных ЧС. Аварийные, спасательные и дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.

Специалисты рекомендуют населению района в период непогоды воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в леса. Пешеходам и автолюбителям следует проявлять бдительность на дорогах, соблюдать правила ПДД.

При возникновении любых опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, необходимо немедленно сообщать по единому телефону вызова оперативных служб – «112».