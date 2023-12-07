Модуль 1. Обучение. Проведено ознакомление с инструментами оценивания (выставления оценок) по предмету «Технология» в презентации директора Центра общего образования Гарник Екатерины Алексеевны «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы и управление качеством образования в условиях реализации ФГОС ОО».

Педагогическому работнику необходимо руководствоваться новой системой оценки, которая определяет проблемные точки предмета «Технология»: уровень сформированности действий, а не наличие знаний; предметные результаты и метапредметные ( «мета» означает выход за пределы предмета «Технология») результаты; создание системы внутренней оценки новых результатов образования; внешняя и внутренняя оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся; планируемые результаты и система оценки их достижения; система оценки и управление качеством образования.

Также необходимо учитывать и недостатки традиционной системы оценки: недостаточное использование современных оценочных инструментов для получения объективной информации об образовательных результатах; слабо разработанные методы анализа и интерпретации результатов; отсутствие единых показателей и критериев оценивания; субъективизм оценок педагогических работников.

Модуль 2. Замысел. Краткая характеристика-обоснование других видов контрольно-оценочных процедур на уроке по предмету «Технология».

Исходная обстановка, замысел. Все виды контрольно-оценоночных процедур по предмету «Технология» в своей основе имеют одно общее начало, а именно, определение самого предмета изучения. Предмет «Технология» изучает способы действий с помощью технологий, технологических процессов, отвечая на вопросы Как? На чём? Чем?, а для этого нам необходимо знать определение технологии. Вот классическое определение: Технология — это совокупность способов преобразования материалов для создания изделий, удовлетворяющих потребностям людей. Ключевые слова здесь «преобразовать» и «создать». В итоге, получаем формулу «Преобразовать, чтобы создать». Преобразовать древесину, чтобы создать изделие «скалка», если брать шире, то преобразовать зерно чтобы создать хлеб; преобразовать молоко чтобы создать сыр; преобразовать мясо чтобы создать колбасу; преобразовать информацию, чтобы создать репортаж и так далее. В стратегическом плане, то, что мы хотим, контрольно-оценочной процедуры главным критерием оценивания выступает спрос, вторая часть определения «удовлетворяющих потребностям людей». Отсюда, весь процесс изучения предмета «Технология» своей целью на перспективу определяет именно спрос на произведённый продукт деятельности в будущей профессии. Как итог, получим спрос на деятельность! Какая будет профессиональная деятельность современных обучающихся в недалёком будущем, сегодня во многом зависит от качества образования во всех рассматриваемых аспектах, где определяющую роль играют контрольно-оценочные процедуры. Средний балл Диплома о получении основного общего образования для средних специальных учебных заведений! Таким образом, наш тактический план, то, что мы можем, в ближайшей перспективе на шесть лет от пятого по десятый класс определяет задачи, которые необходимо решить, чтобы предложение, а это полученные в образовательной организации предметные, метапредметные и личностные результаты, рождало спрос, а не наоборот.

Как оценивать? В отличие от других уроков, урок технологии прежде всего движение. Система оценки должна быть понятна не только обучающимся, но и их родителям. Электорат! В каждом модуле должна быть своя оценочная система, а лучше, если их будет минимум пять многоуровневых. И все оценки делим на пять пунктов! Всё по пять! Это как? Начнём с базовых оценочных критериев. Например, предмет «История», устный ответ, событие «Сталинградская битва». Первое, называешь дату, один балл; краткий рассказ о событии от пяти до десяти предложений, ещё один балл; выделяешь главных героев события, произведения художественной литературы, кино и есть три балла; делаешь вывод о значении события, уже четыре балла; показываешь записи в тетради, получи оценку отлично. Не называешь дату, значит, не ввёл пин-код, получи двойку и распишись. А двойка закрывается только тройкой, автоматически на следующем уроке. Рассмотрим предмет «Физика». Здесь разделов много и, общим базовым является решение задач. Письменный ответ. Внимательно читаем условие задачи и, также, делаем всё на пять пунктов. Первое, определяем формулы для решения задач, один балл; уточняем особенности, это могут быть табличные значения, есть два балла; проводим преобразования единиц измерения, уже три балла; выполняем вычисления, получаем три балла; записываем ответ, в итоге пять баллов за решение задачи. Здесь принцип один, меняются только формулы из разных разделов. Такая многоуровневая и всем понятная система выставления оценок, где учитываются все планируемые результаты, включая и универсальные учебные действия. Если обучающийся так будет делать постоянно, у него всегда будут, как говорили раньше, знания, умения, навыки и компетенции. При наличии хорошей памяти и концентрации внимания результат всегда будет на высоте, что неоднократно подтверждено практикой и жизненным опытом.

Теперь о предмете «Технология», где приходится оценивать обучающихся с ограничениями по состоянию здоровья, слабослышащие, с тяжёлыми нарушениями речи и умственно отсталые. Особенность в том, что у девяносто процентов почти нет памяти и концентрации внимания. Из десяти прочитанных строк технической литературы с трудом могут назвать десять слов, о смыслах можно не вспоминать. Рассмотрим базовый вариант для урока по теоретической подготовке. Здесь важно приучить обучающихся последовательно выполнять действия. Первое, пришли на урок с тетрадью 96 листов в клетку, получите по одному баллу; одели рабочую форму, халат, есть два балла; выполняют записи с презентации, где на слайде пять пунктов для смыслового понимания, получают третий балл; не нарушают дисциплину, четвёртый балл; не нарушают технику безопасности в кабинете технологии, кабинете повышенной опасности, как итог, пять баллов. Переходим к уроку практической подготовки. Пришли на урок одели рабочую форму халат, головной убор, защитные очки, есть первый балл; получили задание и приступили к работе на токарном, фрезерном, сверлильном, лазерном с числовым программным управлением станках, уже два балла; не нарушают дисциплину, третий бал; не нарушают технику безопасности, четвёртый балл; провели качественную уборку рабочего места, в итоге оценка за урок «отлично». Немного о страхе. Допустим, обучающийся нарушил дисциплину разговорами не по теме, за это снижать оценку нельзя, но он привлёк внимание и, учитель по слайду из пяти пунктов задаёт вопрос по теме прошлого теоретического урока из домашнего задания. Называешь пять пунктов, вопросов нет, но, если называешь два и менее пунктов, оценка за урок «неудовлетворительно», двойка на следующем уроке автоматически закрывается только тройкой. Самое важное! Когда на практическом уроке обучающийся нарушает технику безопасности, что может привести к травме, например, бросает в лицо товарищу опилки, фехтование столярными ножовками или уборочным инвентарём, тычет в задницу товарищу раскалённым паяльником, тогда учитель прекращает работу станков и, все садятся за столы для нового инструктажа по технике безопасности, но перед этим проводится опрос нарушителя по пяти основным пунктам инструкции работы за токарным станком, как вариант. Итоговый результат повторять не буду. В этом базовом варианте качество проделанной работы не оценивается. Качество изготовления изделия оценивает комиссия в составе классного руководителя, психолога и воспитателя, если обучаемый это пожелает. Есть и другие варианты оценивания обучающихся. Например по формуле успеха: чертёж изделия — технологическая карта — изготовление изделия — проект.

И опять возвращаемся в исходную точку спроса. По итогам шести лет обучения при условии защиты проекта обучающиеся получат Диплом освоения первичных навыков профессии. Один проект — одна профессия. Из производственных профессий в кабинете технологии образовательная организация готовит столяров, слесарей, токарей, фрезеровщиков, электромонтажников и радиомонтажников. По желанию, на тех же условиях, можно освоить и творческие профессии: резьба по дереву, выпиливание лобзиком и другие, на выбор самого обучающегося.

Модуль 3. Результат. Требования к выставлению оценок по предмету «Технология» за четверть и год.

С учётом особенностей образовательной организации, где обучающиеся с ограничениями по состоянию здоровья слабослышащие и тяжёлыми нарушениями речи, на урок по технологии приходят от двух до семи человек с пятого по десятый класс. Всего тридцать два человека. Из-за малой численности обучающихся на уроке технологии оцениваются все обучающиеся, в том числе и с индивидуальным подходом к каждому, одновременно проводится индивидуально-воспитательная работа. Оценка за четверть выставляется в соответствии с электронным журналом Дневник.ру по среднему баллу. Годовая оценка суммируется с четвертными оценками по специально разработанной таблице. Например, если за первую и вторую четверти оценки «отлично», а за третью и четвёртую «хорошо». То оценка за учебный год будет «хорошо». Если есть хотя бы одна тройка за четверть, то при наличии остальных пятёрок за учебный год будет оценка «хорошо». Таблица состоит из пятнадцати вариантов с различными четвертными и годовыми оценками. Главной годовой оценкой считается по результатам обучения в десятом выпускном классе, она идёт в Диплом основного общего образования, что значительно влияет на средний балл диплома, совместно с оценкой за проектную деятельность, если обучающийся выбрал предмет «Технология».

При анализе результатов деятельности за четверть, учебный год всегда учитываются теоретические выкладки, полученные на курсах обучения с учителями по предмету «Технология».

7 декабря 2023 года.

Сергей Роща

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Хабаровск