Тарифы на внутрирегиональные авиаперевозки в следующем году останутся на прежнем уровне. Об этом в ходе традиционной прямой линии заявил губернатор края Михаил Дегтярев. Повысить уровень транспортной доступности в крае удается за счет программы субсидируемых авиабилетов, поддержания авиамаршрутной сети и увеличения количества регулярных рейсов.

В ходе прямой линии к главе региона обратились жители Николаевска-на-Амуре, которые были обеспокоены тем, что стоимость перелета из города до Хабаровска и обратно повысится в следующем году. Михаил Дегтярев заверил, что стоимость билета сохранится на прежнем уровне – 9358 рублей в одну сторону. Эту цену правительство края держит с 2017 года.

– Плюс наша программа льготных авиабилетов для жителей северных районов – четыре раза в год – 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей и подростков тоже остается. То же самое касается перелетов для студентов, пенсионеров и инвалидов. Раньше льготные тарифы были для них доступны только в летний период, с мая по сентябрь, сейчас эта возможность есть круглый год, – разъяснил губернатор края.

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» уже открыла продажу билетов на 2024 год. Льготы продлены для жителей шести районов – Аяно-Майского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, имени

П. Осипенко.

Полетную программу на 2024 год авиакомпания уже согласовала с краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства – подписан договор на выполнение 1327 субсидируемых рейсов с учетом полетов в обе стороны.

– Это чуть больше по сравнению с текущим годом, поэтому объемы авиаперевозок в 2024 году планируем сохранить и перевезти не менее 57000 пассажиров в рамках действующей на сегодня авиамаршрутной сети по краю, – отметил заместитель директора по производству «Хабаровских авиалиний» Роман Насаченко.

Напомним, что пенсионеры, молодые люди в возрасте от 12 до 23 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность покупать билеты со скидкой 50% от действующих тарифов.

В «ХабАвиа» также отметили, что в несколько районов со следующего года начнут летать более вместительные воздушные суда – 44-местные Ан-24 вместо небольших самолетов L-410 вместимостью 15 пассажиров. Авиакомпания планирует задействовать их для регулярных полетов в Советскую Гавань и село Богородское, где в этом году завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Полеты на Ан-24 продолжатся в Нелькан и Охотск, которые за последние годы стали самыми востребованными направлениями в крае.

Напомним, что Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» входит в состав единой Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента России Владимира Путина, чтобы обеспечить связанность территорий ДФО и сделать цены на авиаперевозки доступнее для граждан за счет государственных субсидий. Глава государства поручил продолжить эту работу и в следующем году и перевести ее на системную основу. Во время пленарного заседания Восточного экономического форума-2023 Правительству поручено подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона.