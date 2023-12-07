Хабаровск усиливает свои позиции в качестве ведущего дальневосточного логистического центра. Накануне об этом во время прямой линии заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В пример он привел строительство в городе сразу двух масштабных перегрузочных центров компаний «Озон» и «Вайлдберриз». Первый проект уже запущен и выходит на плановую мощность, а второй находится в стадии подготовки, о чем губернатор рассказал подробнее.

— Комплекс «Озон» у нас уже работает и набирает обороты. Но мы планируем подписаться и с компанией «Вайлдеберриз». Они обратились к нам, хотят построить центр в четыре раза больше, чем «Озон», — до 200 тысяч кв. метров. Ищем сейчас им землю, подбираем 25 га. Поэтому все сейчас идут на Восток. При этом все проекты у нас синхронизируются со строительством грузопассажирского пункта пропуска. В следующем году начнем строить дорогу, отсыпать площадку. Буквально вчера обсуждали эту тему с китайскими партнерами. По логистике и по таким проектам мы сейчас впереди, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Церемония открытия распределительного центра логистического комплекса «Озон» прошла в сентябре этого года. Общая площадь терминала — 46,2 тыс. кв. метров. Комплекс создаст более тысячи рабочих мест. Распределительный центр позволит ускорить доставку заказов для покупателей, даст возможность местным предпринимателям сэкономить на логистике, быстрее заходить на рынок и масштабировать свой бизнес, а также продавать товары, произведенные в Хабаровском крае, по всей стране. На проектную мощность центр должен выйти в 1 квартале 2024 года. Сейчас ближайший подобный склад компании находится в Красноярске.

Что касается компании «Вайлдберриз», то она обратилась в правительство края в мае этого года. Сейчас их проект находится на сопровождении краевого «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций», где им оказывают поддержку. По плану площадь логистического комплекса может составить 150-200 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект оцениваются в 9 млрд рублей. Он может дать 5 тысяч новых рабочих мест. Вся документация по проекту передана в Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, где рассматривается возможность присвоения ему статуса резидента ТОР.