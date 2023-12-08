Еще в двух населенных пунктах Хабаровского края завершились работы по проекту «Устранение цифрового неравенства (УЦН 2.0)» – это одно из направлений национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В 2022 году села Даппы Комсомольского района и Омми Амурского района вошли в итоговый перечень населенных пунктов по итогам голосования на портале Госуслуг.

— По проекту в населенных пунктах устанавливаются базовые станции стандарта 4G. Связь четвертого поколения позволяет пользоваться цифровыми сервисами более комфортно. Качество современного мобильного Интернета сопоставимо с проводным подключением к глобальной сети, – сообщил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

Для организации услуг были проложены волоконно-оптические линии связи и установлено дополнительное телекоммуникационное оборудование, чтобы обеспечить передачу данных на высокой скорости.

В села, где суммарно проживает около 600 человек, организованы выезды оператора связи: все желающие могли заключить договор об оказании услуг и получить SIM-карты. Также специалисты рассказали, как пользоваться популярными цифровыми сервисами и проконсультировали жителей по актуальным вопросам.

Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин, по целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров. При этом глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо и дальше создавать благоприятные условия для развития этих технологий в нашей стране.

Во многом этому способствует нацпроект «Цифровая экономика». Его главные задачи: ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. А один из крупных и важных проектов в этом направлении – проект УЦН 2.0, который предусматривает обеспечение высокоскоростным Интернетом и сотовой связью малочисленных населенных пунктов.