Начинающие фермеры Хабаровского края могут получить средства на развитие своего дела. Объявлен конкурсный отбор на предоставление гранта «Агростартап». Мера поддержки предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Уже со следующей недели министерство сельского хозяйства и продовольствия края начнет принимать заявки от желающих. Размер поддержки составляет 7 млн рублей, если проект подразумевает развитие молочного животноводства, и 5 млн рублей для остальных направлений: картофеле- и овощеводство, выращивание ягод, пчеловодство. Всего на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 41,4 млн рублей.

— Сроки приема документации с 18 декабря 2023 года по 26 января 2024 года. Помочь фермерам в составлении бизнес-плана может Центр компетенций, созданный на базе Краевого сельхозфонда. Специалисты организации безвозмездно окажут консультационную поддержку, а также помогут собрать необходимые для подачи заявки документы, – отметил заместитель министра краевого минсельхоза Андрей Романченко.

В 2023 году поддержка оказана 9 фермерам из Хабаровского, им. Лазо, Нанайского, Амурского и Советско-Гаванского районов, которые уже начали осваивать денежные средства. Они заявились с проектами по картофелеводству, тепличному овощеводству, разведению пчёл и выращиванию ягод.