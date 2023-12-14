В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес», реализуемого в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это конкурс проектов в области социального бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. На уровне региона соревновались 17 проектов. По итогам работы конкурсной комиссии победителями стали шесть компаний в шести номинациях.

Лучшим проектом в сфере дополнительного образования и воспитания детей в крае признан Детский центр скорочтения и ментальной арифметики «Маленький Оксфорд» ИП Сафенковой Ю.О.

Лучшим проектом в культурно-просветительской сфере стал Детский клуб Wonderland ИП Кулунчаковой О.А.

Победителем в сфере социального туризма стал проект «Экскурсия Тропою партизан в Нанайский район» ИП Жгулевой Е.В.

В сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении признан проект ООО «Дальневосточная Консалтинговая Группа «Прове».

В сфере социального обслуживания лучшим стал проект Центра Инновационных Технологий Развития Личности Ирина «ЦИТРЛИРИНА» ИП Москвита И.Ф.

Лучшим проектом в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья признан детский центр «Планета ангелов» ИП Зо М.С.

Первый зампред края Мария Авилова поздравила победителей регионального этапа конкурса, и вручила им памятные призы, а также сертификаты на услуги по продвижению от центра «Мой бизнес». Победители представят Хабаровский край на федеральном этапе конкурса.

— Само название конкурса «Мой добрый бизнес» отражает суть социального предпринимательства, который идет от сердца, от души. Это направление является одним приоритетных в развитии малого бизнеса, которые определил губернатор края Михаил Владимирович Дегтярев. Трудно переоценить социальную значимость осуществляемой Вами деятельности. Благополучное и стабильное развитие Хабаровского края невозможно без развития социального сектора, – обратилась к участникам Мария Авилова.

Она также отметила, что благодаря развёрнутым в крае мерам поддержки количество социальных предпринимателей с 2020 года выросло в 3 раза. Социальному бизнесу доступны налоговые льготы, сниженные ставки по микрозаймам, образовательные и акселерационны программы, а также грантовая поддержка. За последние три года социальный бизнес на свое развитие получил гранты на сумму около 47 млн рублей.

Хабаровский край принимает участие в конкурсе с 2016 года. В прошлом году впервые в число победителей федерального этапа конкурса вошла представительница из Хабаровского края Мария Маслова. Ее проект «Стирай-город» стал одним из лучших в стране в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».