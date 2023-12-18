В Хабаровском крае продолжается реализация проекта по созданию Межвузовского кампуса в г. Хабаровске. Напомним, что его участниками стали Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровский государственный институт искусств и культуры и Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского госуниверситета юстиции (РПА Минюста России). Программа по созданию сети университетских кампусов стартовала по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты».

– Кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики регионов расположения этих учебных заведений, – отметил ранее Владимир Путин.

Сейчас вузы – участники проекта подают свои предложения по развитию исследовательской инфраструктуры. Так, Дальневосточному медицинскому университету для оснащения лаборатории фитофармации необходим высокоэффективный жидкостной хроматограф со спектрофотометрическим и флуорометрическим детекторами, а для лаборатории функциональных состояний человека – спектрофотометр двухлучевой сканирующий и хромато-масс спектрометр с индуктивно связанной плазмой для определения микроэлементов в биологических объектах.

– На базе каждой лаборатории, открытой в кампусе, будет возможно формирование центра коллективного пользования научным оборудованием, – уточнили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Напомним, что кампус разместится в Хабаровске на участке более 40 гектаров. Проект включает строительство 151 тыс. кв. метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, спортивного комплекса и общежитий. К 2030 году в нем будут учиться 30 тыс. студентов.