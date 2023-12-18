В селе Пивань Комсомольского района сдан многоквартирный дом. Он построен по адресной программе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дом № 9 по улице Строительной рассчитан на 23 квартиры. До конца года туда переедут 50 человек, остро нуждающихся в улучшении условий проживания. Новоселам уже начали выдавать ключи.

– На протяжении последних 10 лет постепенно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В крае будут расселены порядка 3750 человек. Этот этап программы в текущем году подходит к концу. Завершается строительство домов в Комсомольском районе и в Хабаровске. По поводу нового дома в селе Пивань. На его постройку было выделено 142 млн рублей. Дом теплый, кирпичный, с толстыми стенами, что очень важно для нашего климата. Но главное, чтобы он нравился тем, кто в нем будет жить, – рассказал заместитель председателя Правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.

Накануне зампред краевого правительства вместе с первым заместителем министра ЖКХ края Евгением Колоколовым и главой села Пивань Еленой Карповой осмотрел квартиры в новостройке. Дом возведен с использованием новых технологий, обеспечен системой вентиляции, противопожарными дверьми и аварийными выходами. Также здесь есть подъемники для маломобильных групп населения. В квартирах выполнен ремонт и установлено все сантехническое оборудование. На территории рядом с домом установлены детский городок и спортивный комплекс, лавочки, обустроена парковка.

– В старой квартире было очень холодно и невозможно жить. Мой аварийный дом был признан подлежащим сносу и я попала под программу переселения. В 2019 году мне сообщили, что в селе будет построено жилье, куда я смогу переехать со своей семьей. Сейчас у нас будет просторная двухкомнатная квартира с лоджией. Мне все нравится. Спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за прекрасную программу, которую он создал, – рассказала собственник новой квартиры Любовь Сунцова.

Как отметил Евгений Колоколов, главой государства поставлена задача – развивать жилищное строительство, сократить непригодный для проживания жилищный фонд и обеспечить семьи доступным жильем. Благодаря финансовой помощи федерального центра в крае процесс расселения идет полным ходом. Аварийные дома расселяются тремя способами. Речь идет о покупке квартир на вторичном рынке с последующей их передачей гражданам, выплате собственникам аварийного жилья выкупной стоимости и строительстве нового жилья. Всего на эти цели на период с 2019 по 2025 годы выделено около 5 млрд рублей, из них большую часть 77 % составляют средства Фонда развития территорий.

В настоящее время ведется строительство 5 многоквартирных домов в Хабаровске, работы на стадии завершения. Будет расселено более 14 тыс. кв. метров непригодной для проживания жилплощади. В новые дома заедут более 1000 человек.

В рамках нацпроекта и дополнительного финансирования Правительства РФ с 2019 года в крае расселено около 75 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в благоустроенные квартиры переехали свыше 4 тыс. человек.