Для 52% дальневосточников уходящий год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Главными позитивными моментами 2023 года они назвали отсутствие проблем со здоровьем у родных и близких, а также удачный отдых. Больше, чем в целом по стране, на Дальнем Востоке радовались появлению детей: 14% жителей округа назвали главной удачей года пополнение в семье, это показатель выше общероссийского (8%).

Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» в рамках акции «Я — молодец». В ходе него 8% жителей ДФО оценили 2023 год как очень удачный для себя, 46% назвали его скорее удачным. Треть дальневосточников сочла уходящий год неудачным. 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди главных позитивных моментов 2023 года (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) участники опроса на Дальнем Востоке выделяют отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей (37%), отдых, оставивший приятные воспоминания (32%), гармонию в личных отношениях (23%). У 17% увеличился доход, ещё 11% отметили появление новой работы с лучшим заработком. 13% завершили ремонт или совершили крупную покупку, 8% завели домашнего питомца.

Больше, чем в целом по стране, на Дальнем Востоке радовались появлению детей: 14% дальневосточников назвали главной удачей года пополнение в семье, этот показатель в округе выше, чем общероссийский (8%).

Удалось совершить поездки за пределы своего региона в 2023 году 30% участников опроса на Дальнем Востоке, 67% путешествовавших сделали это один раз за год.

Свыше трети – 36% жителей ДФО заявили об улучшении своего финансового положения в 2023 году, у 28% в уходящем году появились новые доходы от подработки, у 11% от банковского вклада или накопительного счета, у 4% от инвестиций в ценные бумаги.

Отвечая на вопрос о своей финансовой стратегии в 2023 году, 17% респондентов в округе сообщили, что брали кредиты на крупные покупки и больше тратили: это чуть больше, чем россияне в среднем (13%). Поддерживать баланс – тратить и формировать сбережения в равной мере – старались 21% дальневосточников. Четверть продемонстрировали сберегательную модель поведения и в основном накапливали средства на вкладах и накопительных счетах.

Подвести личные итоги года и поделиться своими успехами каждый россиянин может на сайте ктомолодец.рф. В преддверии Нового года этот проект ВТБ запустил в продолжение акции «Я – молодец» благотворительной программы ВТБ «Мир без слёз».

*Опрос проведен 1 –8 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.