В детской музыкальной школе № 1 провели «Новогодний карнавал»
Дата | 26.12.2023 В рубриках: Общество

В нём приняли участие малыши из групп раннего эстетического развития. Юные артисты продемонстрировали ребятам игру на различных музыкальных инструментах.  Дети были в восторге от необычного сценария утренника-концерта.

Завершением концерта стал хоровод вокруг ёлки.  Особую радость детям принесли подарки от Деда Мороза. Каждый ребёнок получил свой небольшой сюрприз.

Эта запись была опубликована 26.12.2023в 16:39. В рубриках: Общество.


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