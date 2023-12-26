В нём приняли участие малыши из групп раннего эстетического развития. Юные артисты продемонстрировали ребятам игру на различных музыкальных инструментах. Дети были в восторге от необычного сценария утренника-концерта.

Завершением концерта стал хоровод вокруг ёлки. Особую радость детям принесли подарки от Деда Мороза. Каждый ребёнок получил свой небольшой сюрприз.