Дата | 26.12.2023 В рубриках: Общество
В нём приняли участие малыши из групп раннего эстетического развития. Юные артисты продемонстрировали ребятам игру на различных музыкальных инструментах. Дети были в восторге от необычного сценария утренника-концерта.
Завершением концерта стал хоровод вокруг ёлки. Особую радость детям принесли подарки от Деда Мороза. Каждый ребёнок получил свой небольшой сюрприз.
Эта запись была опубликована 26.12.2023в 16:39. В рубриках: Общество.
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