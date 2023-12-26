На Дальнем Востоке издали казачью азбуку. Книга для детей содержит основные понятия характера, культуры и быта казаков. Презентация издания состоялась на заседании окружной комиссии при полномочном представителе Президента РФ в ДФО по делам казачества под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григория Куранова. После заседания первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин вручил книгу атаману Уссурийского войскового казачьего общества Александру Агибалову.

Идея создать для подрастающего поколения такое пособие родилась на заседании окружной комиссии в июле этого года. В течение нескольких месяцев был разработан макет азбуки с учетом пожеланий всех регионов и казачьих обществ ДФО, и в результате недавно издание вышло в свет.

Каждый субъект округа предложил в азбуку казачьи слова на буквы русского алфавита. Издание получилось красочным. Слова, представленные в казачьей азбуке, отражают жизнь российского казака, но есть среди них и очень важные, такие как: Присяга – это обещание казака-воина смело и честно служить своей Родине; Родина – это место, где человек родился и живет. Родина для казака – Россия.

Основная задача азбуки – патриотическое воспитание детей и молодежи.

Книгу также презентовали на первом Дальневосточном семинаре-совещании «Церковь и казачество – форпост Отечества» и Большом Круге Уссурийского казачьего войска.