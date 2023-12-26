Предприниматели края активно вкладывают деньги в развитие туристической инфраструктуры. Благодаря краевой господдержке они могут компенсировать до 85% своих вложений. Ежегодно в регионе проводится отбор на предоставление из регионального бюджета субсидии на возмещение затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов. Как подчеркнула министр туризма региона Екатерина Пунтус, по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в этом году размер субсидии был увеличен с 6 до 20 млн рублей.

– Это почти в 3,5 раза выше, чем годом ранее и в десятки раз больше, чем выделялось до 2021 года. Бизнес чувствует поддержку со стороны федерального центра, а также губернатора и правительства края и все больше вкладывается в ремонт и реконструкцию номерного фонда, обустройство территории, покупку туристического оборудования и снаряжения. В этом году на конкурс поступило 23 заявки из 9 городов и районов края. По итогам рассмотрения конкурсной документации отбор прошли 11 участников. Между ними, в зависимости от заявки и понесенных финансовых затрат, будут распределены средства субсидии, – сообщила Екатерина Пунтус.

Министр также отметила, что постоянно расширяется и география конкурса. В этот раз в отборе приняли участие предприниматели, туристические объекты которых размещаются в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Вяземском, Солнечном, Хабаровском, Бикинском, Нанайском, им. Полины Осипенко и им. Лазо районах.

– Благодаря увеличению общего объема субсидии мы также повысили максимальный объем компенсации в пределах одной заявки с 800 тысяч до 3 млн рублей. В этом году предприниматели смогут в том числе возместить затраты, направленные на ремонт объектов инфраструктуры, приобретение и установку модульных некапитальных средств размещения – глэмпингов, приобретение, установку и монтаж пожарного оборудования, приобретение транспортных средств, таких как снегоболотоход. Деньги будут доведены до конца этого года, – рассказала Екатерина Пунтус.

Также в начале января министерство туризма края подведет итоги конкурса по выделению субсидии муниципальным образованиям. Районы края получат поддержку из краевого бюджета на организацию и проведение событийных мероприятий. Деньги муниципалитетам направят сразу после новогодних каникул, чтобы они смогли заранее начать подготовку к фестивалям и праздникам.