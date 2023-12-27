Глава четвёртая «Игра». Сумрачно было на душе. Весь советский народ пребывал в отчаянии. Ждали весточки из Киева. На Республиканском стадионе вот-вот должно начаться двухраундовое противостояние киевского «Динамо» с красно-белыми цветами «Спортивного Союза Филипс», что и есть ПСВ (Philips Sport Vereniging, PSV).

Футбольный клуб из голландского города Эйндховен был основан в день столетия окончания Наполеоновских войн, 31 августа 1913 года, как команда сотрудников компании «Филипс», прибыли в столицу Украинской Советской социалистической республики со своими народными прозвищами «красно-белая армия», «крестьяне» и «красно-белые», последнее сразу напомнило извечных соперников из московской красно-белой команды «Спартак». Вторая полуфинальная игра состоится через две недели 23 апреля 1975 года на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

Родоначальником компании «Филипс» в 1891 году был чистокровный еврей по происхождению, Джерард Филипс, дальний племянник Карла Маркса, вовремя заинтересовался электроникой и сразу приступил к выпуску надёжных ламп накаливания, отсюда и разбогател, следовательно, и футбольные красно-белые цвета.

— Вера, я пришёл! Ты где?

— Закрывай дверь! Телевизор включила, стол накрыла, скоро начнётся игра. Жди сюрприз, – последнее слово привело в изумление начальника четвёртого «ЖЭКа», каждый день одни сюрпризы и, все на одну и ту же тему.

До свадьбы неделя, с такими темпами хватит ли здоровья, впереди целая жизнь. Как говорит жэковский сторож Андреич «пока стоит, надо долбить, будет, что вспомнить потом».

— Купил шампанское!

Тишина в квартире напоминала зловещее предзнаменование преодоления внутренних физических сил и возможностей. Но, только не таких!

— Мой Георгий Победоносец, как я тебе, нравлюсь? Старалась, весь день только и думала о тебе. Вот купила, импортные польские вещи, — из ванны вышла будущая жена Вера Матвеевна Матусько, жэковская бухгалтерша, возраста пушкинской женщины четверти века от роду. Распахнутый в трёх нижних пуговицах, тёмно-синий ситцевый халат слегка прикрывал модные, чёрные в мелкую сеточку чулки с абажуром.

От удивления, до неузнаваемости, бутылка шампанского выпала из рук Георгия Валентиновича Громыхайло, но не разбилась. Стоя на одной ноге, Верка повисла на шее у бывшего биатлониста, второй пыталась нащупать, заряжен ли снаряд для очередного делового трения. Распахнутая женская грудь нежным теплом окутала шею и подбородок, губы встретились в сладком поцелуе.

— Шановни тэлэглядачи! Сёгодни кыйивськи дынамивци прыймають команду из далэкойи Голландии. Нагадую склады команд, — украинский комментатор Владимир Щербаков уже пять минут, как вёл репортаж.

Под напором Верки, делая неуклюжие шаги назад с мешавшими движению полуснятыми ниже колен брюками, краем глаза Громыхайло видел на экране, как Виктор Колотов приветствует капитана голландской команды, и, подумал о том, что «в который раз Верка включили не тот канал», намного интересней слушать на родном русском языке Николая Озерова.

— Пэрша пивфинальна гра розпочалась. Ворота дынамивцив захыщае Евгэн Рудаков, номэр пэрший, другый номэр Анатолий Коньков, трэтий Виктор Матвиенко, чэтвэртый Мыхайло Фомэнко, пятый Стефан Рэшко, шостый Володымыр Трошкин, сёмый Володымыр Мунтян, восьмый Володымыр Оныщенко, девьятый капитан команды Виктор Колотов, дэсятый Лэонид Буряк, одыннадцятый Олэг Блохин, готувалы команду Валэрий Лобановськый и Олэг Базылэвыч, — комментатор Щербаков сразу приступил и к составу команды ПСВ «Эйндховен».

Брюки Громыхайло остались на пороге в зал, пиджак и не вспомнить где, а трусы, понять невозможно, Верка сидела сверху своего начальника и будущего мужа в одном лице, изображая наездницу беговой лошади. Халат был расстегнут, и висел на одной левой руке, бюстгальтер свалился на грудь Громыхайло, чулки немного приспустились, трусов не было изначально. Сам Георгий Валентинович всеми силами старался хоть немного смотреть футбольный матч, «да, при таком раскладе, вряд ли посмотрю».

— Глядачи, увага! Шостый номэр кыян Володымыр Трошкин робыть прострил, и, Виктор Колотов головою забывае гол! Гол! Гол! Гол! Одын нуль, симнадцята хвылына.

Однако этих слов Громыхайло не услышал, Веркины крики удовольствия заглушали все звуки, какие только могли быть в этой комнате, под названием зал. Повернуть голову было невозможно, поцелуй женской страсти почти до крови, вдобавок с распущенными, пахучими от польских духов, волосами закрыли весь обзор на неопределённое время. Да, про себя думал Георгий, он же Жора, он же Гоша, он же для Гены с детства, так получилось, ещё и Дима, «пока у меня снаряд в твёрдом состоянии, одним оргазмом ей не обойтись, будет бить до последнего, до конца футбольного матча. А, на самом деле, в этом и есть настоящее совместное счастье для мужчины и женщины, хорошо, что я мужчина, а Верка женщина. Как-никак, мужчина и женщина есть семья! Ладно, чёрт с ним, с этим футболом, обойдусь».

— Йдэ трыдцять пэрша хвылына. Покы що один нуль, пэрэвага за кыянамы. Ость так! Бъе Володымыр Мунтян, воротар не можэ втриматы мьяч и, Володымыр Оныщэнко добыва, робыть рахунок два нуль.

Как только третья ходка Веркиных криков закончилась, Громыхйало наконец-то услышал последние слова комментатора, его повергло в шок, когда счёт стал два ноль, «а в чью пользу?», так и не понял.

— Вера, как твоё сердце?

— Так у тебя ещё твёрдый, как кирпич!

— Давай передохнём. Впереди ещё ночь. Как раз перерыв объявили.

— Пока есть желание, надо брать сполна. Ты у меня первый, в двадцать пять лет. Мои одноклассницы уже детей в садики водят.

— Так мы с тобой в один день месяц как первый раз согрешили, совместно. Моя терпячка на три года больше. Ха-ха-ха!

— Это не грех. Вот если не поженимся, будет грех.

— Раньше я тебе не говорил, что сочиняю стихи, обычно после нашего совокупления. Получилась песня. Сейчас спою.

— Даже не подозревала. Интересно послушать.

Первые гитарные аккорды постепенно наполняли большую комнату из семи поменьше частного одноэтажного строения с прилегающим фруктовым садом и огородом. В слегка приглушённом телевизоре было видно, как под еле слышный комментарий Николая Озерова на футбольное поле выбегали футболисты обеих команд. Вера, подогнув под себя ноги, удобно села в кресло, прикрыла своё красивое обнажённое тело тёмно-синим ситцевым халатом, бережно сняла чулки и аккуратно сложила их в бумажный пакет, сверху бюстгальтер. Хрипловатый голос Громыхайло начинал петь.

— Стрела любви пронзила сердце болью,

Хочу спросить себя, ну почему?

И как расстаться с этой вот любовью

Крыша съедет – жизнь ведь на кону.

Припев.

Все всплески радости морской пучины,

Закаты солнца вижу на воде

Забыть тебя смогу в кончине

На тихом кладбище любви.

И морской закат согреет наши души,

И может Бог простит огонь сердец в груди,

Отдайся без остатку, но только сохрани

Защиту от сердечной боли и тоски.

Припев.

Все всплески радости морской пучины,

Закаты солнца вижу на воде

Забыть тебя смогу в кончине

На тихом кладбище любви.

Когда закрою все ручьи любви,

Сердечной болью отзовётся всё внутри.

О Боже! Нас за грех прости

Дай нам сил друг друга больше не найти!

Припев.

Все всплески радости морской пучины,

Закаты солнца вижу на воде

Забыть тебя смогу в кончине

На тихом кладбище любви.

Старухой будешь ты смеяться

Сквозь склероз кричать, всё нет!

Когда художник стал в тебя влюбляться,

А может он и был своей любви поэт!

Припев.

Все всплески радости морской пучины,

Закаты солнца вижу на воде

Забыть тебя смогу в кончине

На тихом кладбище любви.

— Да, душевно. Мне нравится. Только со старухой как-то, боязно.

— Вера, ничего ты не понимаешь! Речь идёт о твоём долголетии. Ладно, проехали. Давай передохнём. Помню, в армии нам лекцию читали про гормональный взрыв на мозги от перевозбуждения. Даже сигареты бесплатно выдавали. Норма довольствия! Кто не курил, как я, брали конфетами. Был и второй способ избежать психиатрического диагноза, занятие спортом, что я и делал. Так как, отдыхаем и смотрим футбол?

— Уговорил. Позвони Тане с Геной, они на матч поехали. Кажется, еврей Макатёр им билеты достал. Неужели там сто тысяч народу?

За матчем наблюдала вся страна. На улицах безлюдно, как при первом показе фильма про Штирлица. После перерыва третий гол забил Олег Блохин. Вратарь киевлян Евгений Рудаков отделался сухарём.

Физрук украинско-еврейской школы Макатёр собрал своих «жидовских бомбил» из футбольной команды «Вымпел» в спортивно-актовом зале. Туда специально поставили только что купленный химиками большой цветной телевизор «Радуга-703» выпуска 1974 года Ленинградским заводом имени Козицкого.

Согласно своему номеру на футболке каждый из юных футболистов видел себя на Республиканском стадионе. Проще было вратарю Гене Широкан, его номер и позиция соответствовали заявленному номиналу. А вот правый защитник Владимир Трошкин никак не вписывался шестому номеру Игорю Охрименко, игравшему на позиции правого полузащитника. Ситуацию решил исправить Давид Маркович Макатёр.

— Хлопци, давайте не по номерам, а по позициям. Трошкин это наш Юра Ярыловец, Решко – Видец, Фоменко – Конивец, Буряк – Охрименко. А дальше, проблема, киевляне играют с двумя нападающими, Блохин и Онищенко, у нас три Бондарь, Яроцкий и Тополёв. В полузащите справа налево Буряк, Мунтян, Коньков, Колотов. Схема расположения игроков другая. Но не в этом суть, сегодня в моде тотальный голландский футбол команды из Амстердама «Аякс». По её меркам каждый может играть на любой позиции, как в защите, так и в нападении, — выждав паузу, спросил, — всем понятно?

Было не до физрука с его наставлениями. «Вымпелята» уставились в экран телевизора, ждали, когда судья свиснет начало матча. В ошеломляющем гуле болельщиков где-то вдалеке тонул голос комментатора Николая Николаевича Озерова, разобрать фамилии гостевой команды не было никакой возможности.

— Давид Маркович, а среди игроков киевского «Динамо» есть евреи?

— Думаю, что это Стефан Решко, как и вы, венгерский еврей, Закарпатье.

— Все остальные родились в Киеве?

— Нет, не все.

— А кто где?

— Вратарь Евгений Рудаков родом из Москвы, воспитанник московского «Торпедо». Из Киева Олег Блохин. Вот Владимир Трошкин родился в Енакиево, Сталинской области, сегодня Донецкая область. Рядом из Ворошиловградской, когда-то Луганской области Анатолий Коньков. Из Сумской области Михаил Фоменко.

— Интересно. А остальные откуда?

— Матвиенко Виктор из Запорожья, одессит Леонид Буряк.

— А Мунтян?

— Из Одесской области.

— В составе нет Веремеева.

— Он родился в Приморском крае, Дальний Восток, воспитанник кировоградского футбола. Из Киевской области Владимир Онищенко, район Чернобыльский.

— И остался Колотов.

— Пришёл в команду из Казани, там играл за «Рубин».

Пока разбирали родословную «Динамо», капитан команды Виктор Колотов после навеса от Владимира Трошкина головой забил гол. Юные футболисты, проявив минутную радость, молча, ждали телевизионный повтор, чтобы послушать комментарий Давида Марковича. Почти четверть века физрук болеет за киевское «Динамо», неплохо разбирается в футбольных хитросплетениях, с удовольствием играет на любительском уровне за команду «Строитель» центральным защитником, чистильщиком.

Ближе к двадцатой минуте неожиданно для всех на просмотр футбольного матча прибыли знакомые детям футболисты-евреи от химиков Давид Филькенберг и Андрей Процко.

— Юхим прислал, поможем, подскажем, проведём разбор игры, — скороговоркой произнёс центрфорвард Филькенберг.

Местные «жидовские бомбилы» глаз не могли оторвать от новенькой «радуги», казалось, что вот-вот своими взглядами просверлят дырки в экране и превратят в решето. С открытыми ртами слушали знаменитого комментатора Озерова, внимательно следили за каждым движением мастеров футбола соперничающих команд.

— Правый защитник, Юра Ярыловец, обрати внимание, как шестой номер Трошкин располагается с голландским левым нападающим. Он держит его перед собой полуоборота лицом в сторону боковой линии, — начал давать свой комментарий правый нападающий химиков Андрей Процко, — никогда не поворачивайся спиной к сопернику.

В этот момент шестёрка киевлян перехватил мяч и по бровке двинулся к воротам соперника, Леонид Буряк сместился ближе к центру, освобождая место для прохода, Колотов, Онищенко и Блохин ждали навес в штрафной площадке соперника, Мунтян на подборе.

— Хотели повторить финт как с первым голом, — только начал говорить Макатёр, как мяч оказался у семёрки киевлян.

— Мунтян наносит сильнейший удар и, вратарь не смог удержать мяч, Онищенко, как коршун, оказывается в нужном месте, направляет пятнистого в ворота. Это гол, — комментатор Озеров на чистом русском языке эмоционально на повышенных тонах буквально кричал в микрофон, — это гол! Гол! Гол! Гол! Два ноль! На тридцать первой минуте восьмой номер киевского «Динамо» Владимир Онищенко забивает гол.

Директор школы Иштван Тополёв зашёл как раз в тот момент, когда все до единого проявляли радость забитого гола, громче всех восторг выражал Гена Широкан. Свой взгляд на забитый гол высказал центрфорвард химиков Давид Филькенберг.

— Центральные защитники оставили зону, где оставался один Мунтян, а их центральный полузащитник не успел вернуться на свою оборонительную позицию благодаря взрывной скорости Трошкина. Этот гол, в первую очередь, на совести центрального полузащитника, он сделал неудачную передачу на своего левого нападающего. Таким образом, голландцы нарвались на контратаку.

После перерыва третий гол забил Олег Блохин. Радость длилась не долго. Стало понятно, что победа с таким счётом для выхода в финал ещё ничего не решает. И, главный матч для киевского «Динамо» ещё впереди, на стадионе «Филипс».

Как и главные матчи «жидовских бомбил» в детском футбольном турнире «Кожаный мяч».

(Продолжение следует).

26 декабря 2023 года.

Сергей Роща

Хабаровск