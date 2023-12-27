В Хабаровском крае начали вводить в эксплуатацию зимние автомобильные дороги и ледовые переправы. На сегодняшний день движение транспорта открыто по 3 автозимникам, ведущим к 4 ледовым переправам. Они оборудованы в Хабаровском и Охотском районах.

– Автозимники являются единственной возможностью для жителей отдаленных населенных пунктов добраться в районные центры и краевую столицу зимой. Также по зимникам осуществляется доставка продуктов питания в небольшие удалённые населённые пункты, – пояснили в профильном ведомстве.

Каждый зимник устраивается по утвержденному проекту с соблюдением технических правил. Есть требования к скоростному режиму, ширине, грузоподъемности зимников. Так, ширина дороги должна быть 9 метров, по ее краям обустраиваются снегозащитные полосы, препятствующие заносу дороги снегом.

В Хабаровском муниципальном районе введён в эксплуатацию автозимник «Подъезд к п. Победа от федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» с ледовыми переправами через реки Кур и Тунгусска.

Всего правительством края организуется функционирование 4 автозимников, ведущих к 6 ледовым переправам. Открытие последнего автозимника запланировано на 5 января 2024 года.

– В Охотском районе расположено три подобных сооружения – «Подъезд к селу Арка» с ледовой переправой через реку Охота, «Подъезд к поселку Новое Устье» с переправой через реку Охота и «Подъезд к селу Иня» с переправами через реки Манекен и Ульбея. Два автозимника и две переправы уже ведены в эксплуатацию. В настоящее время краевые дорожники готовят автозимник – дорога к с. Иня. Оборудуют «карманы», устанавливают сигнальные вехи и дорожные знаки, – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Отметим, что подготовка «Подъезда к селу Иня» в установленные сроки была невозможна из-за продолжительных и интенсивных снегопадов, которые привели к серьезным проблемам с транспортным сообщением и введению режима ЧС в Охотском районе. Чтобы устранить последствия снегопада были мобилизованы все доступные силы и средства. В качестве приоритета была определена расчистка проездных путей к социально значимым объектам, аэропорту и связывающим населенные пункты дорогам. Это позволит восстановить основные коммуникации и облегчить передвижение граждан.

Эксплуатировать их планируется до конца марта.

Напомним, что в целях безопасности пользователям сезонных дорог необходимо соблюдать требования, которые установлены на запрещающих дорожных знаках и информационных щитах.