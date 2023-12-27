Сегодня в краевой столице торжественно открылся новый современный детский сад в жилом комплексе «Петроглиф Парк». Теперь жители этого микрорайона смогут водить своих детей в дошкольное учреждение, расположенное в 5-10-минутной доступности от их домов.

«Это первый опыт в Хабаровске, когда здание детского сада было спроектировано сразу вместе со строительством жилого дома. Учреждение строилось по национальной программе «Демография», инициированной Президентом России Владимиром Владимировичу Путиным. Мы выполняем поручение главы нашего государства и стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок в городе ходил в детский сад», – сказал Сергей Кравчук.

Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Площадь здания – 2000 квадратных метров. В нём находятся все необходимые помещения: спальни, группы, пищевой блок, прачечная, актовый и спортивные залы, санузел. Сегодня для воспитанников нового садика уже состоялся новогодний утренник.

«Мы живём в соседнем доме, поэтому нам удобно: вышли и тут же детский сад. Особенно это радует в такие холода. Садик получился чудесным, сын с нетерпением ждёт, когда сможет приходить сюда каждый день», – поделилась впечатлениями Татьяна Нестеренко, мама воспитанника третьего корпуса детского сада № 5.

Во время осмотра нового дошкольного учреждения председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов особое внимание уделил вопросам безопасности ребят.

«Очень красиво всё сделали, но у меня вопрос: как здесь будет обеспечена безопасность детей? Сигнализация? Система видеонаблюдения?», – спросил Андрей Белоглазов.

«Новое помещение соответствует всем современным требованиям и нормативам. Есть комната для персонала, куда выводится вся информация с камер. Также заключён договор с охранным предприятием, которое уже приступило к выполнению своих обязанностей», – ответила Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

В детском саду есть несколько входов, включая эвакуационный, лифтовая шахта для подачи еды на второй этаж, помещения для музыкального и спортивного залов. Также предусмотрены широкие коридоры и установлены противопожарные двери.

Кроме того, в дошкольном учебном учреждении организуют классы дополнительного образования, которые смогут посещать и воспитанники других детских садов. Зон для игр у ребят на улице будет 4, как и групп в дошкольном учреждении.

«Из городского бюджета на покупку помещения было выделено 125 миллионов рублей. Хочу сказать большое спасибо губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву: правительство региона выделило 62 миллиона на ремонт и обустройство этого дошкольного учреждения и прилегающей территории», – отметил глава краевой столицы.

По поручению Сергея Кравчука к разработке дизайна заведующая детским садом активно привлекала родителей ребят, которые будут здесь обучаться.

«Хорошее решение – выполнить дизайн помещений для каждой группы в разных цветах. Особенно радует, что родительское сообщество откликнулось на предложение принять участие в выборе палитры стен и других дизайнерских решений. Уверен, что такой современный детский сад будет долго радовать ребят и их родителей. Нужно стремиться приводить все наши дошкольные учреждения к такому современному виду», – сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В первом квартале следующего года в Хабаровске откроется ещё один детский сад, расположенный на улице Запарина. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 190 мест.