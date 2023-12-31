Глава пятая «Подготовка». Для физрука Макатёра утро десятого дня апреля началось с небольшой пробежки по частному сектору от улицы Станиславского до Тельмана и обратно. Каждый раз, возвращаясь, домой, навстречу шла одна и та же статная красивая молодая девушка. «Моложе меня в половину, — подумал пятидесятилетний учитель, — где-то я её видел, а где, убей, не припомню».

— Здравствуйте, Давид Маркович!

— Здравствуйте, девушка! А мы как, знакомы?

— Так на днях спортивную форму получали. Я в четвёртом «ЖЭКе» работаю, бухгалтер, фамилия Матусько, зовут Вера. С моим отцом за одну футбольную команду играете, Матусько Матвей.

— Ах, да! Извините, — Давид Маркович засмущался, как-то неловко стало с мыслями о девичьей красоте, «фамилия отцовская, надо бы спросить, замужем или нет».

Улыбка девушки покорила старого еврейского ловеласа. Но, сработал чисто житейский принцип «в своём курятнике трогать нельзя».

— Так ещё не замужем?

— Скоро свадьба, 22 апреля в день рождения Ленина. Жених так решил.

«Хорошо, что не 20 апреля, в день рождения Гитлера, — хотел было сказать, но вовремя передумал, — да и зачем напоминать о страшных днях истории».

— И кто жених?

— Начальник мой, Громыхайло Георгий Валентинович, на три года старше меня, на днях двадцать восемь стукнуло, — Вера попрощалась, улыбнулась, помахала ручкой и ушла, оставив физрука стоять в ступоре с открытым ртом.

— Так-так-так, — бормотал почти вслух про себя, вспоминая недавний разговор в «жэковской» беседке, — так это её он порол на столе, молодцы ребята, не отстают, «есть ещё порох в пороховницах». Наследники мужской силы, мать вашу! Мужик и баба! Семья! Да, красиво идёт! Какая попа! А ноги! Ноги! Такую девушку и я не прочь. Эх, жаль. Нельзя!

На подходе к своему частному двухэтажному дому с большим огородом мечты Давида Марковича о женской красоте были разбиты в пух и прах через пять минут.

— Давид, ты, что там с Веркой шуры-муры ведёшь? Всё никак не успокоишься? Прекращай на молодых девок заглядывать. Пока тепло, надо огород посадить. Кстати, Верка вручила нам приглашение на свадьбу.

— Бина, я уже всё придумал, — уличённый женой в таком интимном вопросе касаемо женского полу, продолжил, — сыновья сегодня приедут и всё сделают. У меня подготовка детской команды к турниру «Кожаный мяч». Представляешь, русские дети их зовут «жидовские бомбилы».

— Если так, значит, уважают, — и покрутила указательным пальцем правой руки у виска.

Женился Давид Маркович на красивой тогда семнадцатилетней еврейской девушке из чеховских беженцев здесь, в Чернигове, сразу после войны в звании старшего лейтенанта. Направили из хабаровского военного госпиталя прямиком сюда, на берега реки Десна в полк правительственной связи. Долго не раздумывал, покорил девушку своими талантами и способностями, а главное, напором сердечных чувств, свадьбу сыграли потом, а расписались на следующий день после знакомства, ещё разрешали закреплять семейные узы печатью командира воинской части. Семья получилась большая, шесть сыновей и одна дочка, младшенькая Дина. Почти как в сказке!

Еврейское имя Бина означает «ум», «мудрость» и «понимание». От этого понимания только самому Богу известно, сколько ещё детей на стороне сотворил горячий еврейский парень из Хабаровска.

С выходом на военную пенсию при закате «хрущёвского правления» майор запаса Макатёр сразу пошёл работать в школу учителем физкультуры. Спортивный зал располагался на третьем этаже, имел ещё и статус актового помещения для проведения больших собраний. С одной стороны располагалась сцена, куда за ненадобностью составляли стулья, а с другой стороны комната для спортивного инвентаря и без окон проходной на две двери кабинет учителя с одним крепким дубовым столом посередине. Стол уже долгое время, сколько позволяет здоровье, считается вторым рабочим местом физрука. До сих пор жена Бина так ни разу и не посетила мужа на работе. А зря!

Прошедшая тридцать лет тому война не оставила выбора в продолжение рода тем, кто побывал в гитлеровских концлагерях. С особым трепетом евреи заботились о том, чтобы в их семьях рождались здоровые дети. Научные врачебные изыскания того времени доказали: неизбежность положительного результата кроется в здоровье мужской половины семейной пары, а если быть точнее, в наличии у мужского организма требуемого количества фолиевой кислоты, которая наполняется употреблением в большей степени говядины и орехов.

Когда и как всё это началось, давно, Брежнёв только власть взял, а потом, как по конвейеру пошло и покатилось накатом, добро это или зло, особо вспоминать и не хотелось, не случись сегодня встречи с Веркой. А вдруг?

«Давид Маркович, добрый вечер, — перед ним стояла выпускница школы лет пять тому, если не более, — долго думала, советовалась с мужем. Уже два года женаты, муж и я евреи, сами знаете. Нам врач сказала, что у нас может, скорее, точно родится ребёнок с изъянами, одним словом, уродец. Причина одна, концлагерь, мы оба через этот ужас прошли. Вот мы решились. Сделайте так, чтобы у нас появился здоровый ребёнок.

— Ладно, если так. Надо так надо, — Давид Маркович выждал, когда девушка первой начнёт раздеваться, — ты не стесняйся, всё будет хорошо.

— Да я и не стесняюсь.

— Тебе делать как, с оргазмом или как получится?

— Главное, чтобы зашло всё в меня.

— Не переживай, зайдёт, куда оно денется!

— Где будем?

— Здесь, на столе. Для меня дело привычное».

Первое действие всегда запоминается до мелочей, стройные ноги, чулки, грудь, губы. Еврейская девичья молва тайно разнесла, откуда евреям брать здоровых детей. Примерно через три таких же повтора с другими озабоченными в здоровом деторождении, опять пришла та, первая девушка, и, потом ещё два раза. Дети учились в третьей русско-еврейской школе, как и её муж. Хорошо это или плохо, но у всех рождались только мальчики. Интересно, сколько футбольных команд получится?

Тренировку запланировали на большой травяной поляне, огороженной трёхметровыми сетками рабица для большого тенниса, сразу за горсадом, чтобы никто не видел. Первым делом Макатёр провёл занятие по тактике, где вместо фишек использовали сосновые шишки.

— Расстановку на поле знаете, — Давид Маркович старался говорить этим, в народном понимании «жидовским бомбилам» понятно и доходчиво соотносительно их тринадцатилетнего возраста, — начнём с перехода от обороны к атаке. Допустим, правый защитник Юра Ярыловец забирает мяч и под него сразу открывается по прямой видимости мяча центральный полузащитник Коля Клименко. Как только мяч оказывается у него, центральный нападающий Вова Яроцкий резко смещается влево, уводя за собой переднего центрального защитника противника. Тут же, получив мяч, Коля Клименко не глядя, отправляет мяч по центру в сторону ворот соперника. И, здесь, важно, чтобы левый нападающий Дима Тополёв пошёл на приём этого мяча, а там и гол не за горами.

Дети внимательно смотрели за передвижениями шишек на столе для настольного тенниса. Каждый тактический приём повторяли по пять, а то и десять раз. Таких тактических замыслов набралось больше двадцати вариантов.

— В чём наше преимущество, — Макатёр на минуту остановился, достал стеклянную бутылку минеральной воды «Полиська», промочил горло и продолжил, — прежде всего, ваша физическая подготовка. Занятия лыжами, биатлоном, греблей, велоспортом и лёгкой атлетикой даст возможность на скорости обыгрывать другие команды за счёт дыхалки. Да вы и сами видите, что из тех, кто с вами занимаются в этих секциях, не будут играть в турнире, им интереса нет. Я проверял. Поймите, детский футбол вашего возраста во многом отличается от взрослого футбола. Вчера мы все смотрели матч «Динамо» и «Эйндховен», видели их подготовку, да, тяжело, не каждый так сможет играть. Если смотреть первый вариант, то физическая подготовка Тополёва будет иметь решающее значение, обыграть одного дело плёвое, мяч пробросил вперёд и, бей мимо вратаря. Их правый защитник даже не дёрнется за Тополёвым, будет неразбериха в их рядах, этим и воспользуемся. Так что, каждый из защитников и полузащитников, при первой же возможности бейте в центр. Правый нападающий Коля Бондарь занимаешь позицию для подбора, немного сзади, если что, Тополёв, пяткой, в стиле Эдуарда Стрельцова, отдаст пас. Кто в прошлом году ходил на матч ветеранов советского футбола, видели, как они играют, ведь не зря на чемпионате мира в Англии пробились в полуфинал. Приезжали к нам и чемпионы Европы, и чемпионы Олимпийских игр. Вам есть с кого брать пример. А теперь идём работать в поле.

Дети бережно собрали шишки и сложили в металлическую консервную коробку из-под маринованных огурцов до следующих занятий. Тут же переоделись в спортивную трикотажную форму и выбежали строиться в одну шеренгу. После свистка о готовности, Макатёр продолжил вести тренировочный процесс.

— Небольшой кросс проведём в конце тренировки. А сейчас отработаем удары. В футболе важно правильно поставить удар. Смотрим на меня, — с армейских времён у комбата связи сохранился командирский принцип «делай как я», — сетка высокая, упругая, будет хороший отскок. Отходим на пятнадцать шагов от сетки, каждый с мячом. У нас все правые, значит, удар правой ногой. Важно правильно поставить опорную левую ногу. Носок должен располагаться чуть ниже центра мяча на расстоянии примерно двух ступней. Левую ногу слегка сгибаем в колене, запомните, на прямых ногах в футбол не играют. Правую ногу, слегка согнутую в колене, отводим назад и наносим удар. Сначала бьём по мячу с подъёма, пробуем без разбега, потом с разбега. Старайтесь бить по мячу как бы немного снизу, только в землю не зарывайтесь, иначе травму получите. Завтра отработаем щекой, потом шведой. Упражнение выполняют все, и вратари. Для детского футбола такой удар на дальность страшная сила.

— Если бить по сетке, то на какой высоте?

— На уровне подбородка.

После небольшого кросса Дима Тополёв направился в городскую библиотеку имени Николая Алексеевича Островского, автора романа «Как закалялась сталь» делать уроки. До начала второй смены оставалось два часа. Сегодня в читальном зале работала мамина подруга Лидия Тимофеевна Емельяненко.

— Тётя Лида, а есть книги о футболе?

— Есть такие книги, сейчас принесу последние, — в зале сидели несколько студентов пединститута за своими рефератами, да один старичок-еврей, постоянный читатель газеты «Труд», так что Лидия Тимофеевна была довольна тому, что сынок подруги каждый день приходит делать уроки. В коммуналке, даже днём, не до уроков, дети малые орут непрестанно.

Шесть уроков пролетели как одно мгновение. По решению директора школы ставить двойки футболистам строго запрещено, к ним даже записался главный школьный баламут и сосед по парте Вовка Пьютин, лучший друг Димы.

Путь домой, как всегда в паре с одноклассницей Лизой Бенеш. Дима, молча, слушал её красочный эмоциональный рассказ о занятиях игры на скрипке. Возле коммунального дома их встретил дедушка Лизы, артист местного театра Абрам Мойшевич Бенеш. Поднявшись на третий этаж, Дима открыл входную дверь коммунальной квартиры на шесть семей.

— Мама, а где отец?

— Готовится в командировку на Байконур. Будет сопровождать своё радиоэлектронное детище отделения первой ступени от ракеты.

— Так, где он? Пытання есть.

— Как всегда, за три дня до отъезда, сидит один за столиком в ресторане «Украина», пьёт водку «Столичная», курит сигареты «Столичные» и смотрит в окно.

— Куда смотрит?

— Куда? Куда? На Ленина! На памятник товарищу Владимиру Ильичу Ленину.

— Зачем смотрит?

— Раньше на том месте стоял памятник Сталину. Был бы на постаменте памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, на него бы смотрел.

— Как смотрел?

— С обидой, конечно. В этом вопросе с отцом мы едины. Они вдвоём, больше, конечно, Сталин, лишили нас русской идентичности, записали в украинцы, без роду и племени. Само понятие русский человек это народ. Украинец есть ничто! А есть ещё народности, вот, мы, в Черниговской области «сиверяне». Наш радиозавод строит целый микрорайон, улицы Рокоссовского, Малиновского и другие сходятся к площади «Герои Сталинградской битвы», и, там, на площади в большом доме будет магазин «Сиверский», чуть ближе к нашей улице ресторан «Сиверский», есть районный центр Новгород-Сиверский. Где Киев это «поляне», Житомир – «древляне», Хмельницкий – «подоляне». А там дальше «волыняне», «галичане», «русины», много народностей. Что сделал Сталин? В 1925 году впервые в мировой практике ввёл национальность «украинец», тем самым одним безродным словом объединил всех в одну кучу, похоронил все народности. Если честно, то я не удивлюсь, если когда-нибудь жители нашего города снесут этот памятник к чёртовой матери, за то, что лишил нас русской национальности. Так что ты хотел узнать у отца?

— Так о странном и непонятном прозвище, которое дали нам кордовские, то есть, русские, нашу школьную футбольную команду называют «жидовские бомбилы». Бомбилы понятно. А что значит «жидовские»?

Как и муж, инженер в радиоэлектронике, Галина Филипповна Тополёва, в девичестве Гренок из многодетной семьи, на дух не переносила жидов, то есть евреев. Нет не этих, что живут здесь, венгерских евреев, к ним относилась по-человечески, без обид, а тех, что там, далеко. Началось всё с командировки в Сирию, где с 1967 года семь лет с мужем Алексеем занимались радиолокацией контроля над воздушным пространством, вплоть до космических высот. Особым шиком считали снабжение радиолокационной информацией зенитные ракетные комплексы «Квадрат» на подвижной колёсной платформе. С их помощью сирийцы «дали прикурить» армии Израиля, много самолётов сбили. По решению того же Сталина, как она считала, была выделена бывшая филистимлянская земля для образования двух семитских государств, еврейского и палестинского. Только вот государство Израиль появилось чуть раньше и, не даёт никакой возможности палестинцам создать своё государство. Пытаются отобрать земли у других государств. С тех пор у неё так и продолжается нешуточная ненависть к тем евреям.

— Эти самые евреи создали своё писание, книгу такую, книга в переводе «библия». Тогда евреи жили в протекторате Римской империи, только они веровали в единого бога и считали себя его представителями. Вера в единого Бога их и объединяет до сих пор. На тот момент ни у одного народа мира такой веры не было. И тут, по их писанию, появился Иисус Христос, как они утверждают, сын Божий. У него были ученики, одного из них звали Иуда. Вот он и предал своего учителя, римляне казнили Иисуса. С тех пор слово «иуда» означает плохой человек. На немецком языке «юда», а в России произошло переиначивание от «юда» получилось «юд», в итоге получилось «жид», что равнозначно «еврей». Как доказательство теоремы в математике.

— Получается, если «жид» плохой человек, то и «жидовские бомбилы» плохие бомбилы?

— Как хочешь, так и понимай. Если назвали «жидовские бомбилы», значит, боятся. Гордись!

— Скажи, жид и еврей есть одно и то же?

— У нас так. В Погорельцах, где я родилась, сколько помню, так называют воробьев, говорят «жиды прилетели». По смыслу, не одно и то же. Слово «жид» происходит от человеческого образа по имени Иуда. А слово «еврей» есть народ, более широкое понятие. Так что по логике жид это не еврей, что и требовалось доказать. Не надо обижать евреев!

Последние слова матери сильно удивили юного лыжника, биатлониста, гребца, шахматиста и футболиста Диму Тополёву в одном лице.

(Продолжение следует).

30 декабря 2023 года.

Сергей Роща

Повесть

Хабаровск