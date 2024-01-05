Глава седьмая «Книга». Увлечения детства затрагивают многосторонние интересы развития, как мальчика, так и девочки. И чем больше их, этих увлечений, тем больше интереса в детской мозговой деятельности к окружающему нас миру, а если смотреть, в общем и целом, то больше и предпосылок развития всеобъемлющего детского кругозора для ориентации в жизненном пространстве.

— Мама, дай рубль. Нет, надо два.

— А ты куда собрался?

— Так сегодня понедельник, к семи вечера надо к Абраму Мойшевичу, занятия живописью и скрипка.

— Разорит нас этот еврей, только успевай покупать, то скрипку, то мольберт, то баян и аккордеон. Ставить и класть, места нет. Живём ведь в одной комнате коммунальной квартиры на шесть семей!

— Отец сказал, «хорошо, что есть, кому учить».

— Это правильно, я понимаю. Человек способен учиться лет до двадцати двух, а там «трава не расти», уже не заставишь. Утром отец улетел спецбортом в Москву, ночью на Байконур. Тебе на расходы оставил двадцать рублей, металлическими рублями, лежат в твоей шкатулке. Бери и пользуйся. Как сыграли?

— Не спрашивай! Еле ноги унесли.

Получив свой долгожданный рубль, точнее два, Дима Тополёв протёр футляр от пыли и, не спеша двинулся в соседнюю кирпичную пятиэтажку, где жили венгерские евреи. Семья Бенеш в полном составе занимала две квартиры на третьем этаже. В трёх комнатах обитала одноклассница Лиза с родителями и старшим на три года братом-кадетом Киевского суворовского военного училища, по соседству в двушке дедушка Абрам с женой Кларой Самуиловной.

По приглашению Абрама Мойшевича в назначенное время Дима приходил в квартиру пожилого артиста на занятия. В разные дни, строгого графика не было, учился живописи маслом и акварелью, игре на скрипке, аккордеоне, баяне, гармошке, гитаре и балалайке. За каждый час занятий родители платили один рубль.

— Лиза привет! А где дедушка? Звоню, а дома никого нет.

— Привет! Заходи, — улыбка Лизы немного смутила временного живописца и скрипача,- не обращай внимания. Я уборкой занимаюсь. Родители озадачили на время своего отсутствия. Тут дело такое, все срочно уехали на двухнедельные гастроли в Донецк. Дедушка, бабушка, мама и папа артисты нашего театра музыкальной комедии. А завтра в здании нашего театра первый спектакль Донецкого театра. Такой культурный обмен получается.

— Тогда я пойду домой.

— Проходи. На скрипке сыграем в паре. Ведь ты же мой ученик! Это я тебя позвала летом к себе в ученики, как нам сказали в музыкальной школе, надо найти себе ученика. Тогда видела тебя первый раз в жизни, а дедушка накануне. Так что, «назвался груздем, полезай в кузов». Кажется, так?

В зале книги лежали везде, протерев полки, начинала расставлять их, как придётся. Стоя босиком на стуле в коротком ситцевом разноцветном клетчатом халате, слегка приподнимаясь на корточки, демонстрировала стройные в меру упитанные икры и бёдра.

«Как-то внутри меня ничего не происходит, грудь не сдавливает, там не набухает и не торчит, — про себя думал Дима, глядя на то поднимающиеся, то опускающиеся пятки одноклассницы, — уму непостижимо, сколько у них книг. Потому евреи такие умные, читают много. Когда отец покупает какую-нибудь книгу, мама начинает ворчать «хотите читать, идите к моей подруге Лидке в читальный зал и читайте». Разрешает только самиздат Булгакова, Набокова, Достоевкого, стихи Высоцкого и Бродского, Солженицына, отец читает и мама читает. Мне не разрешают. У Лизы ноги, как ноги, размер тридцать шестой носит, сзади смотришь и, не скажешь, что в шестом классе, попа чисто женская, грудь начинает выпирать, волосы аккуратно сложены в пучок, на каблуках почти одного роста, а у меня уже метр шестьдесят пять. Вот это да! Откуда? Булгаков на иностранном языке, вроде английский язык. Надо спросить».

— Так как сегодня сыграли? Вас что, с уроков освободили? Давай, рассказывай, — чуть не упав со стула, удержалась за шкаф, Лиза повернулась лицом к Диме, глаза, как «лампочки Ильича» сияли лучезарной улыбкой.

«А она ничего, без очков красивая, — опять про себя подумал нечастый гость в этой квартире, — наверное, какую-нибудь пакость придумала. Иначе так не улыбалась, смех из нутри так и распирает. Ладно, если что, сама расскажет. Не надо подавать виду, что интересно. Полы халата раскрылись, сверкнуло что-то розовое, а мою грудь не распирает и, ничего не набухает и не торчит. Как-то всё фиолетово».

— Так что, «жидовские бомбилы», проиграли?

— Не то слово! Еле ноги унесли! Ничья, а ведь горели ноль три.

— И что так?

— Игра была назначена на три часа дня. В десять собрались на предматчевую тренировку, где Давид Маркович сказал о наших соперниках, — Лиза сидела на стуле и внимательно слушала, — тут мы все и приехали. Оказывается, у них половина команды занимаются в футбольной секции детской спортивной школы у тренера Мирона Даниловича Мандрика. Центральный нападающий девятка Сиворакша Толя, такая шпала, центр полузащиты восьмёрка «соприк», Сергей Сапронов, центральный защитник Юра Луценко, а ещё Сергей Рой и Лёша Лошак. Игра началась и, после дальнего удара Сапронова мяч попал в руку Видцу, пенальти забил Сапронов. Через пять минут Рой прострелил, мяч попал в голову Видцу и, два ноль. В конце первого тайма вратарь Широкан выбивал мяч, попал Видцу в голову, три ноль. Лиза, давай помогу расставить книги, ведь разницы нет, как их расставлять.

— Хорошо, давай, так быстрее будет.

— А что это за книга на иностранном языке? Вроде Булгаков Михаил Афанасьевич?

— Не знаю. Может быть.

— Лиза! Смотри, обложка одна, а внутри совсем другая книга на непонятном языке, как будто тайник.

Лиза взяла книгу в руки, в недоумении посмотрела, видно, как скулы напряглись от понятного только ей чтива, немного стыдливо улыбнулась.

— Давай быстро все книги поставим в шкаф и посмотрим, интересно почитать, о чём там речь, — Лиза закрыла книгу, внимательно посмотрела на обложку с Булгаковым и бережно положила на телевизор «Радуга – 703».

Протёртые от книжной пыли собрания сочинений поставили вперемешку, синий Лермонтов смешался с коричневым Пушкиным и белым Толстым, два томика Виктора Гюго соседствовали с Мопассаном и Флобером, только Дюма удалось выстроить одним рядом по номерам до двадцати.

— Пошли в мою комнату, прочитаем.

— Куда идти?

— Итак, читаем. Здесь венгерский язык. Название «Самоучитель семейной жизни», год издания 1932, Будапешт. Для служебного пользования. Значит, в свободной продаже нет. Всего пятьсот экземпляров. Здесь написано чернильной ручкой «Молодой семейной паре в день бракосочетания, 8 августа 1932 года».

— Редкая книга. Это, как его, антиквариат. Точно, антиквариат. Или раритет. Как я понял, подарили бабушке и дедушке?

— Будем читать книгу? Или займёмся скрипками?

— Ты решай. Мне всё равно.

— Хорошо. Читаем книгу. Надо взять венгерский словарь, если будут непонятные слова. Так, рекомендации. Эту книгу необходимо читать вместе противоположным полам семейной пары, разрешается совместно мальчику и девочке, юноше и девушке, строго запрещается девочке и девочке, мальчику и мальчику, запрещено отдельно мальчику и отдельно девочке.

— Да, вот так и доверяй детям уборку квартиры, найдут старые заначки. Твои родители, наверное, и забыли про эту книгу.

— Если бы не ты с этим своим Булгаковым, я бы точно никакого внимания и не обратила, потому что без очков.

— Извини.

— Ладно, проехали. Это хорошо, что случайно нашли эту книгу. Смотрим дальше.

Предварительно Лиза начала листать страницы, иногда тексты вызывали у неё улыбку, иногда временную задумчивость детского непонимания, но, чем больше она листала, тем больше ей хотелось поведать смысл прочитанного своему напарнику по интересному и необычному чтению на венгерском языке. Дима сидел и тупо смотрел на непонятное сочетание иностранных букв.

— Цель написания этой книги. Постараюсь правильно перевести. Сохранение и приумножение рода венгерской нации. Вроде так. Формирование семьи венгерского народа, мужчина венгр и женщина венгерка. Надо в словаре посмотреть. Да, правильно, семья это мужчина и женщина, оба венгры. Увеличение численности венгерского населения, про евреев ничего не написано, — Лиза на минутку остановилась, вспомнила разговор дедушки с отцом о том, что Венгерская народная республика не разрешает евреям возвращаться в страну. А ведь тридцать лет прошло с окончания той страшной войны!

— Слушай, Лиза! Мне отец рассказывал, что венгерские солдаты воевали на стороне Гитлера. Так вот, он был в Воронеже и, там, не поверишь, огромное кладбище венгерских солдат, за могилами организован должный уход. Но вопрос в другом, городу не дают звание «город-герой» из-за этого венгерского кладбища.

Шестиклассники задумались, каждый о своём, слышно было, как часы кукушка «грузики» со скрипом проворачивают давно не смазанный часовой механизм. Первой начала говорить Лиза.

— Как я поняла, в книге подробно рассказывается, что надо делать в первую брачную ночь. Нам до первой брачной ночи далеко. Одной мне читать книгу не рекомендуют. Запрещено! Значит, будем читать вдвоём. Жениться ты на мне не будешь, так как я замуж обязана выходить только за еврея, а ты русский. Таким образом, это наша тайна!

— Хорошо, наша тайна.

— Ты можешь жениться на девушке любой национальности и цвету кожи. Дима, тебе кто из девочек в нашем классе нравится?

— Не задумывался над этим, ещё рано, — в очках Лиза напоминала училку на экзамене и, говорить о своих симпатиях к русской девушке Саше Блиновой из другой школы не хотелось.

— Вот написано, что семья может считаться семьёй, когда официально заключён союз между мужчиной и женщиной. А здесь интересно: никаких половых сношений нигде и ни с кем до заключения союза между ними быть не должно, за исключением других действий. Другие действия это знаки внимания, поцелуи, массажи. Как много написано этих исключений, да ещё и по возрастам, начинается с тринадцати лет.

— Почему с тринадцати лет? – Дима вспомнил вчерашний разговор с отцом.

«Оказывается, есть книги, где обо всех этих неясностях давно написано. Надо спросить у тёти Лиды, есть ли в читальном зале такие книги. Хотя вряд ли даст, скажет, что рано ещё, не дай Бог, маме скажет, тогда полный капец. Придётся составить компанию Лизе, как видно по ней, она вся в интересе к такой теме взаимоотношений мужчины и женщины. А что, вполне нормально! Да и мне полезно, вдруг пригодится в жизни. Например, с той же Сашей Блиновой, буду знать, что делать. Надо спросить, кто из мальчиков класса Лизе нравится, за кого бы она вышла замуж».

— Тринадцать лет. Начало полового созревания. Написано, у девочек немного раньше, у мальчиков чуть позже. Пол, это вид, мужской и женский. Других нет, от рождения, — Лиза, заигрывая с улыбкой, посмотрела на своего одноклассника.

— У меня к тебе ответный вопрос. Кто из мальчиков нашего класса тебе нравится? За кого бы ты вышла замуж.

— Ты его не знаешь. Он ходит в музыкальную школу, фортепьяно. Чистокровный еврей из словаков. Но мы с ним не общаемся, это так, на перспективу. Серьёзный на вид парень, всегда одет красиво по моде, стройный, ноги ровные, зрение нормальное, речь отчётливая, русская без акцента, музыкальный слух есть, уши не торчат. Папа привозит на занятия, у них личный автомобиль «Волга», наверное, так и должно быть у директора ресторана «Украина».

«Вот те на! Отец точно говорил о том же. Смотри, как Лизка всё разложила по полочкам. Ноги стройные, уши не торчат, речь отчётливая, музыкальный слух, очки не носит, а главное, родители не бедствуют. Семья, однако. Одно слово, еврейка. Молодец! А вот про ресторан «Украина», у меня особый интерес. Отец там постоянно со своим радиоэлектронным космическим суеверием зависает».

— Слушай! Как страшно и интересно! Беспорядочные половые сношения между разными полами могут привести к болезням кожи и венерическим заболеваниям, тут перечисляются, оказывается их «пруд пруди», так много, — Лиза вдруг остановилась, задумалась, что-то вспомнила, — так вот же, слева от площадки, где играете в футбол, диспансер. Что там написано?

— Кожно-венерологический, нет, кожно-венерический диспансер, — Дима был в шоке «так вот, оно что, рядом ходят больные и заразные люди, а мы и не знаем».

— Исключения в действиях. Может, перевела неправильно. Ладно. Их много. Смотрим для нашего возраста тринадцать лет, — Лиза внимательно стала читать, сначала молча, про себя, потом вслух, — тут суть такая, предупреждение болезней, правильно надо перевести. Кажется, психиатрических болезней, чтобы не стать больным на голову. Пишут, что при половом созревании наблюдается гормональный рост, который часто приводит к гормональному взрыву, то есть, нарушает нормальную деятельность подросткового мозга. Одним словом, поражение мозга и, прямая дорога в больницу на лечение. Ты понял?

— В психушку?

— Возможно. Как врач решит. А тут самое интересное, что надо делать, чтобы туда не попасть, исключения.

— И много написано?

Дима уже посматривал на часы, кукушка только что куковала восемь вечера, значит, скрипка плавно переходит на живопись. Похоже, Лиза поймала настоящий кураж от чтения такой книги. Видно, ей всё в этой книге нравится.

— Можно будет попробовать. Здесь ничего страшного нет. Если понравится, по обоюдному согласию поможем друг другу избежать, как ты говоришь, психушки, — Лиза с улыбкой посмотрела на Диму, тот сидел, ничего толком не понимая, что надо делать, продолжила, — тайно! Совать ничего, никому и никуда не надо. Как в начале книги написано? До официального заключения союза между мужчиной и женщиной никаких и ни с кем половых сношений быть не должно. Тут столько непонятных слов! Ограничимся чтением для своего возраста?

— И что надо делать?

— Смотри рисунки. А я пока чайник поставлю. Чай будешь?

— Валяй! – подражая отцу, ответил Дима.

Изначально рисунки привели в изумление. На спине лежит девочка, рядом на левом боку мальчик. Вместо подушки, голову девочки поддерживает левая рука мальчика. Как расположены правые руки мальчика и девочки, и что ими надо делать, написано в тексте на непонятном венгерском языке.

«Одно непонятно, они в одежде или без одежды? – разглядывая рисунки без какого-либо текстового понимания, изумление стало превращаться в интерес, — нашли на свою голову книгу, теперь одни мучения. Лизка уж точно от меня не отстанет. С евреями эту книгу, она «ни за какие коврижки» читать не будет. Тайна на двоих! Как в книжном романе».

— Дима! Иди пить чай!

На кухонном столе в тарелках лежали по два бутерброда с белым хлебом, маслом и икрой красной и чёрной.

— Чай индийский, крупнолистовой россыпью, в заварнике. Можешь в пакетике, кипяток в чайнике. И как отыгрались?

Лиза сидела на стуле, никого не стесняясь, одна нога свисала, другая была под ней согнутая в колене, верхняя и две нижние пуговицы халата были расстёгнуты, пробивающийся наверх розовый цвет нижнего белья, как солнечный зайчик начинал слепить глаза.

«Сидит и сидит, мою грудь ничто не сдавливает, — прислушиваясь к своим ощущениям, размышлял Дима, — и не набухает, и не торчит, и слизи нет».

— На второй тайм Давид Маркович меня поставил играть персонально против «соприка», их главного диспетчера, центрального полузащитника Сергея Сапронова. Удачно прикрыл, он мяч почти не получал. Сразу в начале второго тайма Коля Бондарь забил гол, потом Яроцкий. И, уже в конце игры Витю Клименко сбили перед их штрафной площадкой. Мне удалось сравнять счёт со штрафного удара. Повезло.

— Какое название их команды?

— Комета.

— На скрипку в одну группу со мной ходит русская девочка из двадцать второй школы, — вдруг вспомнила Лиза, — завтра будет тема для разговора. Ты бутерброды доедай, в заварнике ещё есть чай, наливай.

— Спасибо. Вкусно. Мне больше нравится красная икра.

Лиза убрала со стола, помыла чашки ложки и тарелки, расставила по местам, протёрла стол и раковину кухонным махровым полотенцем с изображением котиков и кроликов, развесила для просушки.

— Пошли в мою комнату. Рисунки посмотрел?

— Да. Интересно. Только непонятно, они в одежде или без одежды?

— А какая разница, — без какого-либо стеснения ответила Лиза.

— Да и тексты прочитать не могу, что они делают правыми руками и за что держатся?

— Сейчас прочитаем.

Лиза взяла книгу и приступила к чтению вслух о том, что можно и чего нельзя делать в тринадцать лет. Дима представил, что с ним рядом Саша Блинова, у него тут же сдавило грудь, всё набухло, встало торчком, по левой ноге потекла струя непонятной густой липкой жидкости. Ещё раз, перечитав по элементам действий, Лиза с улыбкой посмотрела на краснеющего краснее речного рака, Диму.

— Ты воспринимай нормально, стыда здесь нет. Как я поняла из текста, полезно для детского здоровья. Тут пишут вроде про движение крови, за перевод не ручаюсь. Рука мальчика лежит ниже живота девочки, и, наоборот. Массаж. Как я поняла, такое можно делать в тринадцать лет. Книге сорок три года, не такой и большой срок. Книга интересная, тайная. Тебе понравилось?

— Для служебного пользования. Да, интересно, — Дима сидел и ёрзал на стуле, боялся, что непонятная густая липкая жидкость выльется на пол, получится, что описался. Но, жидкость застряла возле колена, приклеилась.

— Завтра с кем играете?

— Юпитер. В одиннадцать.

— Приходи вечером, поможешь с уборкой, сыграем на скрипке. Продолжим чтение книги. Уроки сделаем. Вот, возьми домашку, что сегодня задали на завтра, одна математика, — Лиза подала листок с записями.

«Нашёл на свою голову эту книгу, — при возвращении домой двоякие чувства одолевали Диму Тополёва, — а если подумать, то и хорошо, что нашёл, по представлению девочки Саши приятные ощущения посетили всё моё тело. Да что об этой книге думать! Завтра важная игра. Главное, домой не опоздать. Ещё надо уроки сделать. После игры придётся в школу топать. А вечером к Лизке, тайную книжку читать».

(Продолжение следует).

4 января 2024 года.

Сергей Роща

Повесть

Хабаровск