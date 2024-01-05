Состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в новогодние праздники стало главной темой двусторонней рабочей встречи губернатора Михаила Дегтярева и заместителя председателя правительства края по природным ресурсам, сельскому и коммунальному хозяйству Дарием Тюриным.

Как доложил зампред первые дни 2024-го проходят штатно, на случай ЧС подготовлены резервы материальных ресурсов. Во всех районах сформированы и дежурят почти 300 аварийных бригад численностью 1170 специалистов. Созданы также запасы топлива. Налажено взаимодействие администраций на местах с органами внутренних дел: в маршруты патрулирования сотрудников ОВД включены коммунальные объекты, находящиеся вдали от населенных пунктов.

Особое внимание уделено подготовке резервных источников питания. На данный момент 90% котельных края ими обеспечены, по оставшимся 10% на случай возникновения внештатных ситуаций составлены схемы оперативного переключения электроснабжения.

Руководитель края отдельно отметил непростой труд коммунальщиков и поблагодарил их за работу.

— В нашем крае 424 котельных – объекты небольшие, но каждый из них обеспечен горючим и налажена их бесперебойная работа, чтобы у наших людей было тепло. Поэтому желаю всем коммунальным службам успеха в прохождении этого отопительного сезона. А в случае аварий – незамедлительно принимать меры по их ликвидации, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Далее стороны остановились на вопросах консолидации энергокомплекса региона.

— Курс на укрупнение сетевого хозяйства был задан еще в 2020 году. Сегодня это позволяет более качественно проводить ремонты и более эффективно реализовывать инвестпрограммы, — прокомментировал глава региона.

Благодаря принятому решению передачи сетей муниципальных образований в ведение крупных компаний сокращается не только количество аварийных отключений электроэнергии, но и время их устранения. В 2023 году этот показатель по сравнению с данными-2022 улучшился на 24%.

Еще одно поручение губернатора, адресованное профильному министерству в начале 2021-го, по модернизации деревянных электростанций со сроком износа свыше 75% на более безопасные современные модули, также имеет свои плоды. В настоящее время уже заменены 18 ДЭС. В этом году планируется обновить еще четыре энергообъекта. Таким образом, поставленная главой региона задача будет полностью выполнена.

В ходе встречи стороны обсудили еще одну актуальную тему последних месяцев – выход уссурийских тигров к людям. Прошлый год запомнится немалым количеством конфликтных ситуаций: хищник был замечен более чем в 20 поселениях по всему Хабаровскому краю.

Одной из основных причин является снижение традиционной кормовой базы краснокнижного животного – кабана из-за вспыхнувшей в 2019-м африканской чумы. В прошлом году Михаил Дегтярев подписал постановление, ограничивающее охоту на кабанов в ареале обитания тигра. И это принесло свои результаты: популяция парнокопытного серьезно приросла в Ванинском и Советского-Гаванском районах. Что же касается Вяземского, Бикинского и района имени Лазо, то здесь процессу естественного восстановления помогают сотрудники регионального управления охотничьего хозяйства и сами охотпользователи, организовывая места подкормки кабана и других животных.

Однако, специалисты уверены, главная опасность для полосатого хищника исходит от человека. В конфликтные ситуации зачастую попадает тигр, который ранее уже пострадал: попал в капкан, в ДТП или получил огнестрельное ранение. По словам Дария Тюрина, ответственные службы и ведомства проводят комплексную работу по недопущению таких происшествий. В приоритете – профилактические беседы с местными жителями.

В случае выхода уссурийского тигра в населенные пункты для его отлова на место выезжает группа по разрешению конфликтных ситуаций, состоящая из инспекторов управления охотхозяйства края и службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Специалисты тщательно обследуют животное. Если хищник здоров, его выпускают вдали от человека. Если же ранен, то оказывают необходимое лечение. После чего полосатого либо возвращают в природу, либо он остается на попечении людей.