В Хабаровске стартовал первый в стране этап детского Кубка России по шахматам, который проходит в рамках Всероссийских соревнований «Снежная королева». За медали начали борьбу участники в четырех возрастных группах среди юношей и девушек. Самым младшим спортсменам в этом году только исполнится 6 лет.

В краевой столице собрались более 140 спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Республик Саха (Якутия) и Тыва, Сахалинской области. Одновременно баталии проходят на 70 столах. Турнир уже стал традиционным, он проводится с 2014 года.

— Для наших спортсменов это отличная возможность посоревноваться не «внутри», а поиграть с представителями других регионов. Также показав хорошие результаты на протяжении всего сезона, ребята могут пройти в финал Кубка России. Несколько лет назад в таком финале играла комсомольчанка Вероника Салмина и заняла второе место, — рассказал президент федерации шахмат Хабаровского края Павел Бордюхов.

Всего в этом году пройдёт больше 40 этапов детского Кубка России по всей стране. Хабаровский – первый из них. Спортсмены могут принимать участие в них в неограниченном количестве. На каждом таком турнире шахматисты зарабатывают рейтинговые очки, потом в конце года восемь лучших участников со всей страны принимают участие в финале.

Соревнования продлятся до 8 января. Они проходят по классическим шахматам, где партия может длиться до нескольких часов. В день проводят не больше двух встреч. Всего спортсмены проведут 9 или 7 туров, в зависимости от количества участников в возрастной группе. Игры проходят в детско-юношеском центре «Восхождение».

Добавим, что в последний день соревнований пройдет блицтурнир, в котором могут принять участие все желающие. Старт 8 января в 16:00. Игры пройдут по адресу ул. Ленинградская, 71. Необходима предварительная регистрация по номеру 89147745739.