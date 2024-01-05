В 2024 году правительство Хабаровского края продолжит работу по поддержке населения. Всего в регионе действует 64 меры социальной поддержки. На эти цели в новом году предусмотрено 24,6 млрд рублей. Продолжится реализация региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путин.

– Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением социальной политики государства. В Хабаровском крае более 70 тысяч семей с детьми получают от государства выплаты, пособия и компенсации. Им предоставляются 17 различных мер социальной поддержки. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации в регионе. Край готов к внедрению и новых способов поддержки. Правительство региона продолжит выполнять задачу, которую поставил Президент Владимир Владимирович Путин: предоставлять выплаты в связи с рождением первого и последующих детей, – сообщили в министерстве социальной защиты края.

В профильном ведомстве также подчеркнули, что в новом году выплаты увеличатся. Так, единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка составит 43 930 рублей, а ежемесячная денежная выплата в случае рождения до 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей составит 21 965 рублей. Согласно прогнозным данным, с 1 февраля 2024 года планируется индексация материнского капитала на 7,5 %. Учитывая, что размер регионального капитала в связи с рождением второго ребенка составляет 30 % размера федерально маткапитала, установленного на дату рождения ребенка, размер регионального меры поддержки на детей, рожденных начиная с 1 февраля 2024 года, составит 250 140,11 рублей.

Проиндексирован с 1 января и краевой материнский капитал. Рост составил 4 %. Таким образом, на детей, рожденных по 31 декабря 2018 года, его величина составляет 247 789,54 рублей, а на детей, рожденных с 1 января 2019 года, – 309 736,93 рублей. В случае если семьи уже частично использовали средства краевого маткапитала, остаток неиспользованных средств также индексируется на 4 %.

Реализация госпомощи на основании социального контракта в 2024 году также продолжится. На эту меру в бюджете заложено 427,6 млн рублей. Планируется заключить более 2100 контрактов. При этом процедуру подачи заявления на получение соцконтракта упростят. Таким образом, будет достаточно заполнить одно заявление на портале госуслуг без предоставления дополнительных справок. При этом возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства сохраняется.