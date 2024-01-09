Глава восьмая «Евреи». На оккупированных европейскими нацистами землях исконно русский православный город Чернигов оказался единственным, где не проводились массовые расстрелы евреев и не создавались гетто по национальному признаку для евреев-беженцев из чехов, словаков, поляков и венгров. Их здесь приютили, как оказалось, надолго, так как обратно теперь уже страны социалистического лагеря своих евреев брать отказались.

В год тридцатилетия Великой Победы советского народа над европейским нацизмом треть населения города составляли евреи из разных европейских стран, включая и незначительное количество местных довоенных евреев, в народе прозванных «жидами».

Сразу после Парада Победы сорок пятого решение Сталина придать Чернигову негласный статус города евреев и военных пенсионеров оспаривать никто не стал. Местные русскоязычные жители не противились, так как и европейские евреи, наравне со всеми принялись восстанавливать разрушенный войной город.

Однако, на строительство каких-либо культовых еврейских сооружений разрешения дано не было, город сохранил свой многовековой православный статус с одной действующей церковью при центральном рынке. Многочисленные соборы и храмы времён Ярослава Мудрого считались культурным наследием и занимались исключительно музейной и экскурсионной деятельностью.

Для детей европейских евреев была открыта русско-еврейская третья школа, где учились поляки, словаки и чехи, ещё украинско-еврейская номер девять для венгров. Как взрослые, так и дети, европейские и местные евреи наравне с русскоязычным населением принимали активное участие в массовых культурных и спортивных мероприятиях. Особый интерес вызвал Всесоюзный детский футбольный турнир «Кожаный мяч».

Команда «Юпитер» являлась представителем пятой русской школы, где наравне со всеми учились и дети местных довоенных евреев. Школа располагалась на возвышенности в частном секторе, по улице Первого Мая, за ней лесной массив «Яловщина» с протекающей речкой Стрижень и пионерскими лагерями, совсем рядом на окраине большое тепличное хозяйство для выращивания помидоров, огурцов, цветов и сладких перцев.

— Лидия Павловна, а почему не назвали свою команду «Урожай»?

— Татьяна, ты хоть и моя ученица, сама училась в нашей школе, я же не спрашиваю, почему ваша команда «Знамя»? Так дети решили в честь бога-громовержца. Будем всех громить! Не важно, как название, главное в нашем деле победа. У меня почти вся команда из семей русских евреев.

— Что ж вы так расстроили дядю Гену, сыграли вничью с его командой «Космос»? Надо было громить, — не унималась Татьяна, такая же физручка, как и Лидия Павловна, только второй русской школы.

— Надеюсь, сегодня исправимся. Вчера пять забили, пять и пропустили. Там у них парнишка Витька Рудой в наши ворота пяток наколотил. Не смогли надёжно прикрыть.

— Думаете, обыграть «жидовских бомбил» Давида Марковича?

— Насколько я знаю, твоих «кордовских» они бомбят по полной программе, так что не радуйся вчерашней победе, «Луч» не очень-то и сильная команда, составлена из детей, чьи родители трудятся на радиозаводе.

— Во дворе бомбят, не спорю. А здесь на поле игра покажет.

— Таня, а когда свадьбу наметили? Через неделю Громыхайло с Веркой громыхнут, так громыхнут! Свадьба у них в день рождения Ленина. Так когда?

— А вот и Гена идёт, сопровождает «жидовских бомбил». Спросите у него. А так, думаем в июне. В мае не хотим, чтобы всю жизнь не маяться.

На небольшой трибуне стадиона седьмой русской школы рассаживались «жидовские бомбилы» под руководством физрука Макатёра. Их соперники из команды «громовержцев» разминались в спортивном городке. До начала игры оставалось тридцать минут.

— Сегодня наша игра вторая. Только что «Комета» отгрузила «меркурианцам» три гола, столько же получили в свои ворота. Правый край Ковальчук три гола забил, убежал на скорости. Теперь о нашей игре. Поясняю ситуацию. Судья нашего матча физрук седьмой школы Борис Семёнович Полевой, играл за команду «Десна» в центре полузащиты, его команда «Сатурн», сильная команда. Они играли вчера с командой «Метеор». Счёт три два в пользу «планетариев». Судил эту игру я честно, никому поблажек не давал. Сами понимаете, в своей группе судить нельзя. Играйте без грубости. А если быть точнее, на грубость не отвечайте, Полевой это не любит, — Давид Маркович остановился, подумал, говорить или не говорить, решил, что лучше сказать, — и ещё очень важное замечание. У родителей этих детей свои счёты с венграми, а точнее, то с венгерскими солдатами, убивать не убивали, но черниговские частные дома пожгли, искали подпольщиков и партизан. Для родителей и детей пятой школы, одно и то же, что венгерские солдаты, что венгерские евреи. Венгр! И этим всё сказано. Лично я русский еврей и, я родителей детей пятой школы, как русских, так и евреев понимаю. Ненависть передалась их детям. Так что ждите от них грубости сразу в начале игры. Терпите! На грубость не отвечайте. И, самое главное, глупо не подставляйтесь, проявите внимательность. Травмы получать не надо. Вчера они зарубились прилично, «Космос» хоть и вёл четыре к двум, но не удержали победу. Ладно, это в прошлом. Сегодня надо постараться забить первыми. Там у них по всему полю бегает Задорожный Анатолий, отсюда будет персональная работа Тополёву, бегаешь за ним по всему полю, лично отвечаешь за результат. Схема будет четыре в защите, три в полузащите и Бондарь с Яроцким в нападении. Если будут штрафные удары или пенальти, бьёт Тополёв. Вратарь у них маленького росту, может и недостать мяч. Вчера мы пропустили глупые мячи, рикошеты, бывает. Это футбол! Так что, переодевайтесь и на разминку.

Юные футболисты с улицы Первого Мая вышли в синей форме, «жидовские бомбилы» в белой. Предстояло увидеть чисто жидовское противостояние, десять русских евреев против десяти венгерских, и там, и там, по одному русскому, Задорожный и Тополёв.

Как всегда, перед каждой игрой прозвучал футбольный марш Матвея Блантера, судья Полевой бросил монетку, все разошлись на исходные позиции, игра началась. Первые пять минут мяч контролировал «Юпитер», каждый, получив мяч, глазами искал Задорожного, а он был надёжно прикрыт и, что делать с мячом, никто решить не мог. Пока центральный полузащитник думал, что делать, Коля Бондарь подкараулил, забрал мяч и вывел на ударную позицию Яроцкого, тот не промахнулся. Один ноль!

После розыгрыша мяча с центра поля началось то, о чём предупреждал Давид Маркович. Грубая игра «громовержцев» привела к двум удалениям. Сначала игрок в синей форме получил прямую красную карточку за удар кулаком в лицо Яроцкому, из носа пошла кровь. Через пять минут вторую жёлтую карточку получил центральный защитник. Пенальти реализовал, Дима Тополёв. Когда удалили третьего игрока, вмешалась физручка пятой школы Лидия Павловна, взяла тайм-аут для проведения воспитательной работы. Грубость со стороны её команды прекратилась. Первый тайм «Вымпел» выиграл три ноль.

— Красивый гол со штрафного, молодец! Этим оружием надо пользоваться. У Вити Клименко хорошо получается картинная симуляция правильно натыкаться на соперника и падать, — Макатёр выждал паузу, посмотрел на своих воспитанников, продолжил, — молодец. С нами играют грубо. За это их надо удавить как клопов! Нет, не грубостью. Игрой! Включайте скорость, ум, смекалку, пас, дальние удары. Завтра мы не играем, но приходим сюда смотреть, как будут зарубаться «Космос» и «Комета». Играем через день с командой дяди Гены «Космос». Там у них в королях Витя Рудой, так, что персональная игра с ним обеспечена. Для нас лучше, чтобы верх взяла «Комета», но и ничья между ними вариант неплохой. На игры с выбыванием лучше выходить с первого места. Сегодня после игры останьтесь посмотреть на «Сатурн», их диспетчер Саша Корбач настоящий футбольный талант. Судить игру буду я.

В перерыве между таймами больше слышали воспитательные крики физручки Лидии Павловны, грозившей своим краснокарточным евреям размазать их по стенке за то, что своей грубостью подвели команду под разгромное поражение.

Однако такая воспитательная методика положительных результатов не дала. Голы в ворота «громовержцев» влетали «как из рога изобилия», убежал Коля Бондарь и забил, убежал Яроцкий и забил, два раза подставился Витя Клименко и два штрафных удара окончательно добили «Юпитер». Семь ноль!

Спортинструктор четвёртой жилищной конторы Гена Оношко скрупулёзно своим красивым почерком заполнял турнирные таблицы, рядом с ним сидела его невеста Татьяна. Поражение их школы, где они учились, с таким разгромным счётом ноль семь, привело в небывалое доселе уныние.

— Привет честной компании! Как дела! Рассказывайте, — незаметно сзади подошёл Громыхайло Георгий Валентинович, начальник этой же четвёртой конторы, рядом с ним сияла счастливой улыбкой бухгалтерша Верка Матусько.

— Гоша, что с ней сделал? Вся сияет, — в ушко по секрету начал говорить Оношко, — ты что, её в кустах?

— Где, не так важно, — шёпотом ответил Громыхайло, — главное, сияет. Давай, рассказывай.

— Явно выделяются «Сатурн», «Космос», «Комета», «Вымпел» и «Знамя». Остальные команды стараются, там, где есть лидер в команде, результат с трудом вытягивают. Например, сегодня «Меркурий» взял ничью у «Кометы», никто не ожидал, — главный судья соревнований Геннадий Александрович Оношко стал показывать турнирные таблицы и комментировать результаты.

— Кто сейчас выходят на поле?

— Меркова отправляет своё «Знамя», они в красной форме, соперник «Сатурн» Бориса Семёновича Полевого, будут играть, можно смело сказать, за первое место в группе.

— Хорошо, Гена, командуй, смотри, чтобы драк не было.

«От греха подальше» Лидия Павловна сразу увела своих поверженных «громовержцев» в направлении пятой школы. На трехъярусных трибунах по центру расположились победители «громовержцев» из команды «Вымпел». Остальные места по обе стороны «жидовских бомбил» заняли болельщики местной команды «Сатурн». Скамейки представляли собой сварную металлическую конструкцию из сортового проката в три яруса, обшитую досками, окрашенные краской синего, зелёного и красного цветов, располагались по всей длине футбольного поля с обеих сторон.

— Татьяна Васильевна! Почему на поле нет крокодила Гены и Чебурашки?

— Это кто такие будут?

— Как кто? Кашпур Гена и рыжий Кузя, Олег Кузнецов, — вратарь «жидовских бомбил» Гена Широкан решил приколоться над молодой училкой, — они же основные игроки!

— Ах, эти товарищи. Когда во дворе играют с вами, может и основные игроки. Ростом и годами ещё маленькие. В нашей команде существенное пополнение, Слава Петренко, Серёга Жук, Толя Свириденко. Так что крокодил Гена и Чебурашка в запасе, сидят напротив с другой стороны поля, охраняют вещи всей команды.

Под звуки футбольного марша главный судья Давид Маркович Макатёр выводил команды в центральный круг. Ворота «красных» защищал знакомый всем представитель «Кордовки» Вадим Ткаченко, в защите Андрей Матийко и Коля Бережной, в полузащите Саня Боярченко, прозвище «бояра» и Олег Кураксин, ударную силу нападения составили Валентин Буглак слева и Витя Коваленко справа, в центре Дима Цукор. Из команды «синих» венгерские евреи никого не знали, все искали глазами Сашу Корбача и, только по исходным позициям смогли определить главного диспетчера «газовой планеты».

Игра началась! Когда мяч был у команды «Знамя», болельщики начинали свистеть и топать ногами, но как только забирали свои игроки, весь стадион начинал петь «расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Главным запевалой с мегафоном в руках был директор школы. Местные болельщики с нетерпением ждали, когда их «Сатурн» забьёт гол, чтобы исполнить сюрприз празднования гола.

Ближе к исходу первого тайма судья Макатёр назначил пенальти в пользу «синих». К мячу подошёл тот самый Саша Корбач, стадион притих, слышно было, как по улице имени маршала Рокоссовского туда-сюда шныряли троллейбусы, издавая свой, только им присущий вой электрических двигателей. Физрук Меркова прижалась к своему жениху, закрыв лицо ладонями, ждала развязки.

— Ааах! У-у-у, — стон разочарования вихрем пронёсся над трибунами школьного стадиона, вратарь «красных» Вадим Ткаченко взял пенальти чисто в руки и сразу выбил в поле.

— Ура! Ура! Вадик молодец! – в порыве радости Татьяна побежала к воротам своей команды.

А на футбольном поле творилось невообразимое действо, к воротам «синих» на полной скорости бежал пятидесятилетний судья Макатёр, впереди него с мячом один-одинёшенек «Булка», и, больше рядом никого, впереди только вратарь. Замах вправо, убрал влево и пыром толкнул мяч прямо в «домик» выбежавшему навстречу вратарю. Все, кто болел за «Сатурн», вмиг застыли, как говяжий студень на лотке, в нервном испуге ожидали чуда, что защитник всё-таки успеет и не даст пятнистому мячу пересечь линию ворот. Судья Макатёр показал на центр поля. За «красных» здесь никто не болел, кроме Татьяны Мерковой. Один ноль!

— Гол! Гол! Гол! – кричала Татьяна, — Валик Буглак молодчина!

Самый маленький в команде скоростной финтарь «Булка» бежал к своим воротам и радостно улыбался, подзатыльники уважения и гордости сыпались со всех сторон, каждый из команды старался не делать больно своему герою.

До конца игры счёт так и не изменился. Нейтральные болельщики из команды «Вымпел» никак не ожидали увидеть такое «Знамя».

— Идите домой, отдыхайте, школа не волк, в лес не убежит, — Давид Маркович говорил охрипшим голосом, игра была сложная, — а завтра на стадион к одиннадцати часам. Будем смотреть противостояние века «Комета» — «Космос».

Повесив на плечо мешок-рюкзак, Дима Тополёв сразу рванул в городскую баню, помылся за пятнадцать копеек, в гастрономе «Брянский» выпил два стакана десятикопеечного томатного сока, возле подъезда нежно погладил молоденькое абрикосовое деревцо, поднялся на третий этаж. Коммунальная квартира пустовала, все до единого, прихватив малолетних детей, рванули в сёла по месту рождения садить картошку, лук, морковку, капусту, свеклу и сладкие перцы. Из холодильника достал маленькую кастрюльку с борщом и котлетой, в комнате разогрел на электроплитке, пользоваться общей газовой плитой на кухне мама не разрешала, поел, запил компотом из сухофруктов, на часах было половина пятого под вечер.

«Сегодня надо к Лизке топать, читать эту семейную книжку, — лёжа со своими мыслями, вдруг потянуло на сон, — ладно, пойду».

Проснулся в холодном поту, что снилось, или, ничего не снилось, на часах было без четверти семь.

— Пора играть на скрипке, — про себя вслух произнёс Дима, — пора к Лизе.

По привычке протёр футляр от пыли, закрыв на ключ комнату, квартиру никто и никогда не закрывали, кому нужна эта коммуналка, двинулся в соседний дом. На звонок дверь открыла радостная в новом халате одноклассница Лиза.

— Проходи! Что сегодня было! По школе дети бегали и кричали семь ноль, семь ноль. Плакат повесили! Вы на самом деле разгромили пятую школу?

— Да.

— Какие молодцы!

Было видно, что Лиза время даром не теряла, квартира сияла чистотой, выделялся на чистом полу только подключенный к розетке пылесос «Вихрь», убрать на место не успела.

— Давай садись. Сначала прочитаем книгу, потом скрипка.

— Как скажешь.

— Ты понял, книга 1932 года. Тут написано, что после распада или развала Австро-Венгерской империи, в межвоенный период, кажется, так перевела, венгерское правительство стало заботиться о семейных ценностях. Жаль, про евреев ничего не сказано. Вот, нашла, семья есть главное в жизни каждого венгра. Семья это союз мужчины и женщины. Необходимо детям передавать семейные ценности с раннего возраста, начала полового созревания, тринадцать лет. Дети должны знать истоки семейной жизни изнутри. Тут слово непонятное, речь идёт, как я поняла, о зачатии ребёнка. Профессор пишет, что к этому надо готовиться заранее, с детства, а не в результате животного инстинкта. Речь о правильном питании. Толком ничего не поняла. Ну, это всё впереди, я обязательно должна выходить замуж за еврея, и, чтобы дети рождались здоровыми, а не уродами. У евреев за этим смотрят строго. Это тебе можно жениться на любой женщине с любым цветом кожи. А мы евреи, должны блюсти фасон. Ты меня слушаешь?

— Да, слушаю. У меня возникла идея. Давай сходим в библиотеку, в читальный зал и, попросим у тёти Лиды книгу такого содержания, нашу, советскую, что у нас пишут, сядем и почитаем. Заодно сравним.

— Ты что? Так нельзя! Нам никто не даст. Таким образом, мы нарушим нашу с тобой общую тайну. О том, что мы читаем эту книгу и что мы делаем, и будем делать знать никто не должен! Это наша с тобой тайна! Мы должны спасти друг друга от чего, ты говорил.

— Психушки. Хорошо, согласен.

— Когда будем в школе, держаться на расстоянии и на эту тему говорить строго запрещается. Это наша с тобой тайна!

— Это наша с тобой тайна!

С каждой секундой Лизу, как болото, поглощало венгерское новое доселе неизвестное чтение. Её интерес, словами так просто не передать. Впереди маячили приятные ощущения! Лиза всё читала и читала в переводе с венгерского языка, непонятные слова искала в словаре, Дима в который раз слушал, что «до заключения союза между мужчиной и женщиной не должно быть нигде и ни с кем никаких половых сношений, семья это святое» и так далее, и тому подобное.

— Теперь переходим к практике, — Лиза внимательно посмотрела на Диму, — слушай дальше, что, по мнению венгерских учёных-медиков можно делать венгерским детям в тринадцать лет. Сорок три года тому назад.

«Вот, что бывает, когда взрослые, точнее, родители, неудачно делают свои заначки и, потом о них забывают, — Дима задумался, — а вдруг?»

— Слушай, Лизка, а ты помнишь, где стояла эта книга до того как ты начала делать уборку?

— Конечно! Папа расставляет все собрания сочинений по алфавиту! Внутри книг одного автора по росту. Я уже всё расставила, как и было.

— Молодец! Тебе в разведке работать. Все данные к этому есть.

— Ладно. Давай по делу. Тринадцать лет. Нашла. Можно поцелуи, поглаживания, массажи. Есть картинки.

— Рисунки с надписью?

— Да. Ты когда-нибудь целовался?

— Нет.

— И я нет. Так, здесь написано, что такое поцелуй, для чего нужен, я перевела назначение, что можно целовать, а что нельзя, тут для каждого возраста расписано, какие бывают, ого, как много разновидностей.

— Читай, интересно.

— Потом. Сейчас идём чистить зубы, новая зубная щётка, там их много, выбирай любую, а я пока надену чулки. Зубы после тебя почищу.

(Продолжение следует).

9 января 2024 года.

Сергей Роща

Повесть

Хабаровск