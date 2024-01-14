Глава девятая «Истоки». Единственный сын радиоэлектроников Дима Тополёв не мог уснуть. Старался найти общий язык со своими мыслями. Каждая секунда заполнялась смакованием в буквальном смысле этого слова воспоминаний в разных ракурсах одного и того же действия наедине с еврейской скрипачкой, девочкой-подростком, одноклассницей.

Чувствовалось возмужание, где-то рядом, как хвост жар-птицы, оставалось только ухватить и, держать, держать, держать в своих ещё не окрепших руках. Смешанные ощущения накрывали с головой, как одеяло морской волной, возможно ли такому быть и, когда возможно, не рано ли наедине, главное, чтобы не поздно. Не понятно одно, было это наяву или «во сне предвиделось мне»?

«Вот влип, так влип! Кому сказать, засмеют! А может, и нет, будут завидовать. Не отвяжется ведь, особенно после вчерашних исключений, кажется, так из книжки перевела. Книга на венгерском языке. Для служебного пользования. Психотерапевтам! Раздел «Истоки формирования правильной семейной жизни». Истоки семьи! Надо же, как загнули венгры. Лизка вроде и не дура, но она всё делает по-книжному. Ей везде мерещится этот гормональный взрыв мозга. Я тоже, молодец, про психушку, загнул, так загнул. Уморила меня за эти два дня. Да. Сказать нечего, вчера Лизка оторвалась, так оторвалась, дёрнуло меня с этим Булгаковым, — лёжа в тёплой домашней постели, наяву размышлял, тринадцатилетний Дима Тополёв, — пусть бы книга лежала и лежала. Надо было, молча поставить на полку и, всё тут, и, Лизку не раззадоривать. Кто знал? Чистить зубы в ванной одно удовольствие, не то, что в умывальнике коммунальной квартиры. Напялила на свои стройные ноги чёрные в мелкую сеточку, а ведь, по фигуре настоящая сочная женщина, немного ниже меня, хоть и шестиклассница. Надо же, Лизка вычитала из венгерской книжки, девочки взрослеют раньше мальчиков. Интересную фразу в бане от мужиков слышал «слаба на передок». И что это значит? Надо Лизку озадачить, пусть найдёт подобную фразу в своей венгерской книжке. Эх! Пора знакомиться с девочкой из русской второй школы, зовут, как бы, не забыть, Саша Блинова, для меня настоящая скрипка. Может тогда Лизка от меня отстанет со своими исключениями и тайной на двоих. Не завидую я этому словаку-еврею, на кого Лизка глаз положила. Хотя вряд ли что срастётся, словаки венгров терпеть не могут и, наоборот, не смотря на то, что все они евреи. «Евреи, евреи, кругом одни жиды», так, кажется, в песне поётся».

Прозвенел будильник, девять часов утра. Отец в командировке на Байконуре, завтра старт ракеты. Мама рано ушла на работу, у них аврал, какой-то апполон на союз летит куда-то, непонятно. Инженер-диспетчер в двадцать шестом цехе радиоэлектроники космического завода. Поздно пришла, рано ушла, так и не свиделись. Завтракать придётся идти в блинное кафе, напротив, через дорогу, в красной пятиэтажке, если смотреть, по левую сторону от школы, ближе к мосту красного цвета.

«Действительно, может и отстанет. Наверное, обидится, ведь нашу тайну на двоих предам я, а не она. Ну, просто умора! Особенно с этими первыми поцелуями, прочитает в книжке, потом говорит, что каждому надо делать, за что держать. Только на двадцатый раз получилось, можно сказать, целоваться научились. Поцелуи не просто хухры-мухры. Истоки семьи! Как там, в песне поёт Марк Бернес «с чего начинается Родина, с картинки в твоём букваре, а может она начинается». Так и семья, с первых поцелуев между мальчиком и девочкой. Про массажи и поглаживания лучше не вспоминать. Прижми так, делай быстрее, ещё быстрее, чуть кисть не отвалилась от онемения. Так орала, так орала! Слово какое-то перевела, забыл, не помню, говорит, что это и есть главное приятное ощущение, кажется так. И это истоки семьи! Вот ещё смешное действие, вычитала «как корову доить». Стрельнуло, так стрельнуло! У меня по всему телу мурашки побежали, Лизкиному восторгу с непередаваемым хохотом предела не было. Потом лежали и в потолок смотрели, когда же отвалится. Пришлось раскладную лестницу подставлять, чтобы стереть следы «дойки коровы». Лизка листала книжку, так и не нашла, как часто такие массажи можно делать в нашем возрасте, а вот молодой семейной паре нашла, не менее двух раз в неделю, но там это называется актом. Странное слово, может, перевела неправильно. И это всё истоки, ручейки, постепенно шаг за шагом превращающиеся в большую реку под названием семья. Надо же! Мне в руки книжку не даёт, говорит, малой ещё. Прикалывается. Мыться под душем в ванной намного приятней, чем в общем зале городской бани с тазиком, вокруг голые разновозрастные мужики, у них больше и толще моего, не намного. Разговоры только про дачи и женщин. Кстати, Лизка вычитала, что половину свободного времени мужчины думают о женщине, венгерские профессора врать не будут. Мужчина и женщина, плюс дети – это семья! Иначе быть не может. Ещё Лизка сказала, что выйдет замуж за еврея и станет матерью-героиней. Сегодня опять к ней топать, будем играть на скрипке. На какой? В этом весь вопрос».

Идти смотреть матч века «Комета» — «Космос» решили всей командой, от школы пешком. Оставив позади педагогический институт и военкомат, приближались к пересечению с улицей Станиславского. О, чудо! Навстречу по тротуару с противоположной стороны шла она, девочка Саша Блинова.

— Здравствуйте, Давид Маркович!

— Саша, здравствуй! Куда путь держишь?

— В пекарню, к маме, за свежими булочками. Потом на аэродром, папе повезу к обеду. Сегодня у курсантов полёты.

С самого утра только и слышно гул самолётов, хорошо, если ветер от города, тогда не так взлёт на форсаже достаёт ещё спящих жителей. При заходе на посадку шум реактивных двигателей МиГ-21 почти не слышен. Скоро очередной выпуск молодых военных лётчиков-истребителей, как всегда, в июле.

Проходя мимо, все «жидовские бомбилы», чуть не свернув шеи, уставились на девочку в короткой тёмно-синей, цвета офицерской парадной авиационной формы, юбке чуть выше колен.

— Нечего пялиться на мою соседку! Мы идём по своему делу, она туда, куда ей надо, — Давид Маркович быстро пресёк такие поползновения, — рано ещё на девок заглядывать!

«Значит, Саша Блинова живёт по соседству с нашим учителем физкультуры! Это хорошо, — обрадовался юный влюблённый, — остаётся найти способ познакомиться. Красивая! Ноги стройные. Косички. Всем понравилась. Только вряд ли она будет дружить с евреями. Такие девушки должны держать русский фасон».

Шагая вместе со всеми по тротуару, Дима представил, что вчера рядом с ним не Лизка, а девочка Саша, поцелуи, ласки, массажи. Грудь сдавило, дышать стало тяжело, там, внизу набухло, мокрота появилась.

«Нет, лучше не думать, — стараясь заглушить воспоминания, решил сменить тему, — хорошо, что сегодня нет игры. Девочка Саша красивая, на ней можно сыграть, как на скрипке, уши не торчат, ноги стройные. Отец сказал, что и у меня ноги ровные. Значит, не будет в семье кривоногих девочек. Баба Луша, нет, нет, да и завернёт словечко, чтобы я нашёл себе подружку, красивую, стройную и умную девочку. В каждой семье радуются, когда видят, что примерно с тринадцати лет их мальчик дружит с девочкой и наоборот, девочка с мальчиком. Мой сосед по парте Вовка Пьютин зажимает Таньку Кошман каждый день. Все школьные углы Танькиной спиной обтёрли. Уборщицы радуются таким помощникам. Танькина мама приходила на разборки, про паутину вежливо говорила, улыбалась, а Вовка стоял и слушал. Извинился, но зажимать продолжил. Чем не истоки семьи? Бабушка всегда повторяет, что семейная жизнь есть скрипка, как её настроишь, так она и запоёт. Баба Луша знает, что говорит».

Бабушка Димы по отцу Алексею Петровичу из коренных московских врачей Александровых, Лукерья Александровна Александрова, шестой ребёнок в семье, по специальности врач, дипломированный специалист в исследованиях крови и сосудов. В конце двадцатых годов её отец, уважаемый во властных кругах врач Александр Александрович Александров высказал личное мнение по введению искусственной национальности «украинец». Врагом народа не назвали, но всю семью лишили права заниматься врачебной деятельностью и выслали за сто первый километр, в Брянск. Восемь дипломированных врачей! Как с куста! Через год Лукерья вышла замуж, и, поехали они с агрономом Петром Тополёвым в село Тополёвка, колхоз «Коммунар». Родились дети, шестеро, по доброте душевной взяли венгерского еврея, мальчика зовут Иштван. Была война. Баба Луша до сих пор работает в колхозной библиотеке, знахарка, лечит травами от испуга, заикания, слабослышащих и с тяжёлыми нарушениями речи, помогает молодожёнам избежать семейной трагедии рождения больного ребёнка. Младшенький сын Алёша в соседнем селе нашёл себе девушку Галю, одноклассницу, сразу после окончанию школы поженились и уехали в Киев учиться на радиоэлектроников.

К стадиону седьмой школы подходили со стороны частного сектора. Команды «Комета» и «Космос» готовились к выходу на поле. Последние указания давали наставники. Дядя Гена отвёл в сторону Витьку Рудого, главного бомбардира «вселенной», больше него из других команд голов не забил никто.

— Слушайте расклад на это время, — тренер «жидовских бомбил» Давид Маркович Макатёр начал разговор, — у нас две победы и ничья, набрали пять очков, осталась одна игра с дядей Геной. «Комета» сегодня завершает игры, у них две ничьи и победа, четыре очка, могут набрать шесть. Команда «Космос» в своём активе имеет три очка, максимально семь. Если сегодня проиграют, а завтра у нас выиграют, то нам светит третье место, по личной встрече они будут впереди. Кто займёт первое место, решится завтра в нашей игре. Их ничья сегодня даёт нам второе место, ниже не опустимся. Команды «Меркурий» и «Юпитер» нам не соперники, завтра играют между собой за четвёртое место, пятая команда вылетает из турнира. Надо обязательно побеждать. А сейчас посмотрим, кто у них «поставщик снарядов» Рудому. Возможно, Дима, тебе придётся с кем-то играть персонально. Так что, наблюдай.

Главный судья матча Борис Семёнович Полевой под звуки футбольного марша вывел команды в центр поля для приветствия. Трибуны стадиона были заполнены больше чем наполовину. Директора русских школ двадцать второй «Комета» и шестнадцатой «Космос» прислали своих болельщиков с плакатами, барабанами и горнами.

Как только судья свистнул начало игры, своё слово взяли музыканты и, неожиданно для всех, за воротами двадцать второй школы на дощатой коляске сидел безногий дедушка с фронтовой гармошкой и вовсю наяривал песни времён Великой Отечественной войны «за синий платочек, строчил пулемётчик», по всей округе разлетался слегка хрипловато-звонкий голос рядового бойца. Рядом с ним на подтанцовках две маленькие девочки размахивали синими платочками, наверное, внучки.

Игра приняла позиционный характер. Для детского футбола большая редкость. Половину игроков каждой команды представляли воспитанники детской спортивной школы тренеров Мандрика Мирона Даниловича и Рынского Леонида Михайловича.

Неважно, кто владел пятнистым мячом, зрители орали так громко, барабанили и горнили, что гармонисту приходилось на время прекращать свои военные песни.

— Ничего не слышно! Смотрим игру, — Макатёр и предположить не мог, что так болеть можно на обычной детской футбольной игре, — за кого болеть будем?

— За ничью! – дружно ответили «жидовские бомбилы, — второе место лучше третьего.

Ни та, ни другая команда играть вничью, не собирались. Попав в западню, как по Киплингу, команды сражались с тигриным оскалом. Полузащита «комет», во главе с «соприком» за каждым мячом стелились в подкатах. Судья Полевой после каждого такого приёма только успевал проводить воспитательные беседы. Наконец, не выдержал и, Лёха Лошак получает жёлтую карточку.

Напротив, «космосы» держатся скромно, Витька Рудой, выполняя установку дяди Гены, бегает впереди, изображает прессинг защитников. Принимая мяч, ошибается центральный защитник «комет» Юра Луценко, пятнистый снаряд отскакивает Рудому, выход один на один с вратарём. Гол!

Непонятно, по какой причине, тишина накрыла школьный стадион, «нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим», прорезался голос гармониста, маленькие девочки по-прежнему бегали вокруг дедушки, размахивая синими платочками.

Болельщики шестнадцатой школы, наконец, допёрли, что в этом случае надо шуметь, как говорят, «палить со всех орудий», и, постепенно песню фронтовика поглотили барабаны и горны «уходит в ночь отдельный, десятый наш десантный батальон». Двадцать вторая продолжила пребывать в тишине своих временных разочарований.

— Парни, смотрите, как дядя Гена построил игру Витьки Рудого, персоналкой придётся заниматься Видцу, — Давид Маркович на лету строил стратегию на завтрашний матч, — Серёга, ты меня слышишь?

— Да, учитель, я понял.

— Назад, домой, мяч не отдавать защитникам. Рудой, как коршун, подхватит и, тогда «пиши, пропало», — Макатёр продолжил, — после игры идём в горсад, на шишках разберём варианты. Думаю, «Комета» вырвет победу. Обратите внимание, сколько моментов упускает Толя Сиворакша. Да, Сапронов не зря на него рычит, надо же забивать. Дети, сидите тихо, пришли «Мирон» и «Рыня», пойду, скажу им наше приветствие.

Игра возобновила своё дальнейшее действие с центра поля, мяч разыграли «девятка» и «восьмёрка» команды в оранжевых футболках «летучих голландцев», идолом которых по праву считался Йохан Круифф, игрок легендарной команды «Аякс», год как играет в испанской сине-гранатовой команде «Барселона».

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча»!

Не прошло и трёх минут, как «шестёрка» Серёга Рой, в стиле киевского динамовца Владимира Трошкина прошёл по правому краю и сделал прострел, мяч попал в голову Сиворакше и влетел в ворота. Гол! Ничья!

Ничейному результату первого тайма больше всех радовались воспитанники девятой украинско-еврейской школы команды «Вымпел».

В перерыве к «жидовским бомбилам» подошёл начальник четвёртого «ЖЭКа» Громыхайло.

— Давид Маркович, есть почётное задание, — Георгий Валентинович переждал, пока угомонятся болельщики команд, продолжил, — намечается важное воскресное мероприятие, на пересечении улиц Рокоссовского, Малиновского, Родимцева и сержанта Павлова будет проходить торжественное открытие новой в нашем городе площади имени Героев Сталинградской битвы. Забираете свою команду на это мероприятие, сами в парадном кителе с орденами и медалями. К вам присоединится учитель трудов, рисования и черчения из вашей школы, участник Сталинградской битвы Коломиец Григорий Семёнович, от нашего «ЖЭКа» он и толкнёт патриотическую речь. Начало в двенадцать часов дня. Потом будет открытие большого универсального магазина «Сиверский», дети бесплатно получат наборы сладостей, одним словом, подарочные наборы шоколадных конфет.

— «Мишка на севере» будет? – любитель конфет Гена Широкан, как всегда, вылез со своим вопросом.

— «Белочка» будет точно, это я знаю, — с юмором ответил начальник жилищной конторы.

Как всегда, Давид Маркович оказался прав, сказался жизненный футбольный опыт, «Комета», стараниями капитана команды Сергея Сапронова, вышла вперёд. Теперь «жидовские бомбилы» всеми фибрами души болели за «Космос». Дядя Гена бегал по кромке поля и подгонял своих футболистов идти вперёд забивать голы. Только победа давала им шанс занять второе место, чтобы в стыковых матчах не попасть на «Сатурн» или «Знамя». Если сегодня проиграют, то завтра желанное второе место придётся выгрызать в прямом смысле этого слова у венгерских евреев.

Ничья в этом матче не устраивала ни тех, ни других, так как при таком исходе кто-то попадёт на нежелательные сильные команды из «красной» группы. Только победа!

За пять минут до окончания противостояния недалеко от линии своей штрафной площадки Лёша Лошак сбивает Рудого и, за фол последней надежды удаляется с поля. Судья Полевой назначает штрафной удар. Бить будет Витя Рудой. В оранжевой стенке вся «Комета».

Стадион замер, ожидая развязки. Девочки танцевали, гармонист пел «бьётся в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поёт мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза».

Все понимали, и болельщики, и дядя Гена в первую очередь, забей сейчас Витька Рудой, счёт будет равный, и, этот счёт не устроит ни одну из этих команд, кому-то завтра придётся осознать своё третье место. А так хочется быть среди первых двух команд!

— Бей мимо! Завтра «Вымпел» дожмём! – голос дяди Гены прозвучал, как «гром среди ясного неба».

Судья Полевой тут же показал красную карточку тренеру команды «Космос».

То ли не услышал, то ли не захотел слышать, то ли думал весь в себе, Витька Рудой забил свой очередной гол. Гол!

И это истоки! Именно, истоки будущего футбольного профессионала. Никакой сделки со своей совестью.

«Жидовские бомбилы» вскочили со своих мест. Кроме них этот гол никого больше не радовал. Финальный свисток судьи обозначил протокольную ничью. На данный момент «Комета» уступает второе место по разнице забитых и пропущенных мячей, при условии, что «Вымпел» проиграет. Вряд ли завтра «Космос» забьёт более пяти безответных голов.

Маленькие девочки от усталости присели прямо на траву рядом с дедушкой-гармонистом «эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая, а помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела».

(Продолжение следует).

13 января 2024 года.

Сергей Роща

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