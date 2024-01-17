Глава десятая «Мечты». Испокон веков «сиверяне» славились не только многодетными семьями, но и традицией, непередаваемой наследственной страстью обрабатывать земельные наделы и угодья, с таким трудом отвоеванными у густых хвойных массивов сосен и елей Полесья.

Свои неисчерпаемые человеческие ресурсы по воле царских указов Черниговская губерния поставляла на освоение новых земель в Сибирь и Дальний Восток. А в советское время ещё Крым и Кёнигсберг, на земельные участки крымских татар и немецких бюргеров, исключительно в сельской местности. Исконно русский православный черниговский род расширился до невероятных территориальных пределов Российской империи и Советского Союза.

На то время, год тридцатилетия Великой Победы над европейским нацизмом, Чернигов представлял собой частный сектор с точечными застройками пятиэтажек по мере образования современных промышленных предприятий, фабрик и заводов.

Новостройки комбинатов камвольно-суконного и «Химволокно» народная молва назвала «Шерстянка». Широкий масштаб строительства многоэтажек для своих с четверть сотни тысяч работников начал только что созданный «Черниговский радиоприборный завод» космической направленности. Народ уже окрестил «рокоссуха» в честь улицы имени маршала Рокоссовского.

Долгое время город восстанавливали военнопленные гитлеровской армии, их руками возвели красавец железнодорожный вокзал в стиле прусской архитектуры, застроили всю центральную из брусчатки Красную площадь имени Куйбышева, где разместились театр имени Тараса Шевченко и кинотеатр имени Щорса, гостиница с рестораном «Десна», городские управы разного уровня. Ещё пятиэтажные дома из красного кирпича по уходящим от площади улицам Ленина, Свердлова и Тараса Шевченко примерно на два километра, также в стиле прусской архитектуры. Отдельными штрихами получился Кёнигсберг в миниатюре.

— Сил больше нет, давай заканчивать, — высаживая семена морковки, Верка пока ещё Матусько, а не Громыхайло, сменила «позу рака» на стойку прямо с вытянутыми руками вверх, — Георгий! Я кончила. Завтра высадим помидоры и огурцы. Пошли в дом, мыть руки и будем ужинать. Программа «Время» начинается.

— Это как кончила? Морковкой? – шутник Громыхайло не удержался съязвить своей невесте и любимой бухгалтерше, — хорошо, иду.

Большой дом с огородом теперь целиком и полностью принадлежал Верке, после того как её родители перебрались в городской чернозёмный анклав «Подусовка», где жили родители мамы. Врачи по профессии, дедушка и бабушка умерли в прошлом году, не дожив до восьмидесятилетия, своё слово сказали партизанские ранения от венгерских солдат в годы войны.

Родители Георгия работают технологами на комбинате европейского значения «Химволокно», живут на «Шерстянке» в трёхкомнатной служебной квартире и с землёй дела никогда не имели. Там и воспитали своего единственного сына. Георгий с отличием окончил Черниговский политехнический институт в области коммунального хозяйства и теперь работает начальником четвёртой жилищно-эксплуатационной конторы. Мама Георгия сияла как лучезарная звезда, узнав о том, что их сын наконец-то женится, да ещё и на такой красивой девушке с таким знатным приданным.

— Сколько подарков будем оплачивать, — по дороге к дому Верка завела разговор о воскресном празднике открытия новой площади Героям Сталинградской битвы и рядом магазина «Сиверский», — если сотня, из расчёта по килограмму шоколадных конфет «Кара-Кум», «Белочка», «Мишка на севере» и «Дюшес», будет сто три рубля семьдесят две копейки. Так пойдёт?

— Хорошо. Надо ещё футболистов твоего любимого Давида Марковича записать, двадцать человек, — двадцативосьмилетний Жора задумался, — и ещё! Каждому ветерану войны по бутылке водки «Русская» и палку копчёной колбасы «Московская». Как ты думаешь?

— Отличная идея! У меня остаётся примерно сто двадцать рублей и, куда их расходовать, ума не приложу.

Дом большой, комнат много, водопровод, канализация, газ, электричество кабельное, а не воздушное. Погреб для хранения картошки, свеклы и различных консерваций занимал половину дома, такое домашнее бомбоубежище. Давней гордостью считался фруктовый сад трёх яблонь «антоновка», «волошка» и «путинка», две груши «дуля» и «спасовская». Ещё три абрикосы, две вишни, черешня плодоносит через год, слива «венгерка» и нависший над всей беседкой сине-чёрный виноград.

Недели не прошло, как Георгий стал жить здесь, работа рядом, всего пять минут ходьбы, да и центр города недалеко, за речкой Стрижень, по улице Свердлова, мимо военного госпиталя через белый мост, справа библиотека имени Николая Островского.

— Слушай, Георгий, — Верка на миг остановилась, говорить или не говорить, ведь в шуточный прикол всё превратит, решилась, — давай сходим в библиотеку.

— Зачем?

— В читальном зале тихонько сядем, возьмём книжку про семейную жизнь, зачатие и так далее. Теперь надо всё правильно сделать, а не так, как кому первому захочется.

— Там эти книжки все грязные, полуоборванные…

— Так ты что? Уже ходил? – не дав договорить, горящими от появившегося интереса, глазами, и непредсказуемом хохоте, Верка исподлобья смотрела на своего жениха.

— Все ходят, парни и девушки. Например, первый раз пошёл читать такую книжку в десятом классе.

— И что ты понял?

— Лучше ничего и никуда не совать, можно и нехорошую болезнь подцепить.

— Правильно, молодец. На первом курсе ходила, только один раз. Тоже об этом подумала.

Верка открыла дверь, спустилась в погреб, из бочки квашеной капусты набрала любимых Георгием, мочёных яблок «антоновка», для себя трёхлитровую банку абрикосового компота.

На скорую руку сварили картофель в мундире, поджарили три яйца, для запивки абрикосовый компот.

— Ты сегодня устал?

— Нет.

— Я вот о чём подумала. Давай сегодня я не буду смазывать лицо или глотать, а зальём мне вовнутрь, так сказать, зачнём. Интересно, кто получится?

— Давай. Предлагаю тебе стать матерью-героиней!

— Родить целую футбольную команду? Мечты, мечты, мечты.

— Зачем футбольную команду? Рабов на наш огород! Ты обратила внимание, через пять домов? Там живёт Давид Маркович, а его на огороде видно не было. Кто пахал на огороде у Давида Марковича? Его сыновья, шесть мужиков, дочка Дина и внуки с внучками, не считал, но много, а руководила всем бабушка Бина. Вот это я понимаю. Семья есть сила!

— С той стороны у прапора Блинова солдаты работали.

— Как я понял, из дивизиона обеспечения учебного процесса военного училища лётчиков. У Владимира Александровича должность ответственная, техник самолёта, не просто самолёта, а истребителя. Летают на них не военные лётчики, а курсанты. Ответственность за жизнь! Нервы! Родились две девки, Томка на первом курсе института, и Сашка, Александра, кажется в шестом классе. Дальше рожать не рискнули. Надо так, как у Давида Марковича, сказку помнишь про семь гномов и Белоснежку? Кстати, у Макатёра завтра решающая игра в группе. Потом на выбывание. Пойдём смотреть игру? Заодно и организационные вопросы решил, чтобы народ не звать в контору.

— Хорошо. Согласна. Но, сначала пошли в постель, начнём процесс. Скоро свадьба, сегодня среда, шесть дней осталось.

Стадион седьмой школы гудит с раннего утра, как пчелиный улей. Благо, рядом новостройки и частные огороды, дома вдалеке. Только что закончились игры в «красной» группе. Жэковский спортинструктор Геннадий Александрович Оношко заполнял турнирную таблицу, за процессом наблюдали руководители команд.

— По итогам, первое место команда «Знамя», — физручка Меркова не проявила никакой радости, понимала, что могут заинтересоваться, на каком таком основании во второй школе с недавних пор учатся Слава Петренко, Толя Свириденко, Сергей Жук, на самом деле закон не нарушали.

— Молодцы, прошли без потерь, все игры с победой, — физрук Полевой решил замять надвигающийся спор.

— На втором месте ваша команда, Борис Семёнович, «Сатурн», одно поражение от «знаменосцев», — продолжил Оношко.

— Важно понять, кто будет нашим соперником на выбывание, — резюмировал бывший футболист Полевой.

— Третье у радиозавода, «Луч», четвёртое «Метеор». И, покидает турнир «Спутник», с ним же «Юпитер». А сейчас играют «Космос» в синих футболках и «Вымпел» в белых футболках. Главный судья Полевой Борис Семёнович, — Оношко встрепенулся, — Отставить! Главный судья буду я. Вперёд и с песней!

Музыкальный тон задавали аккордеон, баян и гармошка. Под их аккомпонимент сыграли футбольный марш Матвея Блантера. Как и вчера, за теми же воротами находился безногий фронтовик-гармонист, а под его песни военных лет танцевали те же маленькие девочки, на сей раз в тельняшках с бескозырками и махали синими платочками.

Рядом с Давидом Марковичем сидели Георгий Громыхайло и Верка Матусько. На трибунах все места были заняты юными футболистами и болельщиками шестнадцатой школы. Молча, ждали свистка судьи начала матча. Слышно было только фронтовика-гармониста, исполнявшего песню Булата Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал» пятилетней давности «горит и кружится планета, над нашей Родиной дым, и, значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».

Победа нужна была только команде «Космос», чтобы с шестью очками занять первое место. Вытянуть своих друзей «оранжевых» на второе место вряд ли получится, надо забивать пять и более безответных мячей в ворота «жидовских бомбил».

— Они все футболёры, а вы лыжники, биатлонисты, гребцы, велосипедисты, легкоатлеты и, только потом футболисты дворового масштаба. Измотайте их рывками, ускорениями, сразу посадите им дыхалку, — такой план на игру давал физрук Макатёр своим подопечным, — так, чтобы языки наружу высунулись. Других шансов у нас просто нет! Это понятно? Надо задавить физикой! Против Рудого персонально играет, Дима Тополёв, его все штрафные и пенальти, если будут. Бегаешь за Рудым по всему полю. Пока у нас второе место, если пропустим пять и более сухих, тогда третье, здравствуй «Сатурн». Ничья нас устроит, но лучше победа. В соперниках «Метеор», команда проходимая. Заводской «Луч» не подарок. Если дойдём до финала, ваше «Знамя», если у них получится.

Гармонист играл мелодию из любимого всеми кинофильма «Семнадцать мгновений весны» про подвиги легендарного разведчика Штирлица, девочки кружились вальсом, на подтанцовки прибежали такие же по возрасту, мальчики и девочки, наверное, учатся в одном классе с внучками фронтовика.

Физрук Макатёр посмотрел на небо, ни единого облачка, перелётные птицы давно уже вернулись из тёплых краёв «где же ты, госпожа удача, неужели сегодня проиграют, надо, Федя, надо, третье место получать никак нельзя, вся надежда на вратаря Широкана, ноль два, ещё, куда ни шло, но, лучше наоборот».

Главный судья Оношко поднёс свисток к губам, но свиста не получилось, начал трясти, шарик с таким трудом избавился от соседствующих хлебных крошек, затрепыхался, как рыба в сачке рыбака и, все услышали долгожданную трель о начале игры за первое место.

С центра поля разыграли «синие», Витя Рудой остался в круге, рядом Дима Тополёв. Дядя Гена укоризненно посмотрел в сторону Давида Марковича, «на персоналку не договаривались», все заметили нежелательного телохранителя возле лучшего бомбардира турнира.

— Рудой! Рудой! Рудой!

Низом, катая мяч, защитники и полузащитники «вселенной» глазами искали своего центрфорварда. Владеющих мячом игроков сразу атаковали Бондарь, Яроцкий, Братья Клименко и Охрименко. На двадцатой минуте, вратарь, делая передачу открытому, недалеко от своей штрафной площади, Вите Рудому, немного не рассчитал, мяч перехватывает, визави Тополёв. Это было первое касание мяча «жидовскими бомбилами»!

От неожиданности такого поворота событий дядя Гена схватился за голову, Давид Маркович немного воспарял духом надежды. Вторым касанием Дима Тополёв верхом через вратаря направляет мяч в сторону ворот соперников. Судья Оношко показывает на центр поля. Гол!

Тишина в который раз за эту неделю накрывает школьный стадион, давая возможность насладиться песнями военных лет в исполнении безногого фронтовика-гармониста и его внучек, на этот раз желающих принять участие в таком песенном торжестве оказалось много детей, с трудом проглядывались бескозырки, тельняшек видно не было совсем.

— Георгий. А где здесь, эти, как их, «жидовские бомбилы» Давида Марковича?

— Верка! Я запретил их так называть! Ещё раз услышу, без квартальной премии останешься, — немного успокоившись, вспомнив про зачатие, добавил, — только что гол забили, в белой форме.

Физрук Макатёр стоял у кромки поля и наблюдал. Не только он, но и дядя Гена заметили, что Витька Рудой так, ни разу мяча и не коснулся. Опытного детского специалиста в футбольных делах, коим являлся дядя Гена, ближе к концу первого тайма ввело в беспокойное чувство физическое состояние подопечных «да, перебегали они нас, без мяча перебегали. Надо что-то делать».

— Так, Тополёв, или, как там у тебя, новое прозвище от Толи Радченко, кажется, теперь ты Шпрот? Красиво звучит! Теперь по делу, — всеми фибрами души физрук старался не показывать свой восторг итогом первого тайма, — да, невероятно! Скажи, ты специально оставил Рудого? Чтобы он получил мяч от вратаря? Неужели сам додумался?

— Мои мозги на такое не способны, — начал говорить опекун лучшего игрока соперников, виновник забитого гола, — отпустил, ведь он побежал к своим воротам, а тут вратарь выбрасывает мяч, как его учили, на ход Витьке и, прямо мне в ноги. От меня мяч отскочил, я решил ударить наугад, в сторону ворот. Так получился гол.

— Молодец! Считайте, что повезло. Ошибка вратаря, — Давид Маркович нагнал на себя злобы, продолжил в повышенных тонах, — это как так получается? Я спрашиваю, это как так! За весь первый тайм пять касаний мяча! На второй тайм выходите, разыгрываете с центра поля и катаете, держите мяч, играете в пас. Заставьте их бегать в догонялки. А ты, как тебя, Шпрот, опекаешь Витю. Радченко, за что ему такое прозвище?

— Галина Филипповна купила одинаковые портфели, что ему, что отцу. Перед уроками попросили тетрадь списать домашку по математике, открыли портфель, а там вместо тетрадей и учебников консервы «шпроты рижские» — взрыв хохота «жидовских бомбил» не смог подавить вокальные таланты гармониста, — я взял, да и сказал, что он настоящий «шпрот». Тогда пять человек получили двойки, задача сложная. Он же получил пятёрку, учительница вызвала его к доске решать задачу. Решил!

В центре поля стоял главный судья Оношко. За воротами шестнадцатой школы вместе с гармонистом пели хором русскую народную «валенки, валенки эх, не подшиты, стареньки валенки, валенки ой, да, не подшиты стареньки, ой, ты Коля, Николай сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, не носи девкам колец».

— Коля! Бондарь! Это не про тебя, — физрук решил приободрить своего правого крайнего, — иди и забей гол!

Второй тайм выдался особенным. Получилось, как написано в учебнике истории «стояние на Угре» с монголо-татарами в октябре 1480 года. Юные футболисты команды «Вымпел» катали мяч на своей половине и через центр поля переходить не собирались. Дядя Гена молча, наблюдал, как его юные футболисты, бегают трусцой на своей половине поля и забирать мяч не идут, понимал, физическое состояние такое, что в считанные секунды приведёт к неминуемому поражению «ничья не спасёт, нужна победа, а пока только не подшиты валенки».

Примерно в середине тайма в прессинг решился Витя Рудой и, тут же, по команде дяди Гены все «космонавты», набравшись сил, рванули на половину поля «жидовских бомбил» забирать мяч. Не ожидая такой прыти, Коля Клименко «от греха подальше», сыграл наугад в отбой, мяч полетел отдельно стоящему Коле Бондарю, выход один на один с вратарём. Пенальти!

— Теперь понятно, чем отличается детский футбол от взрослого? Физической готовностью! Два ноль, счёт хороший, повезло, — Давид Маркович с отеческой заботой хлопал по плечам Колю Бондаря и Колю Клименко, — вот вам и валенки «Коля, Николай, сиди, дома не гуляй». Молодцы!

Организаторы турнира Громыхайло и Оношко объявили, что завтра, в пятницу из восьми команд останется четыре, суббота день полуфиналов, а финал в воскресенье на стадионе «Юность» в десять часов утра.

— Открытие новой городской площади Героев Сталинградской битвы и универмага «Сиверский» начнётся в тринадцать часов на пересечении улиц Рокоссовского, Малиновского, Родимцева и сержанта Павлова, — начальник четвёртого «ЖЭКа» Громыхайло сделал паузу и, добавил, — команды-финалисты приглашаются на праздник!

(Продолжение следует).

16 января 2024 года.

Сергей Роща

Повесть

Хабаровск