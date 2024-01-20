На форуме-выставке «Россия» прошло главное IT-событие зимы – «День цифровизации», где регионы презентовали отраслевые истории успеха. На экспозиционном стенде Хабаровского края были представлены два крупных проекта: цифровая платформа управления коммуникациями «Сфера» и система электронного документооборота регионального правительства.

— Несмотря на внешние вызовы, ИТ-индустрия продолжает развиваться. Этому способствуют существующие меры поддержки: федеральные — пониженная ставка налога на прибыль, мораторий на проверки, льготная ипотека, и региональные — трехлетние налоговые льготы для малого бизнеса, к которым относятся ИТ-организации. Как итог: за 2023 год зарегистрировано 63 новых участников рынка, а количество сотрудников отрасли увеличилось на 114 человек, — рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

В числе лидеров отрасли – хабаровская компания «Авантелеком». Одна из ее разработок – цифровая платформа управления коммуникациями «Сфера». Она объединяет функционал IP-АТС и контактного центра, а также платформу создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. С помощью платформы в крае работает Единая региональная информационно-справочная служба — горячая линия 122. Она активно использовалась в период пандемии коронавируса, а сейчас ведется консультирование граждан по вопросам службы по контракту и частичной мобилизации.

— За 12 лет мы реализовали около 500 проектов в Хабаровском крае. Это и малый бизнес, и крупные региональные компании, и бюджетные организации. Например, контактный центр Единого номера «122» ежемесячно обрабатывает более 6000 обращений от жителей. В дальнейших планах — масштабный проект по модернизации телефонии в органах исполнительной власти края. Мы гордимся тем, что у нас есть возможность поддерживать развитие и социальную инфраструктуру родного региона, — сообщил директор компании «Авантелеком» Владислав Вирясов.

Другая компания — «White Soft» — один из ведущих разработчиков IT-решений на Дальнем Востоке. Свои продукты экспортирует в страны АТР и Объединенные Арабские Эмираты. В Хабаровском крае разработчик внедрил свою систему электронного документооборота (СЭД). Сейчас это одна из крупнейших систем в стране: более 2000 организаций, муниципальные и региональные ведомства. В систему загружено 8 миллионов документов – это 25 ТБ данных. В 2023 году в СЭД внедрен модуль искусственного интеллекта, который распознает, классифицирует и ведёт маршрутизацию документов. Главная ценность разработки – экономия рабочего времени сотрудников. До внедрения СЭД на задачи тратилось до 18 человеко-часов в месяц в ручном режиме. После: 5-10 минут.

Помимо демонстрации региональных достижений, на ВДНХ состоялась серия встреч, выступлений, дискуссий и образовательных мероприятий, посвященных цифровизации в жизни людей, бизнесе и государстве. Сегодня ВДНХ – это многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. На одной территории в 325 га разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства.

Напомним, что в регионе реализуется флагманский проект губернатора «Территория цифрового комфорта». Его цель – создание благоприятной среды для местных ИТ-компаний. Курирует работу в этом направлении Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.