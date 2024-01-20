Начало 2024 года показало устойчивый рост в краевых показателях реализации всероссийской программы «Пушкинская карта», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. Количество обладателей карты в регионе превысило отметку в 90 тысяч человек, а количество учреждений культуры, подключенных к программе, достигло 139.

Кроме того, Хабаровский край является лидером среди всех регионов Дальневосточного федерального округа по числу обладателей карт и проведенных мероприятий по программе.

Одними из лучших районов по количеству проданных билетов и выданных карт стали Амурский, Хабаровский и Советско-Гаванский. Так, Амурский район продал более 7,6 тысяч билетов за 2023 год, Советско-Гаванский район – более 6,8 тысяч. Рекордное количество карт выдал Хабаровский (более 5,6 тысяч) и Амурский (более 4,3 тысяч) районы.

По количеству проведенных мероприятий в рамках программы лидируют Ульчский и Советско-Гаванский районы, в которых было организовано более 500 мероприятий.

Отметим, что в 2024 году учреждения культуры края продолжат активное участие в программе, внедряя новые форматы для обладателей карты.

Так, Хабаровский краевой музыкальный театр расширит свою выездную программу. Уже 24 января театр примет участие в акции «Ночь в Университете» на площадке ТОГУ, где представит моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой». А в феврале совместно с Дальневосточной государственной научной библиотекой на площадке Педагогического института ТОГУ примет участие в юбилейном путешествии «Вместе к Пушкину». Кроме того, театр продолжит ориентировать свой репертуар под школьную программу.

В свою очередь, краевой театр драмы представит в 2024 году три новые премьеры по школьной программе: «Гранатовый браслет», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Хабаровский краевой театр юного зрителя добавит в свою программу экскурсии и тренинги по различным направлениям театрального искусства. А краевой театр кукол в апреле этого года представит спектакль «Мертвые души».

В 2024 году в Гродековском музее будут введены новые форматы, включая вечерние мероприятия и специальные акции для обладателей «Пушкинской карты». Примечательно, что до 31 января каждый, кто посетит музей по «Пушкинской карте», получит шанс выиграть фирменный подарок от музея.

Дальневосточный художественный музей планирует проводить встречи со студентами и учителями, а также выезды в различные учебные заведения края. Сейчас музей создает специальные образовательные программы для студентов по специальностям «Культурология», «Дизайн «, «Живопись». Программы будут с тесной привязкой к академическим курсам, запуск запланирован на март.

Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина расширит свои образовательные программы по творчеству классиков, включая литературные часы и литературно-музыкальные композиции.

Краевой Дворец Дружбы «Русь» в апреле планирует проведение литературно-поэтического вечера «Пиковая Дама», посвященного 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

А Дальневосточная государственная научная библиотека разработала выездные программы для студентов. Так, на февраль запланированы выезды на площадку Амурского гуманитарно-педагогического университета в Комсомольске-на-Амуре и Амурской модельной городской библиотеки. Добавим, что с мая по ноябрь планируется серия выездов по краю с интерактивной программой «Библиотур».