В Южно-Сахалинске завершились первые две гонки отборочных соревнований XII зимней Спартакиады учащихся России 2024 года по лыжным гонкам. Лучшие юноши и девушки Дальнего Востока проходят отбор на финальные соревнования, которые пройдут с 6 по 12 марта в п. Эстосадок Краснодарского края.

После двух соревновательных дней в активе лыжников Хабаровского края пять медалей: три серебряные и две бронзовые. Камилла Мокшанова заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем и стала третьей в спринте свободным стилем. Также две медали среди юношей завоевал Александр Сунтуфий. В гонке классическим стилем на 15 км он показал третий результат, а в спринте занял второе место. Также серебряными призёром в «классике» стал Артур Никитин.

– В этом году наши лыжники выступают в очень плотном графике, поэтому готовность к соревнованиям у них хорошая. Есть некоторые факторы, которые мешают показать результаты ещё лучше. Но уверен, что в последующие два дня спортсмены покажут максимум своих возможностей, – отметил тренер сборной края по лыжным гонкам Константин Мокшанов.

Соревнования завершатся в воскресенье. Впереди у спортсменов ещё два соревновательных дня. В субботу, 20 января состоится гонка свободным стилем. Девушки преодолеют дистанцию в 5 км, а юноши – 10 км. В заключительный соревновательный день будут разыграны медали в эстафетах.

Добавим, что по итогам прошлого 2023 года Хабаровский край стал лучшим среди субъектов Российской Федерации с численностью населения от 1 до 2 млн человек в финальных соревнованиях IV зимней Спартакиады молодежи России.