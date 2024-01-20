В Хабаровске инвесторам станет проще подключиться к электросетям. Специалисты Регионального центра инжиниринга (РЦИ), который входит в Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края (АПИРИ), провели исследование услуги технологического присоединения АО «Хабаровская Горэлектросеть». Было проверено 1,5 тысячи заявок на подключение. После устранения выявленных проблем вырастет качество и оперативность процедуры.

Как уточнили в АПИРИ, в ходе анализа исследовалась документация, работа отделов предприятия, а также проводились интервью с участниками процесса. По итогам работы сформированы предложения по развитию и модернизации процесса оказания услуги. Эксперты сделали вывод, что в первую очередь внимание необходимо обратить на систематизацию информации и поддержание баз данных в актуальном состоянии, существенную загрузку сотрудников и синхронизацию работы отделов между собой.

– Ежегодно мы работаем над совершенствованием и упрощением процедур при оказании услуг, ведь главное для нас – повышение качества. Специалисты Регионального центра инжиниринга провели большую работу и помогли увидеть узкие места в наших внутренних процессах, и это очень полезно, ведь со стороны иногда можно увидеть больше. На этом работа только начинается, теперь мы планируем модернизировать процессы в соответствии с рекомендациями, и выйти на новый уровень обслуживания, – прокомментировала директор АО «Хабаровская горэлектросеть» Ирина Максимова.

Сокращение сроков оказания услуг в различных отраслях для облегчения ведения бизнеса – это одна из приоритетных задач Регионального инвестиционного стандарта (РИС), который успешно реализуется в Хабаровском крае. Работа по оптимизации процедур в ресурсоснабжающих организациях ведется АПИРИ уже на протяжении двух лет, благодаря чему сокращены сроки по подключению к сетям газораспределения с 346 до 245 дней, к электрическим сетям – со 191 до 73 дней, к системе теплоснабжения – с 333 до 259 дней, к объектам водоотведения и водоснабжения – со 185 до 110 дней.

Для упрощения «клиентского пути инвестора» специалисты агентства разработали два механизма. Первый из них называется «Зеленая папка инвестора», он предполагает сокращение времени рассмотрения заявки от инвестора при подключении к инженерным сетям. Второй механизм – «Заинтересованные сетедержатели» – упрощает процесс проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) при проектировании новой трассы снабжения за счет организации комиссии сетедержателей. В качестве дополнительного механизма в каждой ресурсоснабжающей организации и каждом органе местного самоуправления появились инвеступолномоченные, которые точечно могут помочь в решении вопросов инвестора.

Напомним, что в 2022 году по инициативе губернатора Михаила Дегтярева Хабаровский край вошел в число 33 субъектов страны, где применен новый Региональный инвестиционный стандарт. Его цель – повышение инвестиционной привлекательности регионов и создание благоприятного делового климата.

АПИРИ края выступает «одним окном» для предпринимателей и инновационных компаний, что гарантирует каждому инвестору индивидуальный подход. Инвесторы получают полное сопровождение – от регистрации необходимых документов до получения преференциальных статусов и мер поддержки. По вопросам инвестиционной деятельности в Хабаровском крае можно обратиться по телефону 8-800-700-19-27 или по электронной почте agency@invest-khv.ru.