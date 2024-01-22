Интересно ли быть учителем в школе? В наши дни не каждый школьный учитель ответит «Да!», но есть и те, кто скромно не согласится с таким утверждением. Президент России Владимир Путин посетил наш протестный город. Кто так назвал и почему, сегодня доподлинно известно словами припева из песни «Фургал, Фургал, ты наш провал, открытый шанс добра пропал, виновен ты и кто сказал, мы ждём тебя Фургал, Фургал». А если по существу, то приезд руководителя государства только расширил «окно хабаровской свободы», такое название у этой песни «зачем ненужные протесты, бездарные хождения по жаре, ведь грянут чуждые оркестры, и бездна превратится в бытие». Не превратилась! У наших читателей много вопросов. Как всегда, отвечает действующий школьный учитель, подполковник запаса Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Давно не общались, как я понял, по причине занятости в писательской деятельности. Что удалось сотворить пером нетронутых сердец?

С.А. Здравствуйте, Станислав! Правильно поняли. Действительно из-под пера родились два детектива по пятьсот страниц, один из них вышел в печатный свет, второй на днях.

С.С. Авторство принадлежит фамилии заказчика. Не обидно?

С.А. Нормально, даже интересно быть рабом в таком деле. Ещё прислали три уголовных дела, на их основе надо «выдать на-гора» три по пятьсот страниц.

С.С. Повесть «Жидовские бомбилы», десять глав под фамилией автора. Продолжение следует?

С.А. Да. Основано на реальных событиях из моего детства, посвящается году семьи в нашей стране. Как говорится «Зри в корень!»

С.С. Слово «Жидовские» не коробит?

С.А. В одной из глав мама главного героя отвечает на такой вопрос. Там, где она родилась и выросла, на границе трёх братских республик, маленьких птичек, воробьёв, когда они кучей садятся на сирень, говорят, что «жиды прилетели». Такого слова, как воробей, в обиходе не существует! Воробей это жид. Думаю, за воробьиную вредность. Само слово происходит от человеческого образа из еврейского писания, Иуды, предавшего своего учителя. С тех пор так и пошло, слово «иуда» плохое действо, поступок. В немецком языке, по аналогии с писанием, плохой поступок человека «юда», в России слово «юда» сократилось до «юд», для простоты понимания звучания смысла стало «жид». Мать поясняет сыну, что жид и еврей разные понятия. Слово жид происходит от нехорошего поступка человеческого образа, а еврей есть народ семитов, в значительном большинстве своём хорошие люди. Так что, здесь никаких обид, только исторические факты. Римская империя! Это как в эпоху «наполеоновских войн». Отступая, французские солдаты обращались к русским крестьянам, где «дорогой друг» звучало «шерами». Крестьяне понять не могли, что от них хотят французы и, прозвали их «шаромыжниками». По-русски, значит, дармоеды, нехорошие люди, попрошайки. Так что жид и шаромыжник исключительно русское понимание иностранных слов, каждое из которых имеет свой колоритный национальный подтекст.

С.С. Мне бы хотелось узнать мнение вреда и пользы алкоголя на творческую деятельность человека. Прочитал «О творческом энтузиазме, вдохновении и других около душевных состояниях», 2009 год.

С.А. Однозначного ответа на все случаи жизни нет. По сути, алкоголь необходимо употреблять умеренными дозами после достижения возраста сорок лет и только сорок градусов, желательно водку, спирт «Альфа». Раньше не советую. Русский учёный-химик Дмитрий Менделеев доказал, пользу водки на основе зерна пшеницы и ржи, что и есть спирт «Альфа», исключительно в лечебных целях. Употребляя водку, люди делятся на категории зависимых, иногда перебравших и, «умеющих правильно выпить». Меня с детства приучили «уметь правильно выпить». Но! Главное темперамент! С рождения у человека темперамент на всю жизнь. Он не меняется и по наследству не передаётся. Холерику пить, любые спиртные напитки категорически противопоказаны, воздействие на мозг вызывает неконтролируемую внешнюю видимую агрессию. Никогда не пейте водку с холериком, даже в компании, драка обеспечена. Меланхолику употреблять спиртные напитки, в том числе и водку, ни в коем случае нельзя, никогда в жизни. Мозговая деятельность только усугубляется и выдаёт внутреннюю скрытую агрессию, в основе которой злопамятство, ревность, полученное когда-то оскорбление, обида. Никогда не пейте водку с меланхоликом, зло придёт, когда его совсем не ждёшь. Что касается флегматика, то здесь как посмотреть со стороны. Прямая зависимость к употреблению алкоголя. Агрессии нет, но развезёт так, что не отцепится, начинает приставать ко всем подряд с нехорошими намерениями. Никогда не пейте водку с флегматиком. Остаётся сангвиник. Зависимости нет, только трезвый расчёт. Пить водку можно, агрессии нет, всегда в любом состоянии готов принять правильное решение. В советское время было такое правило: хочешь узнать темперамент человека, налей стакан. Может быть чревато неожиданными последствиями. Тогда курсантами военных училищ брали только сангвиников, остальные по темпераменту отсеивались постепенно. Сангвиников было много. Если посмотреть на современное молодое поколение, то сангвиников можно пересчитать по пальцам, из десяти один, считается хорошим знаком. Когда можно определить темперамент окончательно? В пятом классе, при написании характеристики классный руководитель и определяет по результатам педагогических наблюдений и поступающей информации от других учителей по предметам обучения. Сегодня смысла нет говорить, им учиться «уметь правильно выпить», здоровья мало, много больных с ограничениями разной степени. Так что, алкоголь надо забыть, только здоровый образ жизни.

С.С. Что значит «уметь правильно выпить». Как понимать?

С.А. После Великой Отечественной войны такой подход к делу был взят за правило без исключений. Все деловые вопросы решались за выпивкой, иногда расчёт вёлся «жидкой валютой». Везде, от колхоза до завода! Выпить водки с нужным человеком, чтобы решить свой насущный вопрос. Здесь, в какой-то степени распространению такого явления способствовали сами участники боевых действий той страшной войны. Для них спонтанно возникающие военные воспоминания превращались в слёзы, потеря друзей-однополчан, гибель родных и близких людей и, чтобы заглушить человеческое горе, надо выпить. Сангвиников было много, значит, и пили много. Сначала по работе, потом присоединились их взрослые дети, День Победы, встречи однополчан и, понеслось по всей стране, как вирус. Выпить с другом на троих было святым делом. Везде и всюду, кому, когда и как захочется. Виновниками признали виноградники. Война это страшно. Так что, «уметь правильно выпить» может пойти по спирали. В наших реалиях надо найти правильный подход в этом вопросе. Парни возвращаются домой в разных состояниях. Тема сложная и подлежит тщательному изучению, исследованию для принятия правильного решения на выполнение действия.

С.С. Это общая «картина маслом». А если конкретно?

С.А. Что качается меня в творческом процессе? Сангвиник. Рюмка водки является искрой, спусковым крючком стимуляции мозговой деятельности при написании картины маслом на холсте, сочинении стихов и прозы, игре на музыкальных инструментах. Чтобы написать одну главу повести «Жидовские бомбилы» на шесть страниц четвёртого формата четырнадцатым шрифтом, примерно четыре часа, не более стакана водки спирта «Альфа», в последнее время «Пять озёр», для закуски сало, чёрный хлеб и чеснок, шпроты, иногда холодец. Такой подход способствует описанию природы, психологических портретов, внутреннего состояния персонажа, иногда идеи лезут как тараканы, только успевай записать, или сказать на диктофон. И, чтобы обдумать, какое решение принять, помогает рюмочка водки, да под закусочку, чашечка кофе «Максим». Раньше, лет пять тому, при написании картины маслом на холсте, например, по сюжету Василия Поленова «Московский дворик», десять часов без перерыва, добавлялись с десяток сигарет «синего верблюда». Надо понимать, что сам процесс написания картины это не забор покрасить. Хотя, в «московском дворике» есть забор.

С.С. Как я понимаю, чтобы творить в таком масштабе, необходимо знать русский язык, уметь рисовать, играть на музыкальных инструментах. Надо много читать!

С.А. Правильно понимаете, всё из детства. Мало знать правила русского языка. Надо чувствовать внутренний голос сочетания гласных звуков. Не букв, а, именно, звуков «о, а, е», «у, е, я». С добавлением согласных образуется неповторимая палитра художественного творчества. Пазлы, лего. Свои особенности есть и в масляной живописи. Игра на скрипке, аккордеоне, баяне, гармошке дарит свои прелести. Погружению в мир красок и звуков, в какой-то мере воздействию на мозг и способствует качественный спирт.

С. С. А с медицинской точки зрения?

С.А. Сангвинику лучше всего выпить рюмочку водки в обед, закусить наваристым борщом с пампушками и салом и лечь поспать. Здесь важно, чтобы мозг сам уснул и сам проснулся. Достаточно один раз в неделю. Люди моего возраста помнят тихий час после обеда в пионерском лагере, тот же результат, только без водки.

С.С. А как же остальным темпераментам? Холерику, флегматику и меланхолику?

С.А. Только пионерский лагерь! Никак. Им пить нельзя. Пусть обращаются к наркологу или психиатру за разрешением.

С.С. Важная новость. В Хабаровске начал работать завод по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, дронов. Есть комментарий на эту тему?

С.А. Прекрасно! Цель успешно реализуется. По этому вопросу на базе хабаровской 68 школы был создан «фантом», такая невидимая помеха притяжения отрицательного интереса со стороны. Деза!!! Под эту ложную цель в 2017 году организовали Творческий универсально-технологический центр и по решению директора школы образовали первый кадетский авиационный 5-А класс, потом ещё два класса погодков. Для них ввели дисциплину, предмет обучения радиоуправляемому авиамоделизму «Модели радиоуправляемых самолётов», как для девочек, так и для мальчиков. Все уроки вёл я, контролировала директор школы. Программа рассчитана до девятого класса на пять лет. Три класса по 36 человек. Также совместно с «Техноспектром» на базе школы создали две группы по 16 человек, занятия посещали обучающие дети с первого по одиннадцатый классы, из начальной школы были и родители детей. У каждого кадета свой проект, проектная деятельность, посвящена самолётам Великой Победы, Як-3, Як-9, Ла-5, Ил-2 и так далее. Персональную выставку картин делал «Авиация Великой Победы». Общий для всех юных авиаторов проект «Дроны войны и мира», как итоговый продукт завод в Хабаровске по изготовлению беспилотников для сельского хозяйства, пожарной охраны, радиационной и химической защиты, ведения разведки в условиях боевых действий, «летающие снаряды» и много чего интересного. Сегодня из этих наработок ничего не осталось. Почти сто пятьдесят человек лишили заниматься интересным и востребованным делом для государства. Вредительство! «Вражеский снаряд» попал в эту ложную цель. Меня уволили по уголовной 156 статье, пятнадцать тысяч рублей штрафу и на год лишили права заниматься педагогической деятельностью. Суд состоялся 22 февраля 2022 года, а через два дня началась специальная военная операция. Из школы убрали директора школы. Заметьте, руками государства. Купились! Теперь спецслужбы России внимательно изучают ситуацию. Кто занимался вопросами следствия, прокурорского надзора, судебного решения, какова роль государственного адвоката. За каждым решением стоит подпись и фамилия должностного лица занимающего государственную должность. Какова роль детей и их родителей? На днях в Хабаровске задержали человека, работавшего на украинские спецслужбы.

С.С. Сюжет, достойный современной прозы школьной жизни. У меня возникает вопрос, а почему за Фургала организовывались масштабные протестные акции, а за учителя, у которого восемьдесят четыре часа в неделю даже никто не пикнул в защиту? Вы же спасли подростка!

С.А. Вы что? Какие протесты? Зачем? Если подумать, то Фургал кормушка для определённых слоёв населения, а учитель, он и есть учитель. Примерно в ноябре прошлого года из школы увольнялась или хотела уволиться учительница. Так вот, подросток спросил у неё, почему увольняется. Учительница ответила, не буду повторять. Так подросток прямым текстом сказал, что «заказа на неё не было, вот на трудовика был заказ, четыре месяца долбили, нам даже деньги заплатили».

С.С. И что дальше?

С.А. Были провокации от детей из некоторых классов, неоднократно ломали входные двери школьной мастерской, разрисовывали столы в свастике наряду с половыми органами, на уроках зиговали, кричали «хайль». Жаловались, что не понимают физику, даже в прокуратуру ходили, называли «бандеровцем» и «что в нашей школе делает этот украинец», делали ставки, буду материться или нет. По поводу ставок даже написал рассказ, напечатали в газете «Хабаровский пенсионер» от 11 ноября 2021 года номер 45. По каждому случаю всё фиксировал в Дневник точка ру, делал запись для класса. Начались провокации с 1 сентября 2021 года, а закончились 21 декабря 2021 года. После никаких провокаций больше не было! Все ждали судебного решения о моём увольнении. А заодно и денег. Нашли повод, за что зацепить. На уроке физики пробежали двое подростков, один другого толкнул, тот ударился об угол стола. Кто знал, что у него закатятся зрачки и ему оставалось жить минуту максимум две. Пришлось спасать жизнь семикласснику. Да что говорить об этом. Доподлинно известно, что провокация была заранее спланирована, девочки были готовы снять видео и выложить в интернет. Здесь много психологии, остро ставится вопрос добра и зла.

С.С. Сюжет для книги просто супер. Главное, правильно расставить акценты и вывернуть наизнанку психологические портреты персонажей. Ну, и дождаться итогов деятельности спецслужб.

С.А. Книжный вариант готов, издатели решают, кто будет автором. На рассмотрении три варианта названия романа в шестьсот страниц.

С.С. В социальных сетях продолжается травля учителя физики хабаровской 68 школы, в основном теми, где иностранный владелец информационного ресурса нарушает закон Российской Федерации.

С.А. Бесплатная реклама. Только я не учитель физики, у меня нет права преподавать. По диплому я учитель истории, обществоведения, технологии, изобразительного искусства и черчения. Могли бы из вежливости спросить. Тогда в школе возникла проблема с физикой, нет учителей физики, меня попросили взять двадцать часов, шесть седьмых и четыре восьмых классов. На тот момент у меня было тридцать девять часов технологии, двадцать один час радиоуправляемого авиамоделизма и четыре часа шахмат, в итоге получилось восемьдесят четыре часа в неделю. Вся неделя сто шестьдесят восемь часов! Делите пополам.

С.С. Сработала русская пословица «не делай добра, не получишь зла». Как продвигается дело с романом «Нож бухгалтера»?

С.А. Изучаю архивные материалы.

С.С. Сергей Алексеевич, спасибо за ответы на вопросы наших читателей. Желаю успехов в начале творческого пути на ниве писательской деятельности.

22 января 2024 года.