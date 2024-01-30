В 2024 году Хабаровский край получит на развитие туризма более 73,2 млн рублей. Федеральные средства будут выделены в виде единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Как рассказали в региональном министерстве туризма, подобный механизм государственной поддержки в сфере туризма будет опробован впервые. Его главная особенность в том, что регионы самостоятельно определяют приоритетные направления, в которые будут вкладываться федеральные деньги.

Субъекты могут потратить средства единой субсидии на покупку туристского оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, возведение некапитальных причальных сооружений, проведение событийных мероприятий, а также проектирование туристического кода городов.

– По результатам распределения Хабаровскому краю выделили 73,2 млн рублей. Мы для себя определили два ключевых направления из возможных – развитие туристической инфраструктуры и организация и продвижение событийных мероприятий. Это позволит нам нарастить общий турпоток и выполнить ключевой показатель единой субсидии, которая определяется ростом числа туристических поездок, – отметила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Средства, предусмотренные на инфраструктуру, будут распределены между предпринимателями на конкурсной основе в конце 2024 года. Благодаря единой субсидии бизнес сможет компенсировать до 85 % своих затрат, направленных на покупку и монтаж некапитальных средств размещения, ремонт и реконструкцию номерного фонда, обустройство территории, покупку туристического оборудования и ряд других целей. Событийным мероприятиям поддержка будет оказываться на протяжении всего года.

По предварительной оценке, итогом мероприятий станет прирост количества туристских поездок на 163,5 тысячи по сравнению с 2022 годом. При этом число гостей, которые остановятся в гостиницах и отелях региона, достигнет 700 тысяч.