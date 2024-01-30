Состязание было посвящено 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. В соревнованиях участвовало рекордное количество шахматистов – 115 – в возрасте от 5 до 61 года.
На открытии турнира члены поискового отряда «Русич» и театра-студии «Диалог» напомнили о значении шахмат как интеллектуальной игры. Среди гостей турнира присутствовала «шахматная Королева» со свитой, которая высоко оценила уровень подготовки и знаний участников перед началом игр.
Победителями турнира в своих возрастных категориях стали: Кристина Зиновенко, Анна Алёхина, Даниэль Тропин, Артём Галкин (ДЮЦ «Восхождение», шахматный клуб «Гамбит»); Дмитрий Дробенюк, Ксения Долгушина, Алексей Миронов (городской шахматный клуб); Захар Непомнящий (КГАОУ ДО РМЦ); Алиса Гершенович (шахматный клуб «Темп»); Анна Курицына («Правовой лицей»).
Эта запись была опубликована 30.01.2024в 11:50. В рубриках: Спорт.
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