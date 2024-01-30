Сборы гранатометчиков ВВО стартовали в шести регионах Дальнего Востока
Дата | 30.01.2024 В рубриках: Армия

На  полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Половина занятий будет проведена  в темное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе занятий военнослужащие   освоят ведение разведки, научатся определять  виды целей и расстояние до них, уничтожат  мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на максимальной дальности из гранатометов РПГ-7.

Особое внимание на сборах уделят обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчетов во взаимодействии со снайперами.

В сборах принимают участие несколько сотен военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

Эта запись была опубликована 30.01.2024в 11:53. В рубриках: Армия.


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