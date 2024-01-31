В крае реализуется комплекс мер поддержки для пожилых граждан. Вместе с этим среди тех, кто перешагнул возрастной порог в 55-60 лет немало кто продвигает активное долголетие. Одноименная программа реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Нацпроект «Демография» направлен на создание системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

По данным министерства социальной защиты края, на сегодняшний день в регионе проживает 287 тыс. людей пожилого возраста. Среди жителей «серебряного» возраста востребованы занятия на свежем воздухе: скандинавская ходьба, гимнастика, прогулки с врачом, занятия по разным видам спорта. Культурно-досуговые центры региона предлагают творческие занятия, среди которых есть и такие уникальные как изготовление национальных эвенкийских изделий, мастер-классы по росписи в народном стиле, уроки фотографии. Пенсионеры, стремящиеся к дополнительному образованию, посещают лекционные интенсивы по искусству и литературе.

Так, в Хабаровском специальном доме ветеранов для жильцов два раза в неделю проводятся занятия лечебной физкультурой. Зимой занятия проходят в залах, где имеются кардио- и велотренажеры, необходимый инвентарь. Одной из ярких представительниц «серебряного возраста» является жительница дома ветеранов Галина Ивановна Попова. Она активно занимается физкультурой и имеет личные достижения. В свои 87 лет занимается йогой, танцами и скандинавской ходьбой.

— Я занимаюсь физической культурой пятый год. Стала лучше себя чувствовать. Давление нормализовалось. Также занимаюсь на тренажерах по мере возможностей. Тренировки с нами проводят инструкторы по лечебной физкультуре. Я очень благодарна, что у нас, людей «серебряного возраста» есть такая возможность заниматься спортом. Помимо этого, я раз в неделю занимаюсь подвижными танцами «Зубма». Спорт – это жизнь! — поделилась Галина Ивановна.

— Продление периода здоровой жизни и активное долголетие — задача, которая Президентом России Владимиром Путиным находится в числе приоритетных. Комплексная программа включает в себя создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физкультурой и спортом. Также предусмотрены мероприятия, направленные на вовлечение пожилых людей в культурную жизнь общества, формирование здорового образа жизни. Благодаря Правительству Хабаровского края созданы условия для того чтобы граждане «серебряного возраста» могли себя реализовать. В краевых домах ветеранов и комплексных центрах, подведомственных министерству социальной защиты края создаются условия, для того чтобы в учреждениях были залы лечебной физкультуры, спортивные снаряды, тренажеры, а также мероприятия, обеспечивающие доступ граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, — отметила заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты Ирина Рощина.

Она также подчеркнула, что для пожилых людей в регионе предоставляется набор социальных услуг и мер поддержки. Кроме того, в регионе действует система учреждений социального обслуживания.

Для поддержания здоровья пожилых граждан в рамках проекта проводятся подворовые обходы, выезды медицинских бригад в отдаленные территории для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию. За 2023 год такими осмотрами охвачено 187 тысяч человек, из них более 1200 – это граждане старше 65 лет, проживающие в сельской местности. Под диспансерным наблюдением находится более 142 тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Демография» закуплена вакцина против пневмококковой инфекции для иммунизации пожилых людей, проживающих в организациях социального обслуживания. На эти цели из федерального бюджета выделено более 142 тысяч рублей. Вакцинация позволит снизить уровень заболеваемости, минимизировать риск осложнений на фоне ослабленного иммунитета и хронических заболеваний органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. За 2023 год провакцинированы более 1,2 тысячи граждан, проживающих в организациях социального обслуживания, или 98,2 %.