В Хабаровском крае прошла акция по выявлению рака кожи, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. В акции приняли участие более 1500 человек, 40 человек были направлены на дополнительные обследования к онкологу. Выявление рака кожи на ранних стадиях – важная часть национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Специалисты «Краевого кожно-венерологического диспансера» провели осмотры всех желающих не только в Хабаровске, но и в районе им. Лазо, Охотске, Амурске, Комсомольске-на-Амуре.

«Основные методы раннего выявления заболевания – это осмотр врачом дерматовенерологом и проведение дерматоскопии. Заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в 90% случаев» – рассказал директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артем Москвин.

После обследования участники получили консультацию специалиста, рекомендации по защите кожи, а при выявлении отклонений направление на дополнительное обследование. Кроме того, в рамках акции была организована фотовыставка с реальными историями людей, победивших рак.

— Очень важно, чтобы диагноз был поставлен вовремя. Чаще всего злокачественные образования начинаются с неповрежденных элементов. Поэтому важно знать картографию своего тела и отслеживать изменения. Если появились подозрительное образование и неприятные ощущения, то в таких случаях важно вовремя обратиться к врачу-дерматологу, – прокомментировал главный врач Краевого кожно-венерологического диспансера Марк Аршинский.

Осмотреть свои родинки можно не только в день проведения акции, но и в любой другой день у врача-дерматолога. В Краевом кожно-венерологическом диспансере введен в эксплуатацию инновационный аппарат – фотофайндер. Для выявления рака кожи используется искусственный интеллект.

Для тех, кто не смог посетить точки проведения акции, специалистами Центра медицинской профилактики разработан сервис «Проверь родинку онлайн». Онлайн-тестирование позволит сэкономить время, даст возможность оценить возможные риски развития заболевания, а также получить рекомендации, исходя из результатов тестирования, не выходя из дома. Пройти онлайн-тест можно на сайте Центра медицинской профилактики.