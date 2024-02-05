Состоялся второй заключительный этап городского конкурса по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний в университете правосудия.

6 команд школьников подготовили творческие презентации и блеснули своими знаниями в решении проблемных вопросов в области предпринимательства и финансовой деятельности, показали высокий уровень правовой и экономической грамотности.

Победителями конкурса стали команды Экономической гимназии, лицея «Ритм», Волочаевского лицея.

Лучшими в отдельных номинациях стали представители Экономической гимназии, Волочаевского лицея и школы № 40.