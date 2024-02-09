В конце января Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети интернет в Хабаровском крае выявлены факты реализации пакетированных семян овощных культур с нарушением требований законодательства в области семеноводства.

Установлено, что в интернет-магазине «Семена» индивидуального предпринимателя из города Комсомольска-на-Амуре размещена информация о реализации ассортимента семян овощных культур.

Территориальным управлением проверено 459 позиций семенного материала, из них 95 сортов оказались не включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Например, это сорта капусты белокочанной: «Безразмерная», «Санькина любовь», «Сахарная королева», «Теща золотая», «Чудо на засол», «Чудо на рекорд», «Чудо на хранение», «Чудо ультрараннее», «Три богатыря», «Сибирский гигант»; перца сладкого: «Гигант оранжевый», «Денис», «Мегатон», «Супер слон», «Хайвэй», «Чудо дерево», «Маршал Жуков», «Венти», «Золотой юбилей», «Сибирский гигант», «Толстопуз», «Индало», «Латино», «Уральский толстостенный», «Кинг», «Сентонове», «Оранжевое патио», «Бабкин язык», «Ред найт экс», «Уральский толстостенный золотой», «Желтый витамин», «Болгарский букет».

1 февраля управлением Россельхознадзора владельцу магазина выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

Всего в прошлом году в Хабаровском крае объявлено 65 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.

Справочно. Согласно Федеральному закону «О семеноводстве» запрещается реализация на территории РФ семян сельскохозяйственных растений, роды и виды которых содержатся в перечне, указанном в ч. 2 ст. 19 настоящего Федерального закона, в случае, если такие сорта и гибриды сельскохозяйственных растений не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.