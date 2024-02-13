Реализацию механизма дальневосточной концессии обсудили в Правительстве РФ на оперативном совещании с вице-премьерами. Напомним, что этот инструмент позволяет привлекать частные инвестиции в строительство медицинской, спортивной, инженерной инфраструктуры, объектов образования и культуры, улучшая уровень жизни людей на Дальнем Востоке.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в рамках дальневосточной концессии государство гарантирует компаниям возврат инвестиций и минимизацию соответствующих рисков при вложении. И эта форма партнерства уже доказала свою эффективность.

– Теперь на ее реализацию направим свыше 40 млрд рублей. Эти средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении концессионных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств, – сказал премьер-министр.

В свою очередь, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в 2022–2023 годах в рамках дальневосточной концессии на строительство объектов в девяти регионах округа направлено 96 млрд рублей.

– В 2024-м и последующих годах дальневосточная концессия станет одним из важнейших механизмов финансирования реализуемой Правительством по поручению Президента Российской Федерации программы реновации дальневосточных городов. В рамках программы будут улучшены условия жизни в 25 городах, построен новый город-спутник. Результат этой работы ощутят на себе более 4 млн человек, то есть половина населения Дальнего Востока. На реализацию программы предусмотрено выделение из федерального бюджета в 2024–2026 годах 165 млрд рублей, – добавил полпред.

Напомним, что в Хабаровском крае по дальневосточной концессии реализуются проекты строительства Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей и Дальневосточного художественного музея.

Как рассказали в министерстве экономического развития края, построить детский оздоровительный центр планируется в селе Бычиха Хабаровского района в 2025 году. По предварительной оценке, стоимость проекта в действующих ценах составит около 3,8 млрд рублей. Уже завершены проектно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация. В текущем году будет получена госэкспертиза и начнутся строительно-монтажные работы. Предполагается, что после открытия центра количество детей, получивших доступ к отдыху и оздоровлению по современным стандартам качества, вырастет на 40%.

Проект нового здания Дальневосточного художественного музея представляет собой уникальное культурное место площадью 22 тыс. кв. м., напомнили в министерстве культуры края. Новую экспозицию оснастят фондовым оборудованием, многоуровневой системой безопасности и современными конференц-пространствами для проведения форумов, театральных постановок и др. В будущем здании музея запланированы показ работ современных художников, школа художественного искусства, проведение форумов и конференций, архив для исследований молодыми учеными, музейными работниками, студентами, а также единственный в восточной части России центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими. Расчетная посещаемость объекта – около 800 тыс. человек в год.