Онкологическая служба в Хабаровском крае модернизируется. В Краевой клинический центр онкологии до конца 2024 года поступит три единицы дорогостоящего современного оборудования. На эти цели по поручению Президента РФ Владимира Путина было выделено 402 млн рублей. Обновление технического оснащения позволит повысить качество медицинского обслуживания в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Обеспечить выделение из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи бюджету региона глава государства поручил в ноябре прошлого года. Бюджетные ассигнования предоставили в рамках реализации мероприятий социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО и арктической зоны.

На сегодняшний день заключены контракты на поставку системы магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом, системы эндоскопической визуализации и линейного ускорителя для лучевой терапии. Поставка оборудования в соответствии с контрактами запланирована до середины ноября текущего года.

— Краевой онкологический центр оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь жителям не только края, но и всего Дальнего Востока. На сегодняшний день с учетом тенденции к повышению общей продолжительности жизни в стране, увеличивается число пациентов, заболевания которых развиваются на фоне возрастных изменений, в том числе и злокачественные новообразования. Пациенты с онкологическими заболеваниями нуждаются в регулярном обследовании и курсовом лечении, поэтому возрастает потребность в методах эндоскопической и МРТ диагностики, радиотерапевтических методах лечения. Благодаря вниманию со стороны федерального Правительства и лично Президента РФ Владимира Путина, мы улучшаем качество медицинской помощи, сберегая жизни людей, – отмечает главный врач Краевого клинического центра онкологии Алексей Веселов.

Так, современный линейный ускоритель TrueBeam установят взамен устаревшего оборудования. Он относится к новейшему поколению устройств, выполняет все функции, включая облучение опухолей редкой локализации, и при этом имеет большую пропускную способность.

С установкой нового линейного ускорителя произойдет перераспределение потоков пациентов с других аппаратов, работающих с повышенной нагрузкой. Это позволит принимать пациентов из Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области, увеличит объемы медицинской помощи населению Хабаровского края и ДФО методами дистанционной лучевой терапии. Для ввода в эксплуатацию нового линейного ускорителя начата масштабная подготовка помещения. Поставка ускорителя намечена на третий квартал текущего года.

Также Центр пополнится магнитно-резонансным томографом MR 5300, благодаря чему в медицинской организации одновременно будут работать два аппарата с аналогичными функциями. Дополнительные опции в новом аппарате позволят в два раза уменьшить время обследования, обеспечить необходимую точность и детализацию изображения, что помогает ускорить анализ данных и усилить диагностическую достоверность.

Установка нового МРТ аппарата в дополнении к существующему позволит уменьшить время ожидания процедуры, увеличить количество исследований, ускорить процесс постановки диагноза и назначения необходимого лечения. Поступление оборудования запланировано на второе полугодие.

Также в медицинскую организацию поступит система эндоскопической визуализации для проведения колоноскопии, она предназначена дополнить имеющийся арсенал эндоскопического оборудования. Современное устройство обладает цифровыми функциями, позволяя лучше выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта. Это будет способствовать более раннему выявлению онкологических заболеваний, проводить их щадящее лечение. Под поступающее оборудование планируется вводить дополнительный рабочий кабинет для выполнения колоноскопии, что позволит проводить в месяц на 150 исследований больше, чем в настоящее время.

Также в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» до конца года в Краевой клинический центр онкологии поставят дорогостоящий компьютерный томограф, на эти цели выделено 52,3 млн рублей.

В целом, совершенствовать качество оказания медицинской помощи помогает президентский нацпроект «Здравоохранение», а также проекты Агентства стратегических инициатив, в том числе Национальная социальная инициатива.