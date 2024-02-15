В Хабаровском крае идет активная подготовка к региональному этапу чемпионата «Профессионалы». Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». С 27 февраля по 23 марта учащиеся учреждений профессионального образования и школьники будут соревноваться по 70 компетенциям.

— Чемпионат профессионального мастерства – уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам. Такое взаимодействие позволяет готовить профессионалов с учетом запросов экономики и совершенствовать систему подготовки кадров. Сейчас наши ребята вместе с наставниками активно готовятся к соревнованиям, – рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Так, краевой детский центр «Созвездие» станет площадкой для проведения чемпионата по компетенции «Вожатская деятельность». Специалисты центра обучены и сертифицированы как эксперты чемпионатного движения.

В этом году впервые участники Детского объединения «Я – вожатый» будут соревноваться в чемпионатном движении «Профессионалы» в категории юниоры по компетенции «Вожатская деятельность». В ходе соревнований конкурсанты покажут свои навыки и умения, в частности, как организовать знакомство и сплотить детей.

— Будущие помощники вожатых уже приняли участие в соревнованиях на базе Краевого детского центра «Созвездие». Благодаря этому они получили ценный опыт и знания, которые обязательно пригодятся им на региональном чемпионате, – добавили в профильном ведомстве.