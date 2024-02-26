Головная Группа Тинькофф зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев: «Компания «ТКС Холдинг» стала первой публичной структурой, осуществившей переезд в специальный административный район на о. Русский, но уверен, что не последней. Режим САР обеспечит комфортные условия для продолжения эффективной работы компании, в том числе и в рамках развития ее деятельности на территории Дальнего Востока».

Глава Тинькофф Станислав Близнюк, в частности, отметил: «Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов – российских и международных, повышая эффективность корпоративного управления бизнеса. Благодаря поддержке КРДВ, ЦБ, Минэкономразвития России процесс редомициляции осуществляется крайне эффективно и оперативно».

Резиденты САР получают налоговые и административные льготы, а экономика Росcии – приток дополнительных капиталов за счет вывода компаний из офшоров. На острове Русский по соглашениям с КРДВ уже действуют 70 компаний-участников САР с активами более 5,5 трлн рублей.

По соглашению с КРДВ об осуществлении деятельности в САР компания обязана осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн руб., а в случае получения статуса международной холдинговой компании (МХК) — будет обязана выполнить дополнительные требования, указанные в ст. 284.10 Налогового кодекса России.