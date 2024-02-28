В Хабаровском крае предприниматели опробуют новую форму государственной поддержки. Промышленная ипотека позволяет бизнесу обновлять основные фонды на льготных условиях: под низкую ставку и на срок до 7 лет. Популяризации нового инструмента способствует работа Гарантийного фонда края – из 5 ипотек, выданных в регионе, 4 получены под поручительства фонда. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

– В 2023 году фонд предоставил предприятиям края 4 поручительства под промышленную ипотеку на общую сумму 39,6 млн рублей. Это позволило промышленным предприятиям края привлечь кредитов на 74,5 млн рублей, – сообщила заместитель генерального директора Гарантийного фонда края Евгения Добровольская.

Так, производственное предприятие, входящее в группу компаний «Мастер Плит», одним из первых в крае воспользовалось новым финансовым инструментом, получив промышленную ипотеку под поручительство регионального Гарантийного фонда.

Группа компаний «Мастер Плит» является ведущим производителем строительных материалов, обеспечивая строительную отрасль Дальнего Востока сложными металлоконструкциями, теплоизоляцией, сэндвич панелями для объектов промышленного и гражданского строительства по технологии ЛМК.

– Промышленную ипотеку мы получили на реконструкцию цеха металлоконструкций. Стояла задача сформировать современный участок производственной заготовки, разместив на дополнительно пристроенной площади все профильное оборудование: станки с ЧПУ, пилы, станки плазменной резки, фрезеровочные и другие. В результате реконструкции площадь цеха выросла на 40% до 1450 кв. метров, одним пространством объединены участки заготовки, сборки и сварки металлоконструкций. Реорганизация производственных процессов позволила увеличить скорость проведения операций на каждом участке, оптимизировать материальные и кадровые ресурсы, а также увеличить объем выпуска металлоконструкций. Только за счет реконструкции одного цеха мы в среднем на 6-10% увеличили выпуск в целом, – сообщил коммерческий директор компании Андрей Кротов.

Напомним, что промышленная ипотека как новая мера господдержки промышленных предприятий запущена в стране с конца 2022 года. Банкам предоставляются субсидии на выдачу бизнесу кредитов на приобретение готовых производственных помещений, а также их модернизацию и реконструкцию. Максимальный размер кредита – до 500 млн рублей, на срок до 7 лет, ставка – от 3% до 5% годовых.

Добавим также, что услуги Гарантийного фонда становятся все более востребованными у предприятий края. С начала 2024 года фонд уже предоставил субъектам малого и среднего бизнеса 45 поручительств на 198 млн рублей, обеспечив тем самым 390 млн рублей кредитов.

– Среди получателей поддержки в 2024 году есть и производственные предприятия. Так, кредиты под поручительства фонда уже получили предприятия по производству железобетонных изделий для жилищного строительства, по производству изделий из бетона и гипса, хлебобулочное предприятие и компания, специализирующаяся на продаже чая и кофе по собственной рецептуре, – рассказала Евгения Добровольская.