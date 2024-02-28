Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

– Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали ее с Правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки, – сообщил Максим Решетников.

Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

С помощью нового инструмента можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

В Хабаровском крае работу по заполнению карты ведет АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Информация добавляется по разделам: аналитика региона, деловое окружение – раздел включает в себя информацию о преференциальных режимах, свободных инвестиционных площадках, полезных ископаемых и региональных мерах поддержки. На данный момент на инвесткарту края внесено уже более 25 площадок.

Напомним, что ранее Минэкономразвития России разработало портал мер поддержки инвестпроектов. За 2023 год им воспользовались более 80 тысяч уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 – это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.