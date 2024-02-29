В Хабаровском крае продолжается региональный этап самого масштабного мероприятия в системе среднего профессионального образования – чемпионата «Профессионалы». Соревнования проводятся по федеральному проекту «Профессионалитет», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В перечень компетенций чемпионата входят направления, наиболее востребованные на рынке труда.

– Чемпионатное движение – драйвер развития системы СПО и формирования кадрового резерва региона. На соревнованиях около 500 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 71 компетенции. Имена победителей и призеров станут известны в конце марта. Лучшие участники получат возможность пройти стажировки и трудоустроиться, что, безусловно, повысит эффективность обучения студентов и будет способствовать развитию региональной экономики, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Одной из площадок состязаний стал Хабаровский дорожно-строительный техникум. Там 17 молодых специалистов соревнуются за звание лучшего в трех направлениях – в управлении бульдозером, экскаватором и автогрейдером.

Конкурсанты выполняют задания по техническому обслуживанию и ремонту спецтехники, разработке грунта, маневрированию на площадке и заезду в импровизированный бокс. Для победы в состязаниях необходимо в совершенстве знать технику безопасности, также важны скорость и чистота выполнения каждого элемента.

– Автогрейдер можно назвать универсальной техникой. Люди этой профессии требуются везде, где есть необходимость проведения земляных работ: в строительном и дорожном деле, при укладке железнодорожного полотна и т.д. Участие в чемпионате «Профессионалы» предоставляет важный опыт и новые знания в сфере управления спецтехникой. Ожидания от конкурса амбициозные – победить в региональном этапе, завоевать медаль на всероссийском уровне и продвинуться по карьерной лестнице, – поделился мнением студент Хабаровского дорожно-строительного техникума Игорь Янчугов.

Напомним, что конкурсанты, продемонстрировавшие лучшие результаты, представят регион на итоговых (межрегиональных) соревнованиях, которые будут организованы с мая по конец июля. Финал чемпионата с участием конкурсантов из дружественных стран состоится осенью в Санкт-Петербурге.