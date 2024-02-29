Программу реализует администрация города совместно с Правительством Хабаровского края и федеральным центром. На каждую семью выделяется от 1,5 до 3,5 миллионов рублей — в зависимости от состава. Сумма зависит от количества детей у молодых родителей. Накануне в управлении по связям с общественностью и работе с молодежью провели торжественное вручение сертификатов.

«В этой программе могут участвовать полные и неполные молодые семьи с детьми, то есть необходимо, чтобы старшим членам «ячейки общества» было не более 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся. Это происходит, если у родителей и детей нет жилья в собственности, либо на каждого человека распределено менее 12 квадратных метров жилой площади. В этом году 37 семей получили сертификаты», — рассказала Ирина Фирсакова, начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска.

Также спикер добавила, что старшие члены семьи должны подтвердить справкой из банка, что они смогут платить кредит, который берут на приобретение квартиры. Все, кто пришел на торжественное вручение сертификатов, выполнили эти условия.

«Поздравляю вас от лица мэра Хабаровска Сергея Кравчука, который ратует за благополучие молодых семей в нашем городе, с тем что вы стали обладателями этих сертификатов. Администрация города держит свои обязательства, мы максимально серьезно относимся к программе обеспечения жильем молодых семей», — сказала Ирина Фирсакова.