В краевом центре «Мой бизнес» прошла очередная встреча Клуба предпринимателей. В этот раз представители бизнеса обсудили одну из самых востребованных тем – «продающую» рекламу. Спикерами выступили представители и руководители компаний рекламной отрасли региона – рекламные агентства, производственные компании и СМИ. Мероприятие организуется центром на регулярной основе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как правильно выбрать площадку для продвижения, как сделать рекламу своей компании, услуг и товаров максимально продающей, как «выжать» из рекламного бюджета максимум – эти вопросы в формате живого диалога обсудили бизнесмены Хабаровского края на встрече Клуба.

– Это первая встреча Клуба предпринимателей в текущем году. Такие мероприятия мы организуем, когда у предпринимателей есть запрос на решение какого-то вопроса или проблемы в бизнесе. В рамках Клуба в открытом диалоге опытные представители бизнеса и других организаций делятся своими знаниями и опытом. Тема продвижения и рекламы всегда вызывает большой интерес не только на мероприятиях, но и при обращении к консультантам нашего Центра, а также при получении бесплатных услуг, – рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Вязникова.

Представители СМИ поделились информацией о том, как формируются рейтинги и определяется целевая аудитория каналов на телевидении и в прессе. Это те данные, на которые необходимо опираться предпринимателю при выборе эффективного рекламного канала для конкретного вида бизнеса.

– В последнее время происходит переориентация предпринимателей с одних инструментов рекламы на другие. Реклама в соцсетях по-прежнему остается популярной, но и в оффлайн-направлениях технологии развиваются – например, в наружной рекламе большим спросом пользуются цифровые экраны. Чтобы предприниматель не допустил ошибок при выборе рекламного инструмента, я рекомендую получить предварительную консультацию и не надеяться только на свой вкус, – прокомментировал спикер мероприятия Станислав Цой.

По итогам встречи предприниматели узнали о нестандартных видах рекламы, о правилах эффективного размещения наружной рекламы и вывесок и об использовании брендированной продукции в продвижении своей компании. Полученные знания позволят бизнесменам выбирать оптимальные способы продвижения, правильно распределять бюджет и проверять результаты того или иного рекламного размещения.

Помимо встреч Клуба предпринимателей, центр «Мой бизнес» организует самые разнообразные образовательные мероприятия для бизнес-сообщества региона: семинары и вебинары, тренинги, мастер-классы. За первые два месяца этого года мероприятия Центра посетили около 500 представителей бизнеса.

Узнать обо всех мероприятиях Центра в Хабаровском крае и пройти регистрацию на них можно на сайте организации https://moibizkhv.ru/. Также подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки предпринимателей можно по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09.