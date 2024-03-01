В Хабаровском крае с 1 по 22 марта одиннадцатиклассники в 170 образовательных организациях из 19 муниципальных образований примут участие во Всероссийских проверочных работах (ВРП). На выбор школьникам предлагается пять учебных предметов: география, биология, история, физика и химия. Сегодня, 1 марта, старшеклассники из 39 школ пишут первые проверочные работы.

Как сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, Всероссийские проверочные работы пишут те выпускники, которые не планируют сдавать ЕГЭ по данным предметам в этом году. Обучающиеся, планирующие сдавать ЕГЭ, принимают участие в ВПР по выбранному предмету по своему желанию. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР осуществляется с использованием Федеральной информационной системы оценки качества образования.

Результаты проверочных работ рассматриваются на заседаниях педагогических советов и доводятся до сведения родителей. Они также позволяют выявить пробелы в знаниях учеников и вовремя их устранить. Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР принимает образовательная организация.

Напомним, что досрочный период ЕГЭ с участием выпускников текущего года и обучающихся в профессиональных образовательных организациях будет проходить с 22 марта по 22 апреля. Всего для сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрированы 5 666 человек.

Накануне в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору для улучшения результата. Эта пересдача должна проводиться в том же году, когда выпускники сдавали экзамены, до завершения сроков подачи заявлений на прием в вузы. Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, а также обеспечить техническую реализацию данного предложения.