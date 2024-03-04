При поддержке Фонда развития промышленности края (ФРП) резидент ТОР «Хабаровск» модернизирует производство. Предприятию выдан льготный заем в размере 20 млн рублей под 1% годовых. Средства пойдут на покупку нового оборудования.

– Благодаря полученным средствам мы планируем увеличить годовой выпуск продукции комплектующих устройств для железнодорожной отрасли до 1250 единиц, – рассказал исполнительный директор ООО «Инновационные технологии на железнодорожном транспорте» Олег Довгаль.

Он добавил, что компания осуществляет поставки путевого оборудования и устройств для железнодорожных путей: механического и электромеханического оборудования для управления движением, в том числе для строительства и поддержания в рабочем состоянии путей БАМа. Как резидент ТОР «Хабаровск» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики компания вложила в экономику региона свыше 16 млн рублей, за счет чего создано 80 рабочих мест.

– В рамках режима ТОР бизнесу доступны эффективные меры господдержки: нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет, сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Также это возможность инфраструктурного обеспечения, правовое и кадровое сопровождение и информационная поддержка, – отметил заместитель директора КРДВ Хабаровск – руководитель филиала «Комсомольск» Алексей Разин.

Так, в рамках инфраструктурной поддержки резидентов в 2020 году КРДВ ввела в работу два производственно-административных здания на площадке «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. Они обеспечены светом, теплом, водой и газом, дорогами. Компания «ИТЖТ» получила промышленный корпус в льготную аренду и смогла наладить устойчивое производство. В настоящее время прорабатывается возможность предоставления компании площадей в новом здании, которое будет возведено на площадке к 2026 году.

В министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, в свою очередь, напомнили, что программы ФРП открывают равный доступ предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства к целевым займам за счет бюджетных средств и дополнительных источников. В линейке находится пять различных программ финансирования. И сейчас они более привлекательны для предприятий, которым необходимо развитие и модернизация, в том числе в части импортозамещения. Большая часть дополнительных средств фонда в размере 47,6 млн рублей – федеральные.

Фонд развития промышленности учрежден Минпромторгом России в 2014 году по инициативе Президента страны Владимира Путина. Сумма предоставляемых фондом льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий от 5 до 200 млн рублей по льготной ставке до 5%. Получить более подробную информацию о мерах поддержки можно по телефону 8-800-350-48-27 или на сайте фонда.